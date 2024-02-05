英國超市比較｜Tesco、Lidl、Iceland等都吸引　6間價錢邊個最抵？

英國生活成本昂貴問題仍未解決，想慳錢就要從日常生活入手。提起英國超市，最廣為人知的品牌應該是Tesco。但其實英國有十多個超級市場品牌，而且各有定位，針對不同顧客群。今次主要介紹多間英國常見平價超市，看看那一間適合自己。

1.Lidl Lidl來自德國，但業務擴展至多個歐洲國家。它以超低價格出售高品質商品而聞名，是一間規模龐大的平價超市。基本上Lidl內很多商品都是自家品牌，因此可以向消費者提供相對較低的價格。另外Lidl的營運方式以節省成本、提高效率和減少浪費為重點。就着這一點，每天早上Lidl分店都會出售食物福袋（視乎分店貨量而定），福袋內容多數是賣剩而又可如常食用的蔬果，只需1.5英鎊（約15港元）就買到一箱新鮮蔬果，所以Lidl一直都被視為經濟實惠的選擇。 2.ALDI ALDI和Lidl一樣，都是一家來自德國的連鎖超市，他們同樣有自家品牌，所以能夠提供更實惠的價格給客人，主打高品質又低價格的商品。以折扣超市來說，ALDI的商店環境通常比較簡約和整潔，客人購物時就更放心。為減少浪費食物，ALDI也有食物福袋優惠，以超低價3英鎊（約30港元 ）出售，客人可以從too good to go手機應用程式中選購食物福袋，再於指定時間前往店舖提取。

3.ASDA ASDA是美國零售沃爾瑪（Walmart）的子公司，也是英國最大的超市之一。作為沃爾瑪的子公司，ASDA自然有更強大的採購能力，有助於降低成本，提升競爭力。ASDA超市商品比較多元化，除了出產自家品牌食品，同時提供知名品牌的產品，包括食品、飲料、生活用品、家居用品、服裝等等，使客人有更多選擇，也能按照預算來選購產品。ASDA有提供在線購物服務，客人只需網上下單，最快即日送到。 4.Sainsbury’s Sainsbury’s的市場定位與ASDA相若，同樣提供在線購物服務、提供自家品牌和知名品牌的產品等等。而Sainsbury’s的最大特色就是，於2016年合併了電子產品和家居用品零售商Argos，所以現時Sainsbury's擁有更多家品種類選擇，而且有品質保證。

5.Tesco 香港曾經也有超市出售Tesco食品，是一個香港人比較熟悉的超市品牌。英國Tesco最大的特色是按照不同地區和消費者需求，提供不同商店模式，例如超市、超市Express、大型超市和超市Extra。大型Tesco超市更設有服裝部、家居部，當中不乏自家品牌產品，而且品質都很好。Tesco是英國最早推出線上購物服務的超市之一，客人可選擇即日送貨服務，也可要求定期送貨服務，選擇彈性又方便。除了超市零售，Tesco還涉足了其他領域，例如房地產、電子產品、保險等等。 6.Iceland Iceland與以上超市不同，他們集中出售冷凍食品，包括冷凍蔬菜、肉類、海鮮、烘焙點心等等。除了知名品牌的冷凍食品，Iceland亦有推出自家產品，品質也相當不錯，而且價格便宜。很多時候只需10英鎊（約100港元）就能買到三款冷凍食品，絕對是慳錢之選。