著數優惠｜戶戶送登陸香港八週年！免費派港式美食 外賣自取低至五折 指定餐廳五張訂單滿$100減 $50

戶戶送11月12日限時免費派港式美食

如果想獲得免費美食，本周日（11月12日）一定要去旺角THE FOREST 地下廣場的戶戶送大排檔」。是次參與合作的四間餐廳，都是最能夠實踐「DeliveRule」的外賣餐廳100強的其中之一，包括：以招牌肉餅山聞名的「民聲冰室」、以各式各樣食材入餡製作肉餅為特色的「屏山老地方」、融合英國特工主題及主打多款豬肉料理的「Pigsman碧士文」及曾獲米芝蓮推介食店的原盅椰子燉湯小店「椰小盅」。四間餐廳各有各特色，同樣是本地人氣食店，值得一試。

戶戶送用戶只需親臨「戶戶送大排檔」，並簡單完成指定步驟*，即可免費換領特色港式美食乙碗及領取新用戶優惠碼，一齊熱辣辣、暖笠笠以美食慶祝戶戶送生日！另外，全新客戶更可享現場獨家迎新優惠碼，只此一日！