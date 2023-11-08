著數優惠｜戶戶送登陸香港八週年！免費派港式美食 外賣自取低至五折 指定餐廳五張訂單滿$100減 $50

戶戶送為慶祝登陸香港八週年，宣布特別以港式大排檔特色為主題，推出一日快閃限定「戶戶送大排檔」，聯同四間人氣本土特色餐廳夥伴於11月12日進駐旺角THE FOREST 地下廣場，由中午12時至下午8時派發「熱辣辣」地道港式美食，另外戶戶送有近萬間餐廳選擇，外賣自取低至五折，輸入優惠碼即享指定餐廳下五張訂單滿 HK$100減HK$50 優惠。
戶戶送11月12日限時免費派港式美食
如果想獲得免費美食，本周日（11月12日）一定要去旺角THE FOREST 地下廣場的戶戶送大排檔」。是次參與合作的四間餐廳，都是最能夠實踐「DeliveRule」的外賣餐廳100強的其中之一，包括：以招牌肉餅山聞名的「民聲冰室」、以各式各樣食材入餡製作肉餅為特色的「屏山老地方」、融合英國特工主題及主打多款豬肉料理的「Pigsman碧士文」及曾獲米芝蓮推介食店的原盅椰子燉湯小店「椰小盅」。四間餐廳各有各特色，同樣是本地人氣食店，值得一試。
戶戶送用戶只需親臨「戶戶送大排檔」，並簡單完成指定步驟*，即可免費換領特色港式美食乙碗及領取新用戶優惠碼，一齊熱辣辣、暖笠笠以美食慶祝戶戶送生日！另外，全新客戶更可享現場獨家迎新優惠碼，只此一日！
「戶戶送大排檔」活動詳情
日期：2023年11月12日（星期日）
時間：中午12時至下午8時
地點：九龍旺角THE FOREST 地下廣場
*換領方法：
戶戶送新用戶只需下載戶戶送應用程式並同意接收有關戶戶送活動及優惠推廣資訊，即可免費換領美食乙碗。
戶戶送現有用戶只需追蹤戶戶送Instagram，並同意接收有關戶戶送活動及優惠推廣資訊，即可免費換領美食乙碗。每款菜式換領名額有限，先到先得，送完即止。
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外賣自取低至五折
除了推出期間限定活動，戶戶送為慶祝八週年期間更將提供多項全新優惠包括由 2023年10月23日起，三個星期內於戶戶送平台上逾萬間餐廳選擇，訂購外賣自取可享高達50%折扣**；隨後由2023年 11月13日起的兩個星期，顧客於指定餐廳可享下五張訂單滿 HK$100 減 HK$50 優惠^，區區顧客都可享用優惠，一齊慶祝戶戶送八歲生日！