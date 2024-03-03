著數優惠｜麥當勞Value Monday限時優惠！$40食鹽酥雞排飽/椒麻麥炸雞套餐

麥當勞 App美食優惠

除了大熱「鹽酥雞排飽套餐」繼續有優惠價$40 外，集香、麻、辛、脆於一身的「椒麻麥炸雞(2 件)套餐」同樣以$40 優惠價登場，顧客由 3 月 4 日至 3 月 10 日期間到餐廳直接選購或透過麥當勞 App 優惠券均可享用此限時優惠，大家絕對不能錯過此全新香脆 Juicy 滋味！由下星期一（3 月 4 日）至星期日（3 月 10 日）期間，麥當勞 App 用戶只需打開麥當勞 App 並點擊 App 内「獨家優惠您話事！」Banner 進入活動頁面，即可從 4 款優惠券中自由選擇一款心水著數優惠券，所選優惠券將於 3 月 11 日內存入參與活動之顧客的麥當勞 App 帳戶，有效期至 3月15日。4 款優惠包括：「【早餐優惠】$29 炒雙蛋火腿飽超值早晨套餐」、「$33 雙層芝士孖堡及飲品配一款小食」、「$39 雙層魚柳飽及飲品配一款小食」及「$12 Oreo 麥旋風」，優惠任君選擇。



早餐時段有「$27 醒晨超值選配熱Latte即磨鮮奶咖啡」，以大熱早餐之選炒雙蛋飽、豬柳蛋漢堡或魚柳飽配搭即磨鮮奶咖啡，給您一個最完美的 Good Morning！下午茶時段則有「【下午茶優惠】選購指定超值套餐免費升級凍或熱 Latte 即磨鮮奶咖啡（大）」及「【下午茶優惠】$20 魚柳飽或麥香雞配飲品」等優惠，最適合工作疲勞時為自己打打氣！晚餐時段亦繼續有「【晚上 6時起】選購鹽酥雞排飽套餐或指定超值套餐送一款小食」，免費加一份小食慰勞一下自己！立即下載麥當勞App，優惠美食應有盡有！

