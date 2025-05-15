著數優惠｜Shake Shack香港7周年 推期間限定系列 $7加購漢堡配料/雪糕

人氣連鎖漢堡包店Shake Shack登陸香港7周年，特別推出期間限定德州燒烤風味系列及首款青瓜薄荷美式氈酒檸檬水，另外更有一日限定優惠，凡於5月28日國際漢堡日當日惠顧，即可以$7一日限定價加購指定漢堡配料或單球雲呢拿或朱古力味雪糕，下文即睇詳情！

Shake Shack限定德州燒烤風味系列 由即日起至7月6日期間，全線Shake Shack都可品嚐全新德州燒烤風味系列。德州燒烤牛肉漢堡以100%全天然安格斯牛肉炮製，搭配炸墨西哥辣椒片、醃青瓜等配料，風味十足；而德州燒烤雞肉漢堡則以雞肉搭配香辣濃郁的燒烤醬，同樣好惹味，兩款漢煲均搭鬆軟的薯仔麵包，加上全新的芝士燒烤醬煙肉薯條，絕對不容錯過！Shake Shack今次更首度推出酒精版本的美式檸檬水，青瓜薄荷美式氈酒檸檬水以自家製青瓜薄荷美式檸檬水搭配氈酒，同時亦設無酒精版本，入口清新，夏日消暑必飲！

$7優惠價加購配料/雪糕 5月28日為國際漢堡日，Shake Shack亦有一日限定優惠，於當日購買Shake Shack 任何漢堡

將可以$7優惠價於漢堡添加牛油果（原價$12）或煙肉（原價$15）配料，或加購單球雲呢拿或朱古力味雪糕乙杯（原價$30）。另外還會推出七周年禮券套裝，包括價值$600的現金券以及免費的漢堡和波浪薯條贈券各一張，數量有限，售完即止。