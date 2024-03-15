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飲食
2024-03-15 16:50:00

蔬菜保存期延長方法 蘿蔔、洋蔥放入雪櫃易變壞

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儲糧攻略︱延長蔬菜保存期的方法 唔可以就咁放入雪櫃？

儲糧攻略︱延長蔬菜保存期的方法 唔可以就咁放入雪櫃？

上次大家分享過那類菜存放期比較長，今次就教大家如何延長蔬菜的保鮮期，為蔬菜保鮮「凍齡」，原來不同蔬菜的保存方法都不一樣，部分更不可以放入雪櫃，否則更易變壞！

葉菜類：

葉菜類如果直接放入雪櫃，很快就會變黃，網上流傳不同方法，都可以為蔬菜保存水分及保鮮。

方法1葉片噴水，然後用報紙包起來，以直立的姿勢，莖部朝下放入雪櫃蔬果格，就可以有效的延長保存時間。

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方法2可以把廚房紙巾沾濕後將葉菜包住，再放入冰箱冷藏，也可以減緩水份散失。

把廚房紙巾沾濕後將葉菜包住。

把廚房紙巾沾濕後將葉菜包住。

方法3

步驟1

從市場買回來後，取下蔬菜上的橡筋或束帶，防止長期紮爛蔬菜；亦不要沖洗及切菜，以免加快變壞速度。之後直接用廚房紙或報紙將葉菜捲起。

步驟2

接著把菜放進膠袋內，根部方向朝向袋底，菜頭向袋的開封位置。

步驟3

膠袋打結，但要預留一點小縫隙，令葉菜不會被「侷住」，此舉可以延長葉菜的保存期限。

步驟4

順著葉菜的生長方向擺放，以直立的方式放入蔬果格中。同昤為了不要擠壓到葉菜，如果蔬果格空間不夠高，可稍微斜放。

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用廚房紙或報紙將葉菜捲起。

用廚房紙或報紙將葉菜捲起。

其他菜葉類保觧方法：

生菜的保鮮方法： 可將菜芯挖除，然後將沾濕的廚房紙巾塞入菜芯處讓生菜吸收水份，等到紙巾比較乾時就將紙巾拿掉，將生菜放入密封保鮮袋中，重新放入冰箱內冷藏，就可恢復爽脆口感。剛買的生菜可以在芯的切口處塗上乾麵粉，然後用沾濕的廚房紙巾包裹起來，再放入冰箱內冷藏，約可保鮮1星期。 椰菜的保鮮方法： 椰菜的芯易腐壞，可先去除菜芯並塞入沾溼的廚房紙，裝入膠袋內放冰箱冷藏，存放時將芯的部份朝下。

根莖類：

並不是所有的蔬菜都適合冷藏。糖分多、表皮較硬較厚實的蔬菜如蘿蔔、番薯及芋頭等，適合於陰涼處存放，放入雪櫃反而更易壞。薯仔放雪櫃反而更容易發芽，所以放室內即可，同時避免陽光照射。

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蘿蔔不用放入雪櫃。 芋頭不用放入雪櫃。 番薯不用放入雪櫃。 薯仔放雪櫃會更容易發芽。
金菇的保鮮方法： 先切去尾部 再放入密實袋即可，放入時盡量壓出空氣。 薑蔥的保鮮方法： 薑蔥保存時最好保持原貌，帶土最好能保存最久，其次就是冷凍保存，不論蔥花、蒜、薑、辣椒，以冷凍方式保存，至少都能使用1個月。 洋蔥的保鮮方法： 將未剝皮的洋蔥直接放入舊絲襪或網子中，然後吊掛在室內陰涼通風處，約可保存1個月。切記需將膠袋拿掉，避免洋蔥因潮濕而腐爛。若是已切過的洋蔥，必須放入密封保鮮袋中保存，隔絕空氣接觸，避免水份散失。

果菜類

想果菜類的保存得耐，最重要是識揀，茄子、蕃茄、青椒等選擇外皮緊實有光澤的。回家後用乾紙巾或保鮮紙包住，再裝入塑膠袋或蔬果密實袋封好再冷藏。袋中儘量不要有空氣，能抽真空更好。保存時溫度維持在6℃，因為太冷會使果菜類蔬菜凍傷。

茄子及蕃茄要選擇外皮緊實有光澤。 茄子及蕃茄要選擇外皮緊實有光澤。 用乾紙巾或保鮮紙包住，再裝入密實袋封好。

生果類：

蘋果在儲藏室裡最多可以保存4個星期，如雪凍可以保存更長時間；而柑橘類水果如檸檬，都能存放相當長的時間，通常為幾星期，又有維他命C，十分適合抗疫的日子。另外，如果保持香蕉新鮮，可以用保鮮紙包住香蕉莖部，因為香蕉莖會釋放乙烯氣體，令香蕉更快熟。

另一點要留意的是，蘋果會釋放出一種叫乙烯的氣體，加快旁邊水果的成熟速度，因此要避免將蘋果放在接近成熟的蔬果旁邊。

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蘋果在儲藏室裡最多可以保存4個星期。 如果想保持香蕉新鮮，可以用保鮮紙包住香蕉莖部。 檸檬都能存放相當長的時間。

保鮮小貼士：

1. 雪櫃放太多東西反而會影響保鮮度，最好只用2/3空間，約7成左右，才能讓雪櫃良好運作。

2. 水果和蔬菜要分別存放，因為兩者會產生不同氣體，會互相影響令彼此加快變質。

3. 如果發現綠色蔬菜、蘿蔔有點變色，感覺快枯萎過期，有一個小方法可以復活它：將蔬菜或蘿蔔切片，再將之浸泡在冰水中約15分鐘至小時，不單可令菜葉「回春」，變得青綠、恢復光澤，浸菜過程亦釋出農藥及害蟲。

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