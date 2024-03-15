蔬菜保存期延長方法 蘿蔔、洋蔥放入雪櫃易變壞

上次與大家分享過那類菜存放期比較長，今次就教教大家如何延長蔬菜的保鮮期，為蔬菜保鮮「凍齡」，原來不同蔬菜的保存方法都不一樣，部分更不可以放入雪櫃，否則更易變壞！
葉菜類：
葉菜類如果直接放入雪櫃，很快就會變黃，網上流傳不同方法，都可以為蔬菜保存水分及保鮮。
方法1：先向葉片噴水，然後用報紙包起來，以直立的姿勢，莖部朝下放入雪櫃蔬果格，就可以有效的延長保存時間。
方法2：可以把廚房紙巾沾濕後將葉菜包住，再放入冰箱冷藏，也可以減緩水份散失。
方法3：
步驟1
從市場買回來後，取下蔬菜上的橡筋或束帶，防止長期紮爛蔬菜；亦不要沖洗及切菜，以免加快變壞速度。之後直接用廚房紙或報紙將葉菜捲起。
步驟2
接著把菜放進膠袋內，根部方向朝向袋底，菜頭向袋的開封位置。
步驟3
膠袋打結，但要預留一點小縫隙，令葉菜不會被「侷住」，此舉可以延長葉菜的保存期限。
步驟4
順著葉菜的生長方向擺放，以直立的方式放入蔬果格中。同昤為了不要擠壓到葉菜，如果蔬果格空間不夠高，可稍微斜放。
其他菜葉類保觧方法：
根莖類：
並不是所有的蔬菜都適合冷藏。糖分多、表皮較硬較厚實的蔬菜，如蘿蔔、番薯及芋頭等，適合於陰涼處存放，放入雪櫃反而更易壞。薯仔放雪櫃反而更容易發芽，所以放室內即可，同時避免陽光照射。
果菜類：
想果菜類的保存得耐，最重要是識揀，茄子、蕃茄、青椒等選擇外皮緊實有光澤的。回家後用乾紙巾或保鮮紙包住，再裝入塑膠袋或蔬果密實袋封好再冷藏。袋中儘量不要有空氣，能抽真空更好。保存時溫度維持在6℃，因為太冷會使果菜類蔬菜凍傷。
生果類：
蘋果在儲藏室裡最多可以保存4個星期，如雪凍可以保存更長時間；而柑橘類水果如檸檬，都能存放相當長的時間，通常為幾星期，又有維他命C，十分適合抗疫的日子。另外，如果保持香蕉新鮮，可以用保鮮紙包住香蕉莖部，因為香蕉莖會釋放乙烯氣體，令香蕉更快熟。
另一點要留意的是，蘋果會釋放出一種叫乙烯的氣體，加快旁邊水果的成熟速度，因此要避免將蘋果放在接近成熟的蔬果旁邊。
保鮮小貼士：
1. 雪櫃放太多東西反而會影響保鮮度，最好只用2/3空間，約7成左右，才能讓雪櫃良好運作。
2. 水果和蔬菜要分別存放，因為兩者會產生不同氣體，會互相影響令彼此加快變質。
3. 如果發現綠色蔬菜、蘿蔔有點變色，感覺快枯萎過期，有一個小方法可以復活它：將蔬菜或蘿蔔切片，再將之浸泡在冰水中約15分鐘至小時，不單可令菜葉「回春」，變得青綠、恢復光澤，浸菜過程亦釋出農藥及害蟲。