藝術x美食平台#bistrocity 聯乘著名導演簡耀宗混合媒體展覽

結合藝術和美食的二合一平台#bistrocity，除了供應融合中西文化的港式餐飲之外，更提供藝術品的展覽空間。最近邀請了著名導演簡耀宗(William Kan) 舉辦以「心度剖色」(SOUL)為主題的展覽。

創作突破界限



導演簡耀宗是香港首位憑動畫片在內地取得過億票房的導演，曾參與的動畫、電影、連續劇逾100部。他另一個身份也是當代藝術家，擅長透過油畫、塑膠彩、鏡頭、塗鴉藝術說故事，作品混合中國傳統文化元素和創新的現代藝術。而「心度剖色」(SOUL)代表了簡耀宗的成長之路與藝術發展，藉此感謝父親是他的啓蒙導師，帶領他認識異國文化及波斯音樂，造就他的創作精神，樂於嘗試突破界限。

他的混合媒體展覽作品共22幅，呈現他對藝術美學、人生經驗、情感抒發及哲學思想等內容。他向來研究中國宗教及西方哲學思想，他的作品在構思、選材及用色上均帶出禪的意境，藉創作注入正能量的人生哲理。