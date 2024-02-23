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飲食
2024-02-23 15:56:00

蛋卷香港推薦｜德成號/元朗超香園/齒來香/垣記 邊間最好味？(附地址)

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美食懶人包｜盤點5大必食蛋卷 蛋香飄飄金黃酥脆！西環齒來香/元朗超香園/土瓜灣垣記/北角德成號

美食懶人包｜盤點5大必食蛋卷 蛋香飄飄金黃酥脆！西環齒來香/元朗超香園/土瓜灣垣記/北角德成號

平常在家中閑來無事，不少人都喜歡吃點零食餅乾，滿足一下口腹之欲。其中蛋卷就是一個好選擇，不止金黃香脆，而且充滿蛋香，比起薯片更為健康，加上保存期較長，最適合買來看門口！今次精選5間必食蛋卷，部份都是開業多年的老字號，亦有來自台灣的人氣選手，全部都公認味道好，大家不妨參考一下。

蛋卷香港推薦｜土瓜灣垣記

有50多年歷史的垣記雞蛋卷，位於土瓜灣，由木頭車仔檔起家，後來才正式入舖，多年來有店主全人手製作，口碑特好，區內無人不曉。店舖主打由人手用明火煎烘蛋卷，製作時店內蛋香飄飄非常吸引！垣記賣的是短蛋卷，吃起來除了雞蛋香外，更有淡淡的焦香，因此外皮偏向焦糖色，更有人手製造的感覺。

垣記雞蛋卷地址：土瓜灣馬頭圍道木廠街38號

垣記雞蛋卷FB

垣記短蛋卷（相片來源：instagram：wlc.edrecoverywarrior） 土瓜灣垣記有50多年歷史的垣記雞蛋卷。（相片來源：instagram：y_ying_w） 外皮偏向焦糖色。（相片來源：instagram：hongkongunchiku

蛋卷香港推薦｜西環齒來香

開業40多年的老字號齒來香是記者的心水推介，店舖的蛋卷、椰汁鳳凰卷、南乳餅和馬仔都同樣出色。小店位於西營盤第三街，在2018年因業主加租而短暫停業，後來在2019年再同街重新開業，不少街坊熟客都表示支持。齒來香賣的蛋卷同樣以人手製作，有長、短兩款，蛋香味道最為濃厚，蛋皮厚度適中，香脆之餘不會吃得碎落一地。港鐵西營盤站 B2 出口, 步行約4分鐘可到達西環齒來香，到訪前留意營業時間。

齒來香蛋卷地址：西環西營盤第三街100-106號真光大廈地下1B號舖

齒來香蛋卷電話︰26180830

西環齒來香位於西營盤第三街（相片來源：instagram：wfai01） 蛋卷蛋皮厚度適中，香脆之餘不會吃得碎落一地。（相片來源：instagram：chikin721） 齒來香賣的蛋卷同樣以人手製作（相片來源：instagram：soso_natalie）

蛋卷香港推薦｜元朗振興超香園

超香園於六十年代開業，由第一任老闆孔先生開始經營，到八十年代初才搬入舖，一直以家庭式小本經營。這店的蛋漿以麵粉、雞蛋、豬油、牛油和糖攪拌而成。竅門是份量比例，其中以雞蛋的份量最誇張，每桶蛋漿用上三十隻雞蛋，包保蛋味濃厚。原味雞蛋卷每條約六吋長，製得極其鬆化，蛋皮層次分明，而且蛋香突出，對比坊間部分工廠貨好太多。

振興超香園地址: 元朗振興新村72號地下

振興超香園電話︰24768840

振興超香園FB

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蛋香突出。（相片來源：instagram：hasorcheung） 元朗振興超香園蛋卷。（相片來源：instagram：hasorcheung）

蛋卷香港推薦｜北角德成號

如果你是蛋卷愛好者，一定知道北角德成號蛋卷。店舖歷史悠久，開業近70年，起初只賣柴米油鹽，後來因第二代老闆娘自製的雞蛋卷而廣為人知，成為香港最非試不可的蛋卷店。由於太受歡迎，但蛋卷由人手製作，所以一直供不應求，因此每朝早上都會看到來買蛋卷的人在店外大排長龍，非常誇張。蛋卷共有三款口味，分別是原味、鮮牛油和鮮椰汁，三款同樣人氣十足，一罐難求。北角德成號可由港鐵北角站 A1出口, 步行約4分鐘到達。

北角德成號地址: 北角渣華道64號地下

北角德成號電話︰25705529

常常有買蛋卷的人在店外大排長龍，非常誇張。（相片來源：instagram：kenneth00v） 蛋卷由人手製作，所以一直供不應求。（相片來源：instagram：portfoodio） 德成號的蛋卷一罐難求。（相片來源：instagram：kenneth00v）

蛋卷香港推薦｜台灣代表海邊走走

對比其他香港蛋卷店，海邊走走出品的蛋卷賣點是有夾心餡料，對於香港人來說很有新鮮感，因此是不少香港人到台灣旅遊時必買的手信。口味選擇豐富，有花生、芝麻、海苔肉鬆、焦蔥肉鬆等等。其中花生口味最合香港人口味，花生餡料比想像中更濃厚，除了綿密的花生醬，更有花生碎在內，口感層次豐富。另外也可以試試他們最受歡迎的海苔肉鬆口味，肉鬆用台灣本地出品，香口惹味。

海邊走走網址

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花生餡料比想像中更濃厚。（相片來源：海邊走走） 是不少香港人到台灣旅遊時必買的手信。（相片來源：海邊走走） 肉鬆口味。（相片來源：海邊走走）
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