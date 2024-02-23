蛋卷香港推薦｜德成號/元朗超香園/齒來香/垣記 邊間最好味？(附地址)

平常在家中閑來無事，不少人都喜歡吃點零食餅乾，滿足一下口腹之欲。其中蛋卷就是一個好選擇，不止金黃香脆，而且充滿蛋香，比起薯片更為健康，加上保存期較長，最適合買來看門口！今次精選5間必食蛋卷，部份都是開業多年的老字號，亦有來自台灣的人氣選手，全部都公認味道好，大家不妨參考一下。

蛋卷香港推薦｜ 土瓜灣垣記 有50多年歷史的垣記雞蛋卷，位於土瓜灣，由木頭車仔檔起家，後來才正式入舖，多年來有店主全人手製作，口碑特好，區內無人不曉。店舖主打由人手用明火煎烘蛋卷，製作時店內蛋香飄飄非常吸引！垣記賣的是短蛋卷，吃起來除了雞蛋香外，更有淡淡的焦香，因此外皮偏向焦糖色，更有人手製造的感覺。 垣記雞蛋卷 地址：土瓜灣馬頭圍道木廠街38號 垣記雞蛋卷FB

蛋卷香港推薦｜ 西環齒來香 開業40多年的老字號齒來香是記者的心水推介，店舖的蛋卷、椰汁鳳凰卷、南乳餅和馬仔都同樣出色。小店位於西營盤第三街，在2018年因業主加租而短暫停業，後來在2019年再同街重新開業，不少街坊熟客都表示支持。齒來香賣的蛋卷同樣以人手製作，有長、短兩款，蛋香味道最為濃厚，蛋皮厚度適中，香脆之餘不會吃得碎落一地。港鐵西營盤站 B2 出口, 步行約4分鐘可到達西環齒來香，到訪前留意營業時間。 齒來香蛋卷 地址：西環西營盤第三街100-106號真光大廈地下1B號舖 齒來香蛋卷電話︰26180830

蛋卷香港推薦｜ 元朗振興 超香園 超香園於六十年代開業，由第一任老闆孔先生開始經營，到八十年代初才搬入舖，一直以家庭式小本經營。這店的蛋漿以麵粉、雞蛋、豬油、牛油和糖攪拌而成。竅門是份量比例，其中以雞蛋的份量最誇張，每桶蛋漿用上三十隻雞蛋，包保蛋味濃厚。原味雞蛋卷每條約六吋長，製得極其鬆化，蛋皮層次分明，而且蛋香突出，對比坊間部分工廠貨好太多。 振興超香園 地址: 元朗振興新村72號地下 振興超香園電話︰24768840 振興超香園FB

蛋卷香港推薦｜ 北角德成號 如果你是蛋卷愛好者，一定知道北角德成號蛋卷。店舖歷史悠久，開業近70年，起初只賣柴米油鹽，後來因第二代老闆娘自製的雞蛋卷而廣為人知，成為香港最非試不可的蛋卷店。由於太受歡迎，但蛋卷由人手製作，所以一直供不應求，因此每朝早上都會看到來買蛋卷的人在店外大排長龍，非常誇張。蛋卷共有三款口味，分別是原味、鮮牛油和鮮椰汁，三款同樣人氣十足，一罐難求。北角德成號可由港鐵北角站 A1出口, 步行約4分鐘到達。 北角德成號 地址: 北角渣華道64號地下 北角德成號電話︰25705529