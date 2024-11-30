譚仔拓展版圖進軍澳洲墨爾本 伍允龍越洋推介和牛墨丸豆卜番茄濃湯米線



譚仔勢力日益壯大，甚至拓展世界版圖首度進駐澳洲墨爾本，結合兩大品牌「譚仔」及「譚仔三哥」精髓，以全新品牌形象「譚仔香港米線」示人。澳洲首間新店剛於11月28日在墨爾本市中心的Swanston St開幕，並緊接於12月在墨爾本中央購物中心（Melbourne Central）開設另一間分店，新年後再開多兩間位於格倫．韋弗利（Glen Waverly）和博士山（Box Hill）的分店，勢如破竹。墨爾本居住的港人可以解鄉愁止止癮了！



澳洲店限定鮑魚雞肉響鈴清湯米線 新店以搶眼紅色為主調，襯托米線熱騰騰及麻辣的感覺，並配襯綠色磚牆、黑色鏡面牆身、仿霓虹LED燈飾、天花米線燈及卡位，展現香港譚仔的特色，風格摩登前衛又不失傳統元素，帶出活力。澳洲店活用澳洲產地食材，推出限定版「和牛墨丸豆卜番茄濃湯米線」及「鮑魚雞肉響鈴清湯米線」。跟香港店一樣，自選配料供應新鮮肉類、蔬菜、港人至愛的墨丸、鮮蝦雲吞、炸醬、豆卜等；湯底提供清湯、麻辣湯、煳辣湯、重慶酸辣湯、番茄濃湯及素清湯，亦同樣分十個辣度，亦備有不辣之選；又設「少米線」、「多米線」、「轉菜底」的選擇。招牌小食土匪雞翼、蒜泥白肉等都依然食到，全面將地道「譚仔味」帶來澳洲。



伍允龍鍾意澳洲和牛新鮮 譚仔更邀得伍允龍Philip越洋到澳洲墨爾本新店出席開幕活動，引來大班居澳華人迫爆現場。伍允龍興奮表示：「餐廳有很多注滿心思的飾品，讓我想起香港，感覺新鮮之餘又非常親切。我的心水是『和牛墨丸豆卜番茄濃湯米線』，當中的和牛選用了澳洲當地的食材，完全品嘗到其鮮美，比香港買到的澳洲直送食材更為新鮮，配搭我的標配番茄濃湯五小辣，酸酸辣辣非常開胃，而且價錢亦十分相宜，澳洲的食客們真是有口福了。