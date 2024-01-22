買一送一｜長沙灣人氣Pizza Piazza 外賣自取買一送一 $1加購黑毛安格斯牛扒配芝士薯條

位於荔枝角長沙灣的人氣意大利披薩店Pizza Piazza，最近推出驚喜優惠，由即日起至2024年2月29日，逢星期二下午6時後外賣自取任何披薩或意粉均可買一送一，逢星期三惠顧晚市堂食，購買一個披薩即可以優惠價$1加購頂級黑毛安格斯牛扒配巴馬臣芝士超脆薯條一份，優惠好吸引，附近街坊記得把握機會！

Pizza Piazza 3大必食全新餐點 Pizza Piazza選用高質意大利食材，製作不同口味的手工披薩，為客人帶來意大利的傳統味道，最適合和好友一起開心share！而餐廳近日更推出了3大必食全新餐點，分別為底特律風格焗鍋披薩、頂級黑毛安格斯牛扒配巴馬臣芝士超脆薯條及焗脆面帶子鮮蝦芝士通粉。重點推介香港少見的底特律風格焗鍋披薩，餐廳供應辣香腸底特律風披薩（$168）及菠蘿意大利煙肉底特律風披薩（$178）兩款選擇。不同於美國披薩般薄脆的口感，底特律披薩外形為長方形，口感厚實酥脆，更有獨特的「Frico」效果，芝士烤成薄脆，吃起來更加鹹香滋味！

另外也有頂級黑毛安格斯牛扒配巴馬臣芝士超脆薯條（$138/300克 ，$258/600克），選用美國安格斯牛稀有部位「封門柳」配巴馬臣芝士超脆薯條，牛肉鮮嫩多汁、肉味濃郁，可選配「傳統意大利牛扒蕃茄醬、阿根廷酸辣牛扒醬、法式L’entrecote牛扒醬、意大利黑松露蘑菇醬」4款自家製牛扒醬汁食用更加惹味，食客亦可無限任添薯條，夠晒滿足！最後如果喜歡吃海鮮，則可選擇焗脆面帶子鮮蝦芝士通粉($138)，餐廳強調用一半海鮮一半芝士通粉製作這道菜式，選上北海道大帶子及新鮮大蝦仁入饌，再加入星級餐廳經常選用的意大利Mancini高級通粉，絕對真材實料！