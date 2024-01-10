賀年糕點2024｜農曆新年必食年糕推介 早鳥優惠75折/臘味蘿蔔糕 持續更新！

賀年糕點2024 農曆新年必食年糕推介 早鳥優惠75折/臘味蘿蔔糕/椰汁年糕 持續更新！

賀年糕點2024 ｜美心賀年糕點滙豐7折！香菇芋粒蘿蔔糕最平$89.6 /個 美心賀年糕點向來深受大眾歡迎，今年農曆新年品牌亦有為大家準備好多款美味而價錢親民的年糕慶賀新春！美心年特別挑選各地優質食材，精心製作出多種口味豐富的新春美食，包括瑤柱蘿蔔糕（零售價：$185，特價：$140，滙豐 7 折價：$129.5 /個），嚴選清甜的白蘿蔔，切成 8mm 條狀，並加入北海道瑤柱、臘味和蝦米等食材，相當足料，蘿蔔肉足半底，吃起來啖啖瑤柱蘿蔔絲，鹹香鮮味，絕對是農曆年每個家庭必備的賀年美點！除了傳統美點，美心亦為大家獻上新意，香菇芋粒蘿蔔糕（零售價：$128，特價：$198，滙豐 7 折價：$89.6 /個 ），經過精心研發和製作，嚴選清甜蘿蔔， 加入已炒至甘香的菇粒、杏鮑菇、芋粒、甘筍粒等食材，比起傳統蘿蔔糕更添咬口，菇味香濃，混合菇類與蔬菜令營養和纖維更豐富，健康又滋味！ *特價優惠至 2024 年 2 月 10 日。

*滙豐信用卡 7 折優惠由 2023 年 12 月 14 日至 2024 年 2 月 4 日，只限指定產品並以零售價計算及以滙豐信用卡簽賬。

*各款美心賀年糕點/禮盒禮券於香港美心西餅, 美心 MX 及美心食品網上商店均有發售。 美心食品網上商店

賀年糕點2024 ｜皇家太平洋酒店新春賀年糕點早鳥優惠8折 皇家太平洋酒店餐廳團隊將推出兩款精心炮製的新春賀年糕點，分別為傳統手工蘿蔔糕及香辣川麻蘿蔔糕，每盒更會附送Or Tea? TM品牌多款口味茗茶，現在凡購買賀年糕點即可享8折，滿4盒以上更可享高達75折優惠，送禮自用都同樣適合。傳統手工蘿蔔糕(HK$298)，採用新鮮蘿蔔製作，並以手工切成蘿蔔條，做法能保留蘿蔔的飽滿多汁和豐富的口感，更特別選用味道鮮甜色澤金黃的優質日本元貝，加上臘肉、臘腸和蝦米等配料，用料扎實。如果喜歡川菜麻辣剌激的口感，香辣川麻蘿蔔糕(HK$298)亦值得一試，以花椒、 麻椒和辣椒粉等香辣調味料調製而成，入口啖啖辛香，辣得過癮！ 皇家太平洋酒店年糕訂購優惠

賀年糕點2024 ｜奇華餅家年糕禮券$123起 臘味蘿蔔糕＋亞嫲糖年糕 奇華餅家率先呈獻多款賀年禮券限時「預購優惠」，門市及網店同步發售。臘味蘿蔔糕禮券- 原價$172，預購優惠價$135，以新鮮蘿蔔切條，加入自家廠房製造的奇華切肉臘腸、特選日本瑤柱及優質蝦米等豐富材料秘製而成，味道香濃，賀年必備。另外奇華餅家的皇牌產品亞嫲糖年糕亦值得推介，原價$160，預購優惠價$123，以優質泰國糯米生磨米漿蒸製而成，口感煙韌細滑，清甜香糯，煎香後更加美味。如果想一次過品嚐兩款年糕，還有精選年糕禮券 (兩件裝)，預購優惠價$192，預購優惠期由2023年12月8日至2024年1月7日，各位勿失良機！ 奇華餅家網店

賀年糕點2024 ｜唐宮小聚瑤柱臘味年糕、山西棗皇糕$98起 新派摩登粵菜館唐宮小聚在農曆新年推出3款賀年年糕，包括山西棗皇糕、瑤柱臘味年糕及雙錦鯉年糕，由12月16日起至2024年2月9日，會員可以優惠價低至$98起訂購3款賀年糕點，奉送印有精美桃花圖案的禮盒及時尚毛氈袋乙個，送禮自用兩相宜。山西棗皇糕（會員價 $98）選用新疆極品紅棗皇，皮薄肉厚，棗香馥郁，味道醇厚，甜蜜滋潤又養顏。瑤柱臘味年糕（禮劵價 $98）同樣是賀年必備，新年必食之選，以木薯粉同小麥粉製作，加入瑤柱和臘肉為主要餡料，另有松茸七彩菌包括老人頭菌、松茸菌、七彩菌、虎掌菌等，入口帶有獨特菌香，用料夠健康！



唐宮小聚中環L. Place店

中環皇后大道中139號The L Place 2樓(近中環中心)

電話﹕3568 9666

賀年糕點2024 ｜包點先生足料賀年糕點 預訂2盒即送精美環保袋 包點先生今個農曆新年推出3款賀年糕點，包括― 臘味蘿蔔糕、臘味芋頭糕以及椰汁年糕，全線超過 40 間分店均提供預訂及取貨服務，送禮自用都夠方便。臘味蘿蔔糕（$128）融合了傳統和創新的元素，每一口都散發著濃郁的臘味香氣以及蝦米鮮味，而切成粗條的蘿蔔完美保留清甜原味道，賀年必試！而臘味芋頭糕（$128）則以新鮮、優質的芋頭及黃金肥瘦比例6:4 鮮肉臘腸為主要原料，並經過精心製作而成，結合了細膩的臘味脂香和味道濃郁的粒粒芋頭口感，十分滋味。包點先生現正進行年糕早鳥預訂優惠，由即日起至 1 月 15 日前，預訂 2 盒或以上即送你精美環保袋乙個 (三個款式隨機派，數量有限，送完即止。)



早鳥預訂日期: 2023 年 12 月 27 日至 2024 年 1 月 15 日

預購取貨及現貨售賣日期: 2024 年 1 月 16 日至 2024 年 2 月 9 日

2024農曆新年年糕推介｜香港瑰麗酒店賀年糕點 彤福軒瑤柱蘿蔔糕$318起 香港瑰麗酒店的瑰麗網上商店於龍年特別推出「祥龍獻瑞」系列，由中菜行政總廚李志偉師傅精心炮製一系列傳統賀歲美食，必試多款手工中式賀年糕點，包括彤福軒瑤柱蘿蔔糕 (港幣$318 - 600克及港幣$428 - 900 克)、彤福軒椰汁年糕 (港幣$318 - 720 克及港幣$428 - 1 公斤)、彤福軒瑤柱蘿蔔糕及椰汁年糕套裝 (港幣$598)，全部包裝華麗精緻，送禮夠體面。另外更有三款賀歲禮籃，包括「喜悅」賀年禮籃 (港幣$2,388)、「豐盛」賀年禮籃 (港幣$3,388)及「長盛」賀年禮籃 (港幣$9,988)，以及與香港設計工作室 Editecture 攜手推出環保賀年禮盒，送禮自用皆宜。 瑰麗網上商店

2024農曆新年年糕推介｜港島海逸君綽酒店年糕 早鳥優惠72折 港島海逸君綽酒店今年結合傳統和創新口味，推出四款賀年年糕，分別為金華火腿臘味蘿蔔糕、黑松露櫻花蝦芋頭糕、薑汁黑蔗糖年糕以及遠年陳皮棗蓉糕。金華火腿臘味蘿蔔糕 (800 克/售價港幣 338 元），用上精選優質金華火腿、臘味、蝦米，配上新鮮原條白蘿蔔切條蒸煮而成，金華火腿鹹香惹味配襯新鮮白蘿蔔的甜香，是賀年必備的美味糕點。另外黑松露櫻花蝦芋頭糕 (800 克/售價港幣 338 元)特別加入香氣撲鼻的黑松露，把新鮮芋頭切粒，加入經烘烤後鮮味十足的日本櫻花蝦炮製，同樣值得一試。各款年糕提早訂購更有折扣，於 2024 年 1 月 21 日或之前於酒店網上商店預訂新春賀年糕點，即可享 72 折早鳥優惠。 港島海逸君綽酒店網上商店