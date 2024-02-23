車仔麵推介｜麵尊、何車評分佳 文記分店多 5間網民票選有無你心水？

車仔麵絕對是香港本土美食的代表，選擇多樣而且價錢便宜，深受一眾香港人歡迎。以下為大家介紹網民嚴選5間必食車仔麵，包括麵尊、何車、兩三碗車仔麵、任你點車仔麵、文記車仔麵等。有些店舖的配菜有花膠及鮑魚可選擇，麵底更加有多過10款可揀！

麵尊—香港島名物 麵尊3間分店都位於香港島，每次都大排長龍！除了有基本車仔麵配料如豬紅、豬大腸、蘿蔔等。更有連酸齋、美味齋、炸魚皮、咖哩牛柏葉等較少見的配菜。另有套餐「細尊」和「大尊」選擇，選擇困難的你可以一次過試不同食材。有網民推薦吃到一半可以要求加湯，令車仔麵更加昇華！ 麵尊地址： 銅鑼灣登龍街18號V Point地下5號舖 上環蘇杭街22-24號1號舖 香港仔南寧街ac5地下8號舖 麵尊OpenRice

兩三碗車仔麵—慈雲山名物 被慈雲山稱之為「居內名物」的兩三碗車仔麵，麵款選擇豐富，除了基本的油麵、米線、米粉之外，亦有銀針粉、台灣麵等。車仔麵最重要的當然是配菜，多達48款，網民推薦必食芝士粟米餃、墨魚春卷、胡椒豬扒等！ 兩三碗車仔麵地址： 慈雲山毓華街80號嘉華大廈地舖 兩三碗車仔麵電話︰62076420 兩三碗車仔麵OpenRice

何車車仔麵—日式車仔麵 車仔麵雖然是港式美食，但這間店舖就將日式麵食與港式車仔麵互相融合。餐牌上的配料亦非一般車仔麵舖的傳統食材，有日式叉燒、手撕雞、溫泉蛋、竹輪、關東煮等。麵底亦可選擇讚岐烏冬、日式拉麵、蒟蒻麵、涼拌烏冬等，充滿日式風味！ 何車車仔麵地址： 太子大南街28號地舖 太子界限街41C號長勝大廈地舖 何車車仔麵OpenRice