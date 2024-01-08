辦年貨｜SOGO新春「賀年美食迎新歲」近百款賀年美食 禮籃/年糕/海味

2月11日就是農曆年初一，是時候要準備辦年貨迎新年。崇光（SOGO）銅鑼灣店B2/F Freshmart將於1月10日至2月12日期間舉行「賀年美食迎新歲」，為大家準備近百款賀年節慶美食，包羅各式賀歲食品禮籃、特色喜慶糕點、矜貴海味、賀年盆菜、茗茶美酒等，全部都是辦年貨必買的產品。

銅鑼灣SOGO超市辦年貨

今個新年，銅鑼灣崇光Freshmart為各位精心挑選新春必備美食禮品，涵蓋多種傳統糕點及矜貴食材，包括恆香傳統糖年糕、港島香格里拉夏宮88個月西班牙黑毛豬火腿黑松露蘿蔔糕、GODIVA奢享禮籃、香港榮華加瘦招牌臘腸1斤裝、聘珍樓極品珍饈盆菜（4 / 8人份）、南北行皇牌元貝四寶禮盒等，齊集城中各大高質品牌，送禮自用佳皆宜。另外亦同場加映多款賀年禮盒，由各地人氣品牌特別設計，當中包括日本人氣品牌Press Butter Sand賀年12件裝禮盒，可一次過嘗遍原味、榛子及檸檬三款口味的酥脆餅乾，以及由米芝蓮星級主廚團隊主理皇玥全新品牌——明玥的新年奇趣精選禮盒，另有望月龍年行大運雜錦禮盒，內有八款不同口味的蝴蝶酥及曲奇，味道同樣不錯。如果有興趣入手茗茶美酒，不妨考慮下千駒干支陶器龍年特別版720ml，以酒米「吟風」釀造，酒質芳醇，更有Delamain Dragon Cognac 700ml、福茗堂茶香四季禮籃，以及Gourmetti茶品、果蜜及茶波禮盒等，滿載節日祝福。



賀年美食迎新歲

地址：崇光銅鑼灣店B2/F Freshmart

日期：1月10日至2月12日