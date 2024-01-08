熱門搜尋:
流感 農曆新年2024 柳俊江 綠置居2023 羽田機場 日本地震 姜濤 薈鳴 彩虹邨重建 萬千星輝頒獎典禮2023 山姆超市 MIRROR 恒生指數 齮齕人生 日圓匯率 御半山 尹光 騙案 新股IPO 網上熱話 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 食譜 減肥 垃圾徵費
Ad Block Ad Block
返回
飲食
2024-01-08 18:36:52

辦年貨｜SOGO新春「賀年美食迎新歲」近百款賀年美食 禮籃/年糕/海味

分享：
辦年貨｜SOGO新春「賀年美食迎新歲」近百款賀年美食 禮籃/年糕/海味

辦年貨｜SOGO新春「賀年美食迎新歲」近百款賀年美食 禮籃/年糕/海味

2月11日就是農曆年初一，是時候要準備辦年貨迎新年。崇光（SOGO）銅鑼灣店B2/F Freshmart將於1月10日至2月12日期間舉行「賀年美食迎新歲」，為大家準備近百款賀年節慶美食，包羅各式賀歲食品禮籃、特色喜慶糕點、矜貴海味、賀年盆菜、茗茶美酒等，全部都是辦年貨必買的產品。

銅鑼灣SOGO超市辦年貨

今個新年，銅鑼灣崇光Freshmart為各位精心挑選新春必備美食禮品，涵蓋多種傳統糕點及矜貴食材，包括恆香傳統糖年糕、港島香格里拉夏宮88個月西班牙黑毛豬火腿黑松露蘿蔔糕、GODIVA奢享禮籃、香港榮華加瘦招牌臘腸1斤裝、聘珍樓極品珍饈盆菜（4 / 8人份）、南北行皇牌元貝四寶禮盒等，齊集城中各大高質品牌，送禮自用佳皆宜。另外亦同場加映多款賀年禮盒，由各地人氣品牌特別設計，當中包括日本人氣品牌Press Butter Sand賀年12件裝禮盒，可一次過嘗遍原味、榛子及檸檬三款口味的酥脆餅乾，以及由米芝蓮星級主廚團隊主理皇玥全新品牌——明玥的新年奇趣精選禮盒，另有望月龍年行大運雜錦禮盒，內有八款不同口味的蝴蝶酥及曲奇，味道同樣不錯。如果有興趣入手茗茶美酒，不妨考慮下千駒干支陶器龍年特別版720ml，以酒米「吟風」釀造，酒質芳醇，更有Delamain Dragon Cognac 700ml、福茗堂茶香四季禮籃，以及Gourmetti茶品、果蜜及茶波禮盒等，滿載節日祝福。

賀年美食迎新歲
地址：崇光銅鑼灣店B2/F Freshmart
日期：110日至212

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受