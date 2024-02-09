正值大年初一，不少餐廳食肆都會收爐休息。而各大連鎖餐廳的營業時間都會根據假期而有所調整。以下為大家總結大年初一各大連鎖餐廳營業時間，包括譚仔、三哥、壽司郎、麥當勞等，免得大家摸門釘！

新年餐廳營業時間｜譚仔三哥米線 譚仔三哥米線年三十(2月9日)全線譚仔三哥分店休息，以下分店除外： • 九龍塘又一城 (營業時間 07:45-20:30) • 元朗形點 (營業時間 11:00-20:30) • 九龍灣德福廣場 (營業時間 11:00-20:30) • 希慎廣場 (營業時間 11:00-20:30) 初一(2月10日)至初三(2月12日)店內及手機點餐之堂食及外賣自取訂單，銘謝加一收費，全線分店初五啟市。 譚仔三哥新春營業時間

譚仔三哥新春營業時間

譚仔新春營業時間

新年餐廳營業時間｜壽司郎/杉玉 壽司郎及杉玉全線分店都會照常營業，它們更推出「新年豪食祭」外賣盛合$181，包特大生松葉蟹腳、北海道產特大帆立貝、天然黑鮪大吞拿魚腩等，一次歎勻7款壽司。

大家樂分店營業時間