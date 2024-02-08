農曆新年2024｜新年搞搞新意思！　5款新派賀年甜品食譜教學

新年的時候總是吃笑口棗、年糕等傳統賀年食品，但其實賀年食品亦可以有一些新意思！以下有5款新派賀年甜品食譜教學，讓大家過一個全新的新年吧！
【小牛造型曲奇】
即將迎來牛年，當然少不了牛造型的甜品！這款小牛造型曲奇可愛，無論用來打卡還是送客都一流！而且曲奇中更加入杏仁，令口感亦隨之增加。
食材：低筋麵粉120g、牛油60g、糖粉40g、全蛋液18g、可可粉 適量、甜菜頭粉 適量、杏仁 12粒
做法：
1.牛油室溫軟化後加入糖粉攪拌均勻。
2.分兩次加入全蛋液，充分攪拌均勻後過篩加入低筋麵粉，然後攪拌成型，揉成光滑的麵團。
3.進行麵團調色及分麵團。
原色麵團：175g（身體）+ 8g（手）；啡色麵團（原色麵團+可可粉）：35g（身體)+ 12g（手和角）；粉色麵團（原色麵團+甜菜頭粉）：5g（鼻子）
4.所有麵團用保鮮膜包好放入冰箱冷藏30分鐘。
5.取出麵團後，原色麵團175g擀成3-5mm的薄片，再將棕色麵團35g克搓成小份，隨機放到擀平的原色麵團上，再次擀平，然後用模具按壓出牛的形狀。
6.在中間放上杏仁，用小份原色麵團，做出手，再用小份同棕色麵團，做出小牛的角和手掌，最後用粉色麵團做成鼻子。
7.焗爐預熱，於中層以160度焗15-20分鐘。為了防止太過深色，最後5分鐘記得用錫紙蓋起來焗。
8.取出放涼，用色素筆劃上表情，用甜菜蛋粉加水畫上腮紅即可。
【手抓餅蝴蝶酥】
不少人都喜歡吃蝴蝶酥，但其實自己製作亦十分簡單，使用在超級市場也買得到的冷藏手抓餅即可，新年和親朋好友一起製作後再享用吧！
食材：冷藏手抓餅 3塊、砂糖 適量、蛋黃液 少許
做法：
1. 冷藏手抓餅室溫解凍幾分鐘，在一塊手抓餅上撤上砂糖，然後蓋上另一塊手抓餅，繼續撤上砂糖，再蓋上另一塊手抓餅。
2.將疊起的手抓餅擀平至兩倍大，從麵餅的兩邊各自向中心捲起，捲至中心後將麵團切成小塊。
3.放在焗盤上，表面塗上少許蛋黃液，再撒點砂糖。
4.放入預熱好的焗爐以200度焗20分鐘左右即可。
【年花曲奇】
新年又怎可以沒有年花呢？如果家裏沒有購買年花的習慣，不妨自己「製作」吧！這款蓮花曲奇以紅色為主，特別符合新年的氣氛，長輩們一定喜歡！
食材：牛油100g、糖粉55g、蛋黃30g、低筋麵粉155g、紅絲絨曲奇粉2g、紅色食用色素 適量
做法：
1. 牛油室溫軟化後加入糖粉攪拌均勻。
2. 分兩次加入全蛋液，充分攪拌均勻後過篩加入低筋麵粉，然後攪拌成型，揉成光滑的麵團。
3.取少量原色麵團，再在剩餘的麵團裡倒入絲絨曲奇粉和一點食用色素。
4.兩個顏色的麵團放入擠花袋中，在焗盤上鋪好牛油紙，先用紅色麵團擠出5個小花瓣，再用白色麵團擠在中間。
5.擠好後放入預熱好的焗爐，以140度焗35分鐘左右即可。
【新年造型蛋白糖】
蛋白糖食材簡單易買，可以作為新年活動和家人一起製作。新年造型的蛋白糖包括桔、錢袋、銅錢等充滿賀年意思的形狀，隨心製作即可！
食材：蛋白 80g、砂糖 80g、糖粉 80g、食用色素 適量
做法：
1.砂糖加入蛋白打發至帶勾狀。
2.分次加入糖粉攪拌均勻。
3.加入食用色素進行調色，分別裝進不同的擠花袋中。
4.按想製作的形狀，在焗盤上擠出不同的造型。
5.放入焗爐以80度焗15分鐘，關上焗爐在焗爐裏放兩小時即可。
【愛心幸運曲奇】
新年的時候當然需要「幸運」，因此不妨自己製作幸運曲奇吧！可以將一些幸運的說話放進餅乾裏，識家人和朋友吃到的時候也能分享快樂。而且這款幸運曲奇以愛心為主題，今年的新年剛好和情人節相近，不但可以將曲奇作為新年禮物，作為情人節禮物也是一個不錯的選擇。
材料：蛋白40g、砂糖25g、低筋麵粉25g、杏仁粉5g、鹽 適量、雲呢拿香精 適量、無鹽牛油 30g、紅色食用色素 少量
做法：
1.在大盆中加入蛋白，用打蛋器輕輕攪拌後加入砂糖，繼續攪拌至順滑。
2.加入過篩的低筋麵粉、杏仁粉、鹽、雲呢拿香精和食用色素，用打蛋器攪拌至無明顯顆粒。再加入融化後的牛油繼續攪拌。
3. 盛適量麵糊到牛油紙上，然後將麵糊壓扁展開至直徑5大小的麵糊。
4.再取1/3麵糊加入更多食用色素，攪拌後點在5cm的麵糊上，再用牙籤畫出心型。
5.焗爐以180度預熱，預熱後將溫度調至170度，焗約7分鐘至邊緣呈深色。
6.焗好後小心取下餅乾，趁熱將事前準備好的紙條放入餅乾中。
7.放好紙條後對折餅乾，利用杯子邊緣將餅乾壓彎。
8.摺痕定型後，等待餅乾冷卻定型即可。