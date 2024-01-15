農曆新年2024｜瓜子、開心果、煎堆、糖蓮藕 盤點9款必放食品

農曆新年即將來臨，龍年新年除了賀年裝飾外，全盒亦是家中必備的物品。全盒食物亦十分講究。為了好意頭令新年福氣滿滿，以下就為大家盤點9款全盒必放食品和寓意，大家不妨按照瓜子、開心果、煎堆、糖蓮藕等食物寓意，選擇最適合的全盒食品吧！ 農曆新年｜全盒習俗 除了在全盒的分格中放入食品外，全盒的中間亦要放一封放入硬幣的利是，取一個「好意頭」，寓意著年年有餘。此外，還要在全盒中放一對帶有枝葉的金桔，帶有開枝散葉、成雙成對的意思，令新年福氣滿滿！

新年全盒食物｜盆滿缽滿：瓜子 新年全盒中當然少不了瓜子，而不論是紅瓜子或黑瓜子，其實剝瓜子在古代就有抓「銀子」的意思，寓意著盆滿缽滿！再加上瓜子經常會把全盒填滿得滿瀉，所以更有滿載而歸之意，同時也有呱呱落地、兒孫滿堂的意思，因此在新年必備，讓新年充滿福氣。

新年全盒食物｜笑口常開：開心果 新年最重要的是家人團聚、一團和氣，所以寓意著笑口常開的開心果亦是全盒必備的食品之一，希望客人和家人吃過開心果之後，都能開開心心，笑口常開。 新年全盒食物｜甜甜蜜蜜：糖果、朱古力 新派的全盒會放入瑞士糖、兔仔糖、利是糖、金幣朱古力、金莎等糖果或朱古力，寓意着甜甜蜜蜜，小朋友在拜年時吃到的話也會開開心心。 新年全盒食物｜金玉滿堂：炸油角 不少人都會在全盒中放一炸物，而形狀像金元寶的炸油角便是其中一種，具有金玉滿堂、財寶天賜、嶄露頭角等意思。 新年全盒食物｜金銀滿屋：煎堆 不時都會聽到「煎堆碌碌，金銀滿屋」這句話，因此煎堆同樣是全盒中常見的食品之一，寓意着金銀滿屋。

新年全盒食物｜笑口常開：笑口棗 除了開心果之外，笑口棗同樣有笑口常開、如意吉祥的意思，如果有堅果類敏感的話，不妨用笑口棗代替吧！ 新年全盒食物｜年年都有：糖蓮藕 糖蓮藕取「蓮藕」的諧音，因此有「年年都有」的意思，新年最重要的便是「好意頭」，祝願年年都有「福」！