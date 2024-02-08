農曆新年2024｜3款賀年必食氣炸小食食譜　笑口棗/角仔喺屋企都整到！

臨近農曆新年，不少人會購買應節賀年食品，除了到街市及小店購入之外，家中有氣炸鍋的你，不妨嘗試在家中自製賀食小食！以下為大家介紹3款賀年必食氣炸小食食譜，趁農曆新年大顯廚藝！
【氣炸角仔】
提到賀年經典小食，第一時間一定會想到「角仔」。香脆可口的外皮，再加上椰絲、花生碎內餡，無論大人還是小朋友都非常喜歡。在家用氣炸鍋自製，不但較便宜，而且做法亦更健康！
材料：
低筋麵粉 120g/糖 10g/鹽 1/8茶匙/無鹽牛油 40g/蛋黃 1隻/水 40g
花生碎 80g/椰絲 10g/芝麻 10g/糖 20g
- 先將低筋麵粉、糖、鹽拌勻，再加入牛油攪拌。
- 加入蛋黃後慢慢加水，再搓成光滑麵糰。用保鮮紙包好放入雪櫃20-30分鐘。
- 將花生碎、椰絲、芝麻及糖拌勻備用。
- 取出麵糰後用曲奇模切出圓形狀，再包入適量餡料，掐成角仔形狀。
- 於兩面掃上油後，放入氣炸鍋以160℃焗20分鐘即可。
【氣炸笑口棗】
除了角仔之外，笑口棗也是其中一個非常受歡迎的賀年小食。香脆口感再加上一口size，令人每次都吃得停不下來。用氣炸鍋自製更可以控制油量，令原本充滿罪惡感的零食變得更健康。
材料：低筋麵粉 300g/梳打粉 半茶匙/油 35g/糖 80g/鹽 1/8茶匙/水 20g/雞蛋1隻/白芝麻 適量
- 將麵粉、糖、梳打粉攪拌好，再加入雞蛋、油及水一併攪拌成麵糰。
- 將麵糰放置15分鐘後，分成小份搓成圓形，再按照個人喜好沾上白芝麻。
- 先以160度預熱5分鐘，在麵糰上掃上油後，放入氣炸鍋以以160度焗10分鐘即可！
煎年糕
過年一定少不了各種糕點，近年市面上出現了不同新口味及款式的糕點，但傳統的年糕、蘿蔔糕及芋頭糕始終最受歡迎。煎糕不一定要落油開鑊，大家只需要將切好的糕點放入氣炸鍋，以180度焗8分鐘即可！