熱門搜尋:
農曆新年2024 美斯 金像獎2024 情人節2024 年宵2024 機管局債券 23條立法 垃圾徵費 潮濕 流感 朗然 狀王之王 姜濤 薈鳴 恒生指數 日圓匯率 網上熱話 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 炎明熹 食譜 減肥
Ad Block Ad Block
返回
飲食
2024-02-08 14:14:00

農曆新年2024｜3款賀年必食氣炸小食食譜　笑口棗/角仔喺屋企都整到！

分享：
【農曆新年】4款賀年必食氣炸小食食譜　笑口棗/角仔喺屋企都整到！

【農曆新年】4款賀年必食氣炸小食食譜　笑口棗/角仔喺屋企都整到！

臨近農曆新年，不少人會購買應節賀年食品，除了到街市及小店購入之外，家中有氣炸鍋的你，不妨嘗試在家中自製賀食小食！以下為大家介紹3款賀年必食氣炸小食食譜，趁農曆新年大顯廚藝！

【氣炸角仔】

提到賀年經典小食，第一時間一定會想到「角仔」。香脆可口的外皮，再加上椰絲、花生碎內餡，無論大人還是小朋友都非常喜歡。在家用氣炸鍋自製，不但較便宜，而且做法亦更健康！

材料：

低筋麵粉 120g/糖 10g/鹽 1/8茶匙/無鹽牛油 40g/蛋黃 1隻/水 40g

花生碎 80g/椰絲 10g/芝麻 10g/糖 20g

  1. 先將低筋麵粉、糖、鹽拌勻，再加入牛油攪拌。
  2. 加入蛋黃後慢慢加水，再搓成光滑麵糰。用保鮮紙包好放入雪櫃20-30分鐘。
  3. 將花生碎、椰絲、芝麻及糖拌勻備用。
  4. 取出麵糰後用曲奇模切出圓形狀，再包入適量餡料，掐成角仔形狀。
  5. 於兩面掃上油後，放入氣炸鍋以160℃焗20分鐘即可。
自製的角仔更健康！(Instagram@ mrslam_privatekitchen)

自製的角仔更健康！(Instagram@ mrslam_privatekitchen)

農曆新年食物，年糕、蘿蔔糕、湯圓、黃金糕邊款卡路里最高？（am730製圖） 農曆新年食物，年糕、蘿蔔糕、湯圓、黃金糕邊款卡路里最高？（am730製圖） 農曆新年食物，年糕、蘿蔔糕、湯圓、黃金糕邊款卡路里最高？（am730製圖） 農曆新年食物，年糕、蘿蔔糕、湯圓、黃金糕邊款卡路里最高？（am730製圖） 農曆新年食物，年糕、蘿蔔糕、湯圓、黃金糕邊款卡路里最高？（am730製圖） 農曆新年食物，年糕、蘿蔔糕、湯圓、黃金糕邊款卡路里最高？（am730製圖） 農曆新年食物，年糕、蘿蔔糕、湯圓、黃金糕邊款卡路里最高？（am730製圖） 農曆新年食物，年糕、蘿蔔糕、湯圓、黃金糕邊款卡路里最高？（am730製圖） 農曆新年食物，年糕、蘿蔔糕、湯圓、黃金糕邊款卡路里最高？（am730製圖） 農曆新年食物，年糕、蘿蔔糕、湯圓、黃金糕邊款卡路里最高？（am730製圖） 農曆新年食物，年糕、蘿蔔糕、湯圓、黃金糕邊款卡路里最高？（am730製圖）

【氣炸笑口棗】

除了角仔之外，笑口棗也是其中一個非常受歡迎的賀年小食。香脆口感再加上一口size，令人每次都吃得停不下來。用氣炸鍋自製更可以控制油量，令原本充滿罪惡感的零食變得更健康。

材料：低筋麵粉 300g/梳打粉 半茶匙/油 35g/糖 80g/鹽 1/8茶匙/水 20g/雞蛋1隻/白芝麻 適量

  1. 將麵粉、糖、梳打粉攪拌好，再加入雞蛋、油及水一併攪拌成麵糰。
  2. 將麵糰放置15分鐘後，分成小份搓成圓形，再按照個人喜好沾上白芝麻。
  3. 先以160度預熱5分鐘，在麵糰上掃上油後，放入氣炸鍋以以160度焗10分鐘即可！
一口size的笑口棗非常好食。(Instagram@connie_mcyim)

一口size的笑口棗非常好食。(Instagram@connie_mcyim)

用氣炸鍋可以控制油量。(Instagram@pepper6009)

用氣炸鍋可以控制油量。(Instagram@pepper6009)

煎年糕

過年一定少不了各種糕點，近年市面上出現了不同新口味及款式的糕點，但傳統的年糕、蘿蔔糕及芋頭糕始終最受歡迎。煎糕不一定要落油開鑊，大家只需要將切好的糕點放入氣炸鍋，以180度焗8分鐘即可！

你喜歡吃年糕還是蘿蔔糕？(Instagram@jun.and.tonic)

你喜歡吃年糕還是蘿蔔糕？([email protected])

雖然用氣炸鍋不能做到用蛋煎的效果，但仍有另一番風味！(Wikipedia)

雖然用氣炸鍋不能做到用蛋煎的效果，但仍有另一番風味！(Wikipedia)

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受