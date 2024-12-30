農曆新年2025｜大年初一禁忌不宜剪頭髮同行房？ 赤口前30個注意事項！

新年禁忌2024 大年初一不宜剪頭髮同行房？ 赤口前30個注意事項！（am730製圖）

2024年1月29日是蛇年年初一，每到農曆新年的時候，不少長輩或父母都說過不許剪頭髮、洗頭髮、行房倒垃圾、掃地等新年禁忌或習俗。而其實農曆新年有著各種禁忌，一不小心可能會令整年都走霉運！以下就為大家整合了30個新年不建議做的事，進行新年裝飾時便需要特別留意！

新年禁忌－裝飾篇 1. 忌米缸清空 米缸內的米與財運相關，如果米缸清空即有錢財被清空的意思，屬於不詳之兆，建議盡量填滿米缸。 2. 忌亂貼「福」字 不少人都會將「福」字揮春倒轉貼，以寓意「福到」。但其實只有水缸、垃圾桶等地方適合將「福」字揮春倒轉貼，大門口貼「福」的話則務必正貼。 3. 忌年初一當日貼揮春 貼揮春的最佳時間應該在大年初一前完成，建議在在年廿八進行大掃除後，年廿九至年三十中午12點前完成。而舊的揮春需要先撕下來，不可以直接把新的貼上去，同時建議先從大門口的對聯開始貼起。

新年禁忌－個人篇 1. 忌洗衣、洗頭 新年時最好奇的便是可否洗頭，而掌管財富的水神生日其實便在初一和初二，所以這兩天建議不要洗衣服和洗頭，以免財富都被洗掉！ 2. 忌清掃 在過年期間倒垃圾、掃地等有把家中的財氣掃掉的傳說，而初六被稱作「送窮」日，即代表要送走窮鬼、舊日的貧窮困苦等來迎接新一年的美好生活，傳統垃圾即為「窮氣」，因此不防待年初六時才清掃家中，將垃圾送走，「送窮出門」吧！ 3. 年初一早餐忌吃粥 粥在過去屬窮人家才吃的食物，而年初一的早餐作為新年的第一餐，如果吃粥會有帶來厄運的意思，所以年初一的早餐需要吃得豐盛，寓意未來一年豐足富有。 4. 忌吃藥 新年吃藥有未來一整年都經常生病的意思，所以除了生病不得不吃外，一般補品、補藥也最好暫停一下。 5. 忌叫他人全名催人起床 相傳年初一如果叫人全名催人起床的話，對方一整年都會被催促做事情，所以即使要叫對方也應該以較好的態度，也不要叫對方全名。 6. 忌借錢 有指年初一借錢給別人，財產便會外流一整年，而年初一借別人的錢，則有一整年需靠外援的意思，無論哪一種都非「好意頭」。 7. 忌午睡 年初一睡午覺有讓整年都很懶情的意思，再加上客人到家裡拜年在睡午覺的話亦對人很失禮，所以盡量還是不要睡午覺。

新年禁忌－個人篇 8. 忌穿黑白色為主色的衣服 黑或白色的衣服一般與喪服有關，而新年屬於喜慶日子，建議盡量避免穿着，改穿著紅色、黃色等色彩較為繽紛的衣服較佳。 9. 忌打破東西 新年打破東西會有一整年都破財的意思，對於做生意的人來說更是禁忌，若果真的不小心打破東西就要說「碎碎」平安，與「歲歲平安」同音來化解，並等到年初五的「破五日」才丟掉。 10. 忌出入醫院 如果不是有緊急情況或在醫院工作的話，新年時應該避免出入醫院，以免讓一整年都被疾病纏身。 11. 忌穿破爛衣服 不少人在新年都會穿著新衣服，寓意去舊迎新。但如果沒有新衣服亦應盡量避免穿著破爛衣服，避免帶來霉運。 12. 忌殺生 新年殺生有帶來血光之災、得罪神明的意思，因此建議盡量預早準備餸菜，或可以吃齋菜來避免殺生。 13. 忌被偷東西 雖然無論何事都要盡量避免被別人偷東西，但在新年被偷東西更有未來一年的錢財都被偷光的意思，因此在新年時需要特別注意。 14.忌說不吉利字眼/髒話 正所謂禍從口出，新年時需要注意使用的字眼，「死」、「四」等不吉利字眼或髒話等都不應使用，以免得罪神明。

新年禁忌－家庭篇 1. 忌打罵小孩／爭吵 新年時應避免打罵小孩和爭吵，以免來年不利，家中爭吵不休。 2. 年初一忌回娘家 如果嫁出去的女兒在新年第一天回娘家，便有把娘家吃窮的意思，所以大部分女兒都會在年初二才回娘家，年初一則在婆家幫忙奉茶服侍。不過近年不少人也不按習俗，認為只要能盡孝即可。

新年禁忌－拜年篇 1.忌跟仍在睡覺的人拜年 傳說年初一時若果仍在睡覺的人拜年，對方一整年都會在病床中。 所以對方還在睡夢的時候就不要跟對方拜年，等對方起床再拜年也不遲。 2.不可空手回娘家拜年 一般出嫁後的女兒都會在年初二回家，而回家拜年的時候，女兒必須帶上賀禮，不可空手回家，送禮亦需雙數，以防單數有婚變、單身等不吉利之意。而女兒回娘家也不可午睡，以免整年都變得懶惰。 3.初三不拜年 年初三為「赤口」，容易有口舌之爭，所以通常都不會拜年、外出或宴客，而是留在家中與家人簡單地渡過。

新年禁忌－日子篇 1. 初四忌出遠門 雖然年初四屬大部分上班族需要重新上班的日子，更有「初四咁嘅樣」的形容，但其實年初四是女媧創世神話的「羊日」，即常說的「三羊（陽）」開泰，屬恭迎灶神回歸民間的日子。而在當天由於有著「接神」的習俗，灶王爺與家神會回來守護家人，所以當日忌出遠門，不宜外出。 2. 初五忌動土 大部分新年禁忌都可在年初五解除，這是由於初五也被稱作「破五」，在這一天商家也會擇定吉時，鳴炮祭神，以求開張大吉。而初五更屬財神的生日，相傳人們要在這天大排宴席、燃放鞭炮等來迎接財神到來，所以不少店家也選擇在初五啟市，歡迎財神到來。但在初五當天就禁止動土，否則有可能會有災害發生。 3. 初七忌教訓小孩 年初七即是「人日」，代表人人生日，屬全家喜慶的日子，所以家長不宜在當日教訓孩子。而初七同時是「七煞日」，許多事情都不宜在這天進行，特別應避免外出遠行，以免發生意外。 4. 初八忌用針線 初八為「順星節」，屬於一個可以預知一年運氣的節日，同時也屬豐收之日，所以當日適宜放生，以表達好生之德。而年初八更是「蠶過年」的日子，所以婦女不能使用針線。 5. 初九忌曬衣服 傳說年初九為玉皇大帝的生日，也有人稱之為「過小年」，因此生肖犯太歲的人可在當日到廟中「攝太歲」。而在當日就忌曬衣服，尤其是內衣褲，以表示對玉皇大帝的尊重，否則便是對天公不恭，將會受到指責。 6. 初十忌搬動石頭 初十為石頭生日，因此當日忌搬動石頭和打磨石器等。而初十亦有賀老鼠嫁女的意思，所以人們會在當日掛花燈，稱為「添丁燈」。

新年禁忌－剪頭髮及行房？ 29. 正月不宜剪頭髮 剪頭髮少不了剪刀，在傳統而言剪刀是利器，有破財或破運氣的意思，即「剪斷財路」，因此一般不建議在正月即初一至十五內剪頭髮。想享受一個清爽的農曆，建議在新年前去理髮。 30. 行房 行房在初一至初三都不建議，因為按古人說話，初一這樣做有機會令陰陽不調及傷元氣。而古時初二要兩夫妻一同返娘家，需要體力勞動，因此同樣不建議行房，保留體力。初三為赤口，容易爭執，因此不要行房免傷和氣。所以初四是農曆新年日子中，最早適應行房的日子。

問： 年初一拜年有甚麼禁忌 ？ 答：年初一是不可回娘家拜年，亦不可以穿黑色衫褲，最好是穿上紅色衣服。詳情按此 問：為甚麼 初三不拜年 ？ 答：年初三為「赤口」，容易有口舌之爭，所以通常都不會拜年、外出或宴客，而是留在家中與家人簡單地渡過。詳情按此