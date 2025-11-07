食遊記｜來一趟 牛池灣 味覺小旅行

翻閱本港地圖見多地方用動物命名。以牛為例，如牛頭角、牛屎湖、牛屎缽、牛寮、牛皮沙、牛池灣等；其中後者另名牛屎灣，然昔鄉外多水池，水牛常浸池塘，故得該名。此為九龍十三鄉之一，據記載約有450年歷史，原範圍東至淘大花園，西斧山道運動場，北達清風岩，又名黃麂仔山，南臨啟德機場海旁，因城市發展縮小至現時面貌。政府於2019年宣布發展鄉內土地，受影響居民須於上月16日及本月28日遷出。即使部分土地不屬發展範圍，其面貌、感覺定有變化，就在限期之前，不妨到鄉內逛逛，展開一場味覺小旅程。 文：何駿傑，圖：鍾式明

台灣麵線臭豆腐 近看門樓寫「牛池灣鄉」，鄉乃總稱，管轄近20條村，如坪石、田心、龍尾、河瀝背等，今鄉公所為全鄉中心位。一九一零年代鄉內沒街道名，八十年代初因建地鐵作民居賠償新樓落成後，原只用地段號碼，後改龍、金，銀、榮、華、富、貴池徑，然這台灣小食店隱在其一徑內。老闆來自台灣基隆，12年前來港任私人會所廚師，後因疫情不能返回，期間試做各小食受朋友讚賞，鼓勵下於21年開業，22及23年獲米芝蓮推介，「看台灣電視劇常介紹香港繁華一面，惟該像當地鄉村」。舖內只得兩枱四凳，坐下一股臭豆腐味已撲鼻，此用莧菜梗水浸成，原須浸45分鐘，因味太濃烈遭投訴改浸20分鐘，一碟十件，即叫即炸，淋自調醬油膏及臭豆腐醬，酥脆不油，泡身柔滑，臭味輕飄，絲絲吐出，醬汁鹹辣甜兼備，面上酸菜爽口帶甜。另一道大腸蚵仔麵線，他特指麵用筷子夾食，麵線則用匙羹舀起。湯用豬骨、雞骨、蝦米、木魚花等熬製，色啡稠濃，直墮入喉。大腸用薑、台灣米酒等滾45分鐘辟味，撈起浸滷水汁1小時，小段薄切，脂化腍綿；蚵仔為蠔仔，即叫即烚，大粒厚肉，爆汁嘗鮮，配杯冬瓜檸檬，伴眼前藍天平房，樂活悠然。 丁爸食府/九龍牛池灣貴池徑2號地下C號舖/電話：97699353

潮式牛雜崩沙腩 穿梭於小徑內，孩童在花圃內嬉戲，新樓下兩旁果菜店大聲叫賣，其夾股潮式滷水牛雜香。望店員切腩煮粉，原扁煲內蒸氣肉騰。看餐牌眾款吸引，然怕眼闊肚窄，故選牛腩牛雜麵，大快朵頤。本以為乃平常坑腩，竟用全牛得5斤崩沙腩，筋鬆軟糯，蘸自炒辣椒油，提香惹味。牛雜量多，每款皆有1至4件，金錢肚吸汁具嚼勁，不帶血腥，腰眼型牛膀粉沙味甘。大腸圓厚，內藏小量脂肪，輕韌入味；粉腸嫩脂，微彈豐腴，湯濃集萃，惜麵帶惹厭鹼水味。品嘗之際，察老闆與客人閒話家常，猜應附近街坊，想這風景日後難重現。 隨便坐牛雜粉麵燒烤/九龍牛池灣金池徑1號地舖/電話：22173699