食遊記 | 深圳鹽田區美食 | 即炸爆汁乳鴿 熱門手信老婆餅 人均200元海鮮大餐

港人深圳常多去羅湖、福田及南山，深圳東面鹽田區像遭受忽略，自蓮塘口岸及深圳地鐵8號線開通後，去該區就更方便。先從上水站乘小巴59S達蓮塘口岸，過關後穿商場落地面行左手面到地鐵站至鹽田墟站，出B出口後望蔚藍假日雅苑直行2分鐘至首店盞記光明乳鴿。
即炸乳鴿連骨都入味
步出站後，地廣人稀，盡多三四層樓宇，嗅起一股海洋氣息，入店前見寫28種香料，15年沉澱橫額，觀紅燒乳鴿相片己食指大動，落單後即叫即炸，等約5分鐘中上枱。香氣四溢，皮直脆身，一咬，肉嫩汁豐，肉吸盡鹵汁香味，軟骨也可食掉，蘸淮鹽更添惹味，筷子夾食不感過癮，拿上手一口咬鴿髀才為滿足。除乳鴿即炸外，叉燒煲仔飯亦即煮，叉燒連肥帶瘦，軟腍不乾，飯面上炸薯仔粉糯，飯粒分明，刮底飯焦啡黃，脆而不乾，細看餐牌加10元飲盅燉湯，如海底椰燉瘦肉、蟲草花燉瘦肉等。
老婆餅餡非冬瓜蓉
午餐後便回地鐵站返沙頭角站尋近期網上熱搜老婆餅，出A出口後行6分鐘到到牛哥老婆餅專門店，未入門已見店員整理眾多訂單，客人魚貫前來取貨，長枱及雪櫃展示各式包餅，另設兩小枱供堂食品嘗。老婆餅大個裝一盒6個，小個裝12個，拿起來仍感微暖，一食，酥皮徐徐落下，餡能嘗到椰蓉及絲絲冬瓜翅，微甜不膩，另款核桃酥及椰絲奶油包，前款一盒32個，即1元1個，澄黃鬆化，沒有落核桃，牛油味濃郁，摸上手頗油膩，後則香港傳統款式麵包，一盒2個，包面灑多椰絲，中間擠滿奶油，一口鬆軟幼滑，奶油打得充滿空氣感。
鮑魚蜆生蠔老虎斑
買過手信後，想起從未去過大梅沙，知該沙灘及海鮮聞名，便搭地鐵去大梅沙站，兩處可經站出口前往，腳程約行7分鐘。步出地鐵站後往海灘人頭湧湧，連洗腳都要排隊，雅興盡消，故前往鮮來厚道原味漁村海景餐廳，此樓高兩層，上層一覽風光，惜天熱返回地下，甫進見置大型海鮮缸，內有逾20款海鮮如蟶子、三點蟹、瀨尿蝦等，揀好後即撈即煮，這選百香果蒸大連鮑，蒸時間剛好不韌，百香果酸甜與鮑魚味相夾，在夏日增進食慾，次選鮮花椒蒸老虎斑，師傅將魚起成蝴蝶狀，嫩肉片片，青花椒使舌唇麻痺。第三道蒜蓉粉絲蒸生蠔，每隻大如半只手掌，金銀蒜味濃不掩蠔鮮，內鋪滿粉絲吸味，殼內每滴蠔汁精華也不剩，最後一道青花椒浸花甲，奈何是日花甲欠貨，改大沙甲，或蜆肉薄身，非常入味，椒麻刺激，全碟沒有死蜆，亦沒有沙。若對海鮮敏感，可選金牌果木燒鵝，師傅斬鵝時肉汁四濺，鵝皮薄脆，骨酥肉軟，油脂在齒頰凝香。滿腹後雨夜狂雷，一洗繁瑣煙塵。
盞記光明乳鴿／深圳市鹽田區北山道28-7號(近海傍街)／電話：18924603669，13632935899／營業時間：一至日 1000至2400／大眾點評評分：4／人均：¥45至¥60
牛哥老婆餅專門店／深圳市鹽田區沙深路142號／電話：13530301382／營業時間：一至日 0900至2100／大眾點評評分：4.5／人均：¥8至¥40
鮮來厚道原味漁村海景餐廳(大梅沙店)／深圳市鹽梅路100號／電話：0755-26088228，18194061288／營業時間：一至日 1100至2200／大眾點評評分：4.7／人均：¥180至¥300