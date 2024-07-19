食遊記 | 深圳黃貝嶺美食 | 1蚊1粒小雲吞 大粒蠔仔烙 200蚊牛肉火鍋

上兩次去深圳皆由羅湖及福田口岸過關，今則首選蓮塘口岸，此由粉嶺港鐵站出發，搭巴士B7直達口岸，全程大約16分鐘，過關後穿口岸商場，閒日也人流沸騰，非常熱鬧，還見10多人排隊買燒肉。出商場後左行達蓮塘口岸地鐵站，搭2號線至黃貝嶺站，出D出口後右轉越一棟住宅大廈地下行2分鐘達首店明記清餃。

尋回漸失港式風味

小店附近環境清靜，草木扶疏，街坊駐足傾談，內難放置餐檯，汗流浹背下見兩年輕人坐在門外進食，望負責人正包餃子，右牆掛20多款食品木餐牌，突見左雙腸蛋撈公仔麵相片非常吸引，夾穿脆邊煎蛋蛋黃，汁流掛麵，拌蔥油及豉油，簡單滋味。一碟小乾撈蒜香淨雲吞，16元一碟有16粒，金魚散尾，一口一粒，餡撈蝦肉、豬肉及蔥，面上同落蔥油，不經已掃光，配生麵雲吞撈，只落熟油及豉油，比蠔油撈更自然風味，另香菇鮮肉餃皮厚餡足，惜菇味淡及乾身，惟坐路旁一邊食，一邊看眾生風景，難得奢侈，回憶兒時味道。