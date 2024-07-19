食遊記 | 深圳黃貝嶺美食 | 1蚊1粒小雲吞 大粒蠔仔烙 200蚊牛肉火鍋

上兩次去深圳皆由羅湖及福田口岸過關，今則首選蓮塘口岸，此由粉嶺港鐵站出發，搭巴士B7直達口岸，全程大約16分鐘，過關後穿口岸商場，閒日也人流沸騰，非常熱鬧，還見10多人排隊買燒肉。出商場後左行達蓮塘口岸地鐵站，搭2號線至黃貝嶺站，出D出口後右轉越一棟住宅大廈地下行2分鐘達首店明記清餃。
尋回漸失港式風味
小店附近環境清靜，草木扶疏，街坊駐足傾談，內難放置餐檯，汗流浹背下見兩年輕人坐在門外進食，望負責人正包餃子，右牆掛20多款食品木餐牌，突見左雙腸蛋撈公仔麵相片非常吸引，夾穿脆邊煎蛋蛋黃，汁流掛麵，拌蔥油及豉油，簡單滋味。一碟小乾撈蒜香淨雲吞，16元一碟有16粒，金魚散尾，一口一粒，餡撈蝦肉、豬肉及蔥，面上同落蔥油，不經已掃光，配生麵雲吞撈，只落熟油及豉油，比蠔油撈更自然風味，另香菇鮮肉餃皮厚餡足，惜菇味淡及乾身，惟坐路旁一邊食，一邊看眾生風景，難得奢侈，回憶兒時味道。
煎蠔烙非炸蠔餅
藍天白雲，盛夏炎熱，頓時想食頓刨冰，然來到煎蠔烙小店時，會發現何謂真愛。由黃貝嶺站搭5號線至怡景站行4分鐘到達，見店外置數個藍活動帳幕，食客邊食邊抹汗，一股油香直撲鼻中，察老闆正煎蠔烙，滋滋油聲引食指大動。蠔烙一碟兩件，蠔仔大粒飽滿且鮮，薯粉漿撈鴨蛋、雞蛋脆邊兼煙韌，蘸傳統魚露添鹹香，嗜自製辣椒醬增層次刺激，炒米粉配料豐富，集豬肉、家鄉豬肉餅、芽菜等，米粉原條乾身，鑊氣十足；酸菜豬雜湯同樣料豐，苦瓜綠晶剔透，苦澀味清洗味蕾，豬肝爽，豬肉腍，在沒冷氣空間下飲也不感滾燙，加多碗冰凍海石花糖水，透心舒服，開邊綠豆起沙，馬蹄絲甜，暑氣盡消。
即叫即切牛肉火鍋
日落霞彩，吹起夏夜晚風，站在黃貝嶺商圈，五光十色，望黃貝嶺村牌坊左轉行1分鐘到新和豐潮州牛肉店，看店內題字指在97年開業，舖右掛滿一條條牛肉，閱餐牌價錢最貴一款才70多元，即使夏天，香港人也愛打甂爐，落單後師傅即叫即切起雙飛。雪花牛肉近牛肩背，脂肪分佈平均，淥8秒由血紅轉粉嫩，軟滑甘腴，吊龍為西冷，肉味濃，匙柄中間帶樹狀紋脂肪，蘸傳統沙爹醬或普寧豆醬，不用咀嚼已滑入喉嚨，五花展另名五花趾，這佔全牛百分之1，在牛後腿牛展位置，因肉面有5條筋，故得此名，彈牙不韌，四碟中最具特色。快活時光轉眼就過，本想回蓮塘口岸回港，惜已過晚上10時，唯有重返羅湖，然那道油香仍在舌上縈繞。
明記清餃／深圳市羅湖區深南東路1017號文華花園17棟／電話：15016708787／營業時間：一至日 1100至1430，1630至2100
潮汕美食168(黃貝嶺店)／深圳市怡景路景貝南小區25棟1樓1023號(峰景台亞姨牛雜隔壁)／電話：13536877764／營業時間：一至日 1100至1900
新和豐潮州牛肉店(黃貝嶺店)，深圳市深南東路1036號經澤大廈1樓(黃貝嶺牌坊旁)(黃貝嶺大門口)／電話：0755-25525353／營業時間：一至日 1130至0330