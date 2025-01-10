食遊記｜清朝開業百年葡國菜 佛笑樓

佛笑樓這個名字，好多人會以為它是中餐廳，但其實它是澳門歷史最悠久的葡國菜。位於福隆新街的佛笑樓，由於鄰近清平戲院，過往是不少影視名人的飯堂，過往亦曾邀請盧海鵬為它拍攝廣告，可謂是當時港澳兩地不少老饕的聚腳點。現樓高三層的佛笑樓，只在八十年代做過一次大裝修並保留傳統設計。平日到訪，店內雖滿座但卻不會吵鬧，只見員工們和客人說說笑笑，恍似這百年時光從未流逝。 文/攝：Maggie

甚麼是澳式葡國菜？ 要了解澳門的葡國菜文化，便不得不提殖民地這段歷史。在十六世紀初葡萄牙擁有不同的殖民地，在遠航時他們會帶備橄欖油、臘腸、葡萄酒等故鄉食材上船。沿途經過西非、好望角、印度和馬六甲等地方時，便把該地的飲食文化糅合在一起，成為水手們的三餐。而澳門作為葡萄牙的前殖民地，他們亦把自身的歐洲文化、沿途地區的風俗，以及澳門華人的生活方式結合起來，形成今日所見到的澳式葡國菜。 秉承百年味道 當年不少澳門人和葡萄牙人有生意往來，所以佛笑樓亦因此誕生。「太爺那時經常和葡國人傾生意，便想不如直接開間餐廳，令大家都食得舒服。」第四代負責人黃慶添說。而問及為何取一個如此中式的名字，他就表示聽長輩說是希望每位客人用餐後都可以像佛般開心滿足。這份開心滿足背後，最重要的便是有穩定的食物質素和員工：「好多時候客人來都是想找回童年的味道，所以穩定的員工班底便很重要，像總廚便是17歲時在佛笑樓工作到現在。」

總廚每天把關質素 而鏡頭外的吳秉全師傅聽到也只是笑著說：「當年難揾工，幸得遇上好老闆。」年過七旬的他，在佛笑樓工作過半世紀，相信除了是老闆好外，對煮食也是有一定的堅持。「又唔好說得我如此高尚，食物熱辣好食是十分基本的。若想再做好些，便要用好的食材和自己的經驗去烹調。」吳師傅說得謙虛。雖已有徒弟承傳他的手藝，但他仍每天檢查來貨，若不符準則便會退掉。「師傅不時還會抽查我們的手勢，若不合格便要再煮過。」身旁的徒弟笑著說。

難忘客人稱讚 吳師傅聽後回應：「不少客人都是遠道而來，所以確保好味道是只基本的。」工作多年，吳師傅的雙手也早被煙火烙下不少痕跡，但他仍對自己的工作感到滿足：「攰就一定攰的，曾經都有諗過退下來，但見客人吃得開心便是我最大滿足。」而談到難忘的事，他便表示當年許冠傑亦曾來光顧，點了咖喱蟹後更打包多個回港：「不少客人都會叫我出廚房，讚我煮得好食，所以真係唔捨得退休。」 佛笑樓

澳門福隆新街64號

電話：+853 2857 3580