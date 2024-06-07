食遊記 | 窄巷菜粿 街邊雞煲 酸湯鮮魚 串串麻辛

六月某天，晴朗出發，一別十載乘火車到羅湖，遊人如鯽，步橋跨河，出關後見路寬潔淨，隨下地鐵站乘一號線經大劇院站，再轉二號線達湖貝站，車廂明亮，指引清晰，不消三分鐘至向西村。向西村分東西區，每幢樓房皆三數層高，且外觀相同，站在行人路上查地圖尋食店位置遭不少電動車響按提示，弄得左閃右避，不恥下問小區保安，得指引後突一股鹽焗雞味撲鼻，由此轉入四周環望，十數步察紅底黃字菜粿招牌掛在巷盡鐵欄柵上，一窺好奇。 窄巷食家鄉肉粿 短巷迫窄，望上掛晾衣服，數點冷氣機水滴在頭上，小店隱於百姓家內，甫進見分不清廚房或進食位置，門右放數大包白米，白牆沒冷氣，老闆一家三人各司其職，丈夫搓壓粿皮，太太巧手包粿，女兒煮烚蒸粿，炊煙連帶米香，每碟肉粿、菜粿及薯粉粿約有十多件，肉粿剔透，皮薄肉軟，一口一件，蘸豉油提味，面同滴蔥油菜粿，餡混蒜苗、芹菜、花生、芽菜及魷魚絲，清爽絲甜，偶發下少許大地魚粉添鹹香，蘸蠔油昇華提鮮；兩粿長形，薯粉粿像迷你潮州粉粿，皮用薯粉搓成，能見餡料晶瑩，上檯前落蠔油，蘸老闆自鏟辣椒醬，皮彈不黏，鹹辣惹味，本想嘗貌似蘿蔔糕重糕粿，惜已售罄，建議試菜茶、馬鮫魚丸及牛肉餅。菜茶料豐足，湯浸脆米下集紹菜、花生、蝦米、菜甫、粉絲及魷魚乾，一口脆爽腍滑，後兩款同產自家鄉汕尾，湯底及配料同生菜、芫荽，馬鮫魚丸淡然，牛肉餅油腴爽彈，若湯底多添胡椒粉更為一流，然感汗流，位置隔涉，卻見老饕倆口尋覓，笑聲洋溢，親情滿載。

濃汁雞煲撈飯一流 尋味遊蹤，察感城市脈搏，細踏漫步，暫忘煩囂速度，驟黃昏，行人路上置多張小檯，檯置熱爐烘雞煲，見吮骨滋味，頓引涎欲滴，悉該店老闆在舖外爆炒，香氣飄散，料集雞、薑、蒜頭、火鍋辣湯料、洋蔥、辣椒、辣椒乾、秘製醬汁、花椒碎及花椒油，煮熟後落原棵芫荽，揭蓋滾濃馥郁，洋蔥半熟，雞件掛稠汁，胸肉軟，肋位索味，不消一會隻半雞盡掃一空，觀鄰檯落菜蔬吸汁免浪費，此刻想撈白飯，惟眼闊肚窄。 夏夜晚風，小孩遛狗散步，街坊駐足談天，眾夜宵檔準備營業，部分遊客急步趕回香港，剛遇荔枝上市，嶺南佳果，細核汁滴，買後坐公園品嘗，啜肉享受，慢活時光。菜粿益清肉餅爽，雞煲香濃味遠揚，問路查圖暫傍偟，一啖荔枝鄉誼長。

夜幕晚霞，雲淡月灑星稀，悠然自得，初嘗盛夏荔枝，啜核時感獨樂寂寥，故帶回數顆回家雪凍分享，收拾後途昏暗小巷，穿後人聲沸騰，好奇探看實牌局論英雄，旁為所酸菜魚菜館，店兩層，裝修頗明亮，入門已嗅酸菜絲香，使食意喚起，上道雞煲已拋諸腦後。酸菜軟爽魚肉甜，豬肚包雞堂剪前，轉角有道串串香，難得十年今初見。 一煲一條大頭魚 堂剪麻包雞 店員安排坐樓上雅座，察得兩檯客，其一聲響雷天，煩擾思緒，負責人除推介酸菜魚外，另麻包雞、剁椒蒸魚頭、金牌扇子骨、石橄欖雞煲亦為名物，奈實嘈吵，便隨落樓點菜，奈怕吃不消，故只叫首兩款。菜館魚缸在出口側旁，她便撈起一條鮮活大頭魚，現知一煲一條魚，拿入廚房砧板手迅雷拆骨起肉切片，師傅落糖、鹽、雞粉、胡椒粉、米酒、生粉醃魚片備用，猛鑊陰油，先下蒜片、大蔥段、薑片爆炒，接落辣椒乾碎、野山椒粒、酸菜及紅白蘿蔔絲，再倒數次五兩殼水，待滾起加魚件及魚片，等熟撈起所有食材落煲倒湯上檯，終灑蔥花及芝麻，酸馥香溢，雪白魚肉隨滾湯抖震，一試，索吸酸菜及辣椒味，鮮美惜肉質較散，夾起易散，且細骨眾多，倍要小心，若改大生魚或桂花魚更為雋妙，坊間底多放芽菜、粉皮塾高，這較足料；麻包雞另名鳳凰投胎，師傅將全雞放入豬肚內煮五至六小時，其做法似手工菜鴿吞燕，上檯後店員即煎開，湯呈奶白，輕油薄脂，帶少許胡椒辛，豬肚沒異味，薄腍兼軟，肚尖厚鬆，雞胸絲絲分明，髀位滑，肋骨輕吮，配菜下粟米、蟲草花、紅棗，甘腴暖心。

四川風味串串香 捧腹醉眼，招牌驟閃，菜館轉角見多人圍觀，紅字標串串香，一看，冷櫃置數十款已串備熟食，觀老闆用毛掃將小或大辣椒紅油反覆塗在食物上，細問他乃四川人，本在深圳打工，接請教同鄉了解製法，初置車仔檔，現入舖工作至天光，二十三年來保持家鄉風味，日賣三千串，眾多選雞腎、牛肚、豬脆骨等，自揀豆皮、涼皮、鵪鶉蛋、萵筍、西蘭花，初微辛惹味，漸舌尖痲痺，後頭皮痕癢，歷經刺激，「別像嘗砵砵雞般將一大串浸在熱湯內，然串串香則涼拌便食」。接觸認識，拼棄門戶之見，十年變遷，慨嘆裹足不前。