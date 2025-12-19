食遊記｜舒爽放慢 大坑 五味雜陳

至怡和街人流如昔，越維園觀女皇銅像，經中央圖書館旁小巷，望大坑坊眾福利會書法題字，嗅一股舒爽氣息，腳步頓然放慢。穿梭小區井然街道，見街坊坐在車房外閒聊說笑，嚐豬扒麵大牌檔依然大排長龍？已結業新村士多拉閘布滿銹跡，看火龍文化館白壁遇黑鐵窗花；仰圓柱狀勵德邨勵潔樓，伴香火鼎盛法定古蹟蓮花宮。涼風輕拂，稍刻歇息，原嗜滑蛋蝦仁飯或車仔腸粉，奈何收檔休息。察處街角茶餐廳熱鬧沸騰，夥計忙碌不停，既了無方向，一窺探奇。 文：何駿傑，圖：吳康琦

蔥油豬扒西多士 小店開業30年，甫進見約5枱24位，混亂中夾雜嬰孩哭聲，環境雖逼，眾嗜得從容滋味。只坐下半分鐘，店員急問食甚麼；此刻還沒閱餐牌，尷尬看四周，終選蔥油豬扒飯加蛋、西多士及凍檸茶。全碟飯量多料豐，兩塊切條狀厚煎豬扒鋪面，微軟帶肉汁，架扒上太陽蛋，半熟凝脂，邊位焦脆；輕力一鎅，蛋汁溢掛飯粒，盡吸蔥及洋蔥油香，落少許自調豉油汁，馥郁惹味，食不停口。金黃頗厚西多悄然上枱，皆即叫即炸，面上牛油已半融，正想下刀切時，負責人見狀立即叫停，說你並非香港人？教路先用刀在包面插多個小窿，接倒糖漿，後切九格。一口一叫，蜜甜可口，蛋芳滿腔，有脆邊蛋絲，惟兩包間沒搽花生醬；他立指有醬為法蘭西多士，沒則叫西多士。味重油膩，凍檸茶一洗味蕾，碎冰稍融不減醇濃。 祥勝餐廳/香港大坑京街24號地舖/電話：28909129

滿載法式風情 逢周六假期北上如潮湧，然不知有何吸引，或人云亦云。已整周勤勞工作，實應慢活自在，欣賞別致小風景。響起歡愉音樂，玻璃櫃內列多款法式包餅點，其中牛角包及可麗露耀眼誘人。前款金黃脹起，拿上輕盈亦具質感，近觀層層酥皮，搣開內半空，卷卷分明；一咬，皮酥脆跌下，牛油味淡淡滲出，此比藍底白字招牌名店出色。後者乃傳統法式小甜點，圓柱體表面凹凸，褐黑焦糖外殼，內半凝蛋糕糊，水潤幼滑。牆貼上示店供百分百手製雪糕，從數款口味，選期間限定南瓜雪糕。澄黃絲滑，舌感慢融，旁為綿軟輕飄肉桂味忌廉，帶微鹹燕麥脆餅，杯底置蜜脆焦糖碧根果及南瓜籽。眾材料分開食欠特別，合起來則質感無窮。片刻慵懶，街燈驟然亮起。 Plumcot/香港大坑新村街10A號地舖/電話：25736293

手撕頸肉嫩粉肝 昔老饕前來嘗別店椰子冰、拉麵、分子雪糕等，然一切回復平靜。這已認識多年，外掛紅綠閃燈添光彩，網上曾指結業，惟屬誤會。常品滷水鵝拼墨魚，今嗜滷水鵝肝拼鵝頸肉。肝浸淡滷水內煮近50分鐘，期間要用手摸感熟度，切開大片嫩粉，彈指可破；一碟有2條頸肉，每條要手撕，因工序繁瑣漸遭遺忘。外形工整長條，賣相欠奉，淺啡皮彈，肉薄筋軟，墊底豆腐白滑入喉，滷水汁褐紅帶黑，清澈芬香。此韭菜鵝紅，長形入味絲辣，喝口冰凍啤酒，跟老闆唱起，「成敗得失莫追究」。 潮樂園尚品軒/香港大坑京街7號地舖/電話：23685828