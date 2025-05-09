食遊記｜雜水變美食 後欄收集碗仔翅

在以往物質貧乏時代，人們特別珍惜每款食物。當酒家打烊後，定有人在後欄準備收「雜水」－收集食剩食物，後集齊一碟於地攤擺賣，很受普羅大眾歡迎。芸芸街頭小食中，碗仔翅乃收雜水成為經典佼佼者。1940至50年代，據稱有油麻地榕樹頭熟食小販向酒樓收集食剩的翅頭翅尾，接用豉油、豆粉等煮成魚翅羹；由於用小碗盛載，成碗仔翅雛形，惟漸多仿效，翅頭翅尾供應有限，故用粉絲取代，價格更便宜。時至今日，其配料五花八門，最近得網民推薦，到元朗食4間碗仔翅；其中一間非稱碗仔翅，叫雞湯翅。 文：何駿傑，攝：吳康琦、鍾式明

四十年古早味道 一般碗仔翅材料有雞肉絲、豬肉絲、蛋、粉絲、木耳絲及冬菇片，而該四十年老店後兩款欠奉。這店名物為粉仔，故可加入翅內，除此外，還可配魚肉、豬紅等。上枱前已落少許麻油，羹色淺啡，舀起香氣四溢；較稠身，不過鹹，惟感味精量多，帶輕微涸喉。雞肉及豬肉搣成幼絲，然沒有木耳絲及冬菇片，稍欠質感。另落粉漿時攪得不均勻，弄得有數件晶瑩小粉糰，即使下胡椒粉及醋後，亦頓時影響食慾。一碗有十多條魚肉，色白粉腍，具少許魚味。 榮興粥麵家 / 新界元朗炮仗坊31號地舖 / 電話：從缺

碗仔翅配鯪魚肉 提到食碗仔翅加魚肉，其食法起源或因碗仔翅檔同時兼售生菜魚肉，有些食客加錢在翅內添魚肉，得名「兩溝」，再加生菜叫「三溝」。小店以新派雞蛋仔及格仔餅聞名，然早在十五年前已開始做碗仔翅。舀在透明碗見木耳絲、雞肉絲、粉絲等配料，深啡半稠，冬菇香味隨蒸氣升起。十多條魚肉放在翅面上，淺灰色，隱見點點魚皮，內混蔥花。一食，軟彈兼備，滿口鯪魚鮮美，實不必落醬料破壞原來味道。此確符合「足料」之名。 嘉發小食 / 新界元朗教育路3至7號富好大廈地下9號舖 / 電話：從缺

加白菜豬肉餃成酸辣湯 碗仔翅湯底主要用水混豉油、味精等，此店用鴨骨熬成。淺啡色，沒有落蛋，上枱前灑胡椒粉及落自炒菜脯粒；得老闆推介加雪菜火鴨絲和自炸豬油渣。一舀，半稠非糊狀，集各款食材，料豐滿足，一時難以辨別；再嘗鴨肉連皮增油腴，油渣浸後半腍且脆，不帶半點油膉味。若覺菜脯不足可自添，爽兼鹹香。另碗建議配白菜豬肉餃，皮雖厚，惟肉餡頗多，落醋及自炒辣菜脯後，味道像成酸辣湯，微酸引涎，辣辛刺激。 八敍美食 / 新界元朗媽廟路12至42號永發大廈地下J號舖 / 電話：98802287

雞湯翅非碗仔翅 食碗仔翅多會落浙醋，這配搭因以往食魚翅濃味，用筷子蘸兩點醋滴在舌上解膩，刺激胃酸，幫助消化；另一說法為食後飲一匙醋，辟魚翅臭灰味，然不會將醋倒在翅內。此店老闆強調屬雞湯翅，白身微稠，濃郁雞湯香撲鼻，材料改用素翅和金華火腿，本有花膠，因成本問題停用。整碗湯清味濃，金黃素翅彈牙，幾可亂真；火腿絲備鹹鮮，沒有木耳絲及冬菇片亦不重要，因顏色、味道實與啡色碗仔翅有很大分別。連隨下數滴醋，味立即變濁，效果奇差，畫蛇添足。 百利來美食 / 新界元朗鳳攸南街3號好順景大廈地下44號舖 / 電話：93802029