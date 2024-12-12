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飲食
2024-12-12 17:40:00

飯團食譜│枝豆小飯團 野餐必備常溫便當

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飯團食譜│枝豆小飯團 野餐必備常溫便當

飯團食譜│枝豆小飯團 野餐必備常溫便當

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不少家長習慣了要讓小朋友吃熱飯，其實飯盒都不一定要熱食，像日本人吃的便當便是常溫便當，不用加熱吃也不會影響味道，是野餐之選。日本式常溫飯盒會避免太多汁料，菜式會不帶太多汁，蔬菜也以像西蘭花或新鮮小番茄這種來配搭。飯團用珍珠米來做，常溫吃也不會硬身，如果買到抗菌功能的飯盒保鮮銀離子膜就更放心。包飯團時用保鮮紙包好，不要直接用手包，而飯盒做好後，再在盒面放上保冷包和入保溫袋便可以保持至吃飯時間了，即睇如何製作枝豆小飯團：

枝豆小飯團食譜（2人份量）

烹煮時間：25分鐘

枝豆小飯團材料

枝豆飯團：

珍珠米1米量杯、水1米量杯、枝豆100克、韓式紫菜飯素3湯匙、鹽1/4茶匙

茄汁小雞槌：雞中翼8隻

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枝豆小飯團醃料：

鹽麴1湯匙、味醂1湯匙

枝豆小飯團醬汁：

茄汁1湯匙、蠔油1茶匙、老抽1茶匙、糖半茶匙、水100毫升、

番茄金菇湯：

金菇60克、番茄1個、清湯250毫升、蝦皮1湯匙、乾葱花1茶匙

枝豆小飯團配菜：

西蘭花半棵、珍珠茄10粒

枝豆小飯團食譜，雞中翼用剪刀剪開，去掉細骨，沿大骨把雞肉剪開，往下一撥成小雞槌，加醃料略醃。燒熱鑊，放入雞槌煎至表面帶金黃，加入醬汁，收細火加蓋燜至收汁，用錫紙把雞槌頭包好。 枝豆小飯團食譜，金菇切段，番茄切粒。待清湯滾起，加入金菇、番茄和蝦皮，滾5分鐘，加鹽調味，下葱花。預先用熱水把保溫杯溫熱，趁熱加入湯。烚切小朵的西蘭花。 枝豆小飯團食譜，珍珠米稍浸10分鐘，如常加水煮飯。枝豆烚20分鐘至熟，剝殼。飯熟，稍為撥飯米飯，加鹽調味，加入枝豆和紫菜拌勻，在飯團模具鋪上保鮮紙，填入飯，壓實，用保鮮紙包住即可 枝豆小飯團食譜完成品。

枝豆小飯團做法

  1. 雞中翼用剪刀剪開，去掉細骨，沿大骨把雞肉剪開，往下一撥成小雞槌，加醃料略醃。燒熱鑊，放入雞槌煎至表面帶金黃，加入醬汁，收細火加蓋燜至收汁，用錫紙把雞槌頭包好。
  2. 金菇切段，番茄切粒。待清湯滾起，加入金菇、番茄和蝦皮，滾5分鐘，加鹽調味，下葱花。預先用熱水把保溫杯溫熱，趁熱加入湯。烚切小朵的西蘭花。
  3. 珍珠米稍浸10分鐘，如常加水煮飯。枝豆烚20分鐘至熟，剝殼。飯熟，稍為撥飯米飯，加鹽調味，加入枝豆和紫菜拌勻，在飯團模具鋪上保鮮紙，填入飯，壓實，用保鮮紙包住即可。

原文刊登於 Yahoo Food

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