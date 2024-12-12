飯團食譜│枝豆小飯團 野餐必備常溫便當

不少家長習慣了要讓小朋友吃熱飯，其實飯盒都不一定要熱食，像日本人吃的便當便是常溫便當，不用加熱吃也不會影響味道，是野餐之選。日本式常溫飯盒會避免太多汁料，菜式會不帶太多汁，蔬菜也以像西蘭花或新鮮小番茄這種來配搭。飯團用珍珠米來做，常溫吃也不會硬身，如果買到抗菌功能的飯盒保鮮銀離子膜就更放心。包飯團時用保鮮紙包好，不要直接用手包，而飯盒做好後，再在盒面放上保冷包和入保溫袋便可以保持至吃飯時間了，即睇如何製作枝豆小飯團：