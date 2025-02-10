香港四季酒店締造浪漫甜蜜情人節「浪漫時刻」住宿計劃 / 米芝蓮三星餐廳Caprice情人節晚宴 / 雙人水療體驗

「浪漫時刻」住宿計劃，置身豪華海景客房，落地玻璃窗將維港璀璨景致盡收眼底，於城市上空締造二人專屬的私密空間。住客更可尊享行政貴賓廳禮待，由晨曦到星夜細味各式精緻美點及貼心服務。浪漫假期由$ 6,188起，現可預訂至2月27日。

二月份， 香港四季酒店 精心推出一系列令人心動的情人節體驗，昇華摯愛之情。從米芝蓮星級餐饗、度身訂造的住宿體驗以至養生之旅，每一刻都匠心獨運，為摯愛創造畢生難忘的美好回憶。

Caprice 與 龍景軒情迷星級饗宴

在米芝蓮三星餐廳Caprice情人節六道菜晚宴（每位$ 4,200）。浪漫晚宴由「阿拉斯加蟹肉伴芹菜頭千層」，以松露油醋汁揭開序幕，繼而是「慢煮海螯蝦伴海鮮及馬鞭草忌廉」，點綴特級魚子醬。美饌旅程延續至「時令鮮魚配海膽及芥末醬」，再由主廚匠心創作的「特色烤鷄伴南瓜及黑松露」延續精彩。晚宴特選Caprice享負盛名的特選芝士，並以「玫瑰花伴椰子忌廉及荔枝蜜餞」作為甜美句點。

另外，米芝蓮二星中菜廳龍景軒呈獻精緻九道菜情人節晚宴（每位$ 2,680），展現精湛粵式廚藝。The Lounge則為愛侶獻上迷人的情人節下午茶（單人套餐為$ 495，雙人套餐則為$ 808），當暮色降臨，浪漫四道菜晚宴伴香檳（每位$ 999）將為這段美好時光添上完美句點。