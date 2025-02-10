香港四季酒店締造浪漫甜蜜情人節「浪漫時刻」住宿計劃 / 米芝蓮三星餐廳Caprice情人節晚宴 / 雙人水療體驗

二月份，香港四季酒店精心推出一系列令人心動的情人節體驗，昇華摯愛之情。從米芝蓮星級餐饗、度身訂造的住宿體驗以至養生之旅，每一刻都匠心獨運，為摯愛創造畢生難忘的美好回憶。
維港雙人假期
「浪漫時刻」住宿計劃，置身豪華海景客房，落地玻璃窗將維港璀璨景致盡收眼底，於城市上空締造二人專屬的私密空間。住客更可尊享行政貴賓廳禮待，由晨曦到星夜細味各式精緻美點及貼心服務。浪漫假期由$ 6,188起，現可預訂至2月27日。
Caprice 與 龍景軒情迷星級饗宴
在米芝蓮三星餐廳Caprice情人節六道菜晚宴（每位$ 4,200）。浪漫晚宴由「阿拉斯加蟹肉伴芹菜頭千層」，以松露油醋汁揭開序幕，繼而是「慢煮海螯蝦伴海鮮及馬鞭草忌廉」，點綴特級魚子醬。美饌旅程延續至「時令鮮魚配海膽及芥末醬」，再由主廚匠心創作的「特色烤鷄伴南瓜及黑松露」延續精彩。晚宴特選Caprice享負盛名的特選芝士，並以「玫瑰花伴椰子忌廉及荔枝蜜餞」作為甜美句點。
另外，米芝蓮二星中菜廳龍景軒呈獻精緻九道菜情人節晚宴（每位$ 2,680），展現精湛粵式廚藝。The Lounge則為愛侶獻上迷人的情人節下午茶（單人套餐為$ 495，雙人套餐則為$ 808），當暮色降臨，浪漫四道菜晚宴伴香檳（每位$ 999）將為這段美好時光添上完美句點。
二人養生之旅
今個情人節，四季水療中心推出匠心獨運的雙人「易筋經」養生體驗（二人價錢為$ 1,280）。在駐店養生大師Ella Tham的指導下，這個90分鐘的療程透過易筋經動作揉合道家養生智慧。情侶可一同提升柔韌度、體能及整體健康，之後享用豪華水療設施，包括蒸氣浴、桑拿及活力按摩池。
愛的甜蜜心意
四季網上商店推出「The Velvet Box」（$ 680），以心形朱古力盒盛載一磅紅絲絨蛋糕，更可配上精心搭配的鮮花套裝（$ 1,388）。情人節限定系列還包括由著名花藝品牌Gary Kwok Flowers & Design設計的「Blushing Seasons」和「Red Romance」優雅花束，不同尺寸及款式任君選擇。
客房預訂：+852 3196 8333 | [email protected]
Caprice預訂：+852 3196 8860 | [email protected]
The Lounge預訂: +852 3196 8820 | [email protected]
香港四季酒店水療中心預訂: +852 3196 8900 | [email protected]