香港國際美酒展11月7日開鑼 20個國家地區逾600參展商 首屆「侍酒師精選推介」

香港國際美酒展2024｜第16屆香港國際美酒展將於11月7至9日（星期四至六）在灣仔會展舉行，今屆搜羅了來自20個國家和地區、超過 600 家參展商，各地烈酒的參展商數目比去年明顯多。隨著上周特首於施政報告提出下調烈酒稅，料帶動高級烈酒貿易，今屆國際美酒展除了來自香港及內地，亦有雲集歐洲的白俄羅斯、捷克、丹麥、法國、德國、愛爾蘭、意大利；新參展的波蘭、英國；美洲的阿根廷、加拿大、智利、墨西哥、美國；亞太地區的澳洲、日本、菲律賓；以及首次參展的南非展商。而中國參展規模較去年上升六成。
香港國際美酒展2024｜注目得獎美酒
香港國際美酒展酒品多元化，焦點有首次於美酒展亮相的意大利熔岩酒莊 760 紅酒，由香港首位在意大利Etna火山建立酒莊和葡萄園的釀酒師Stef Yim釀製，火山泥的養份和高海拔環境使紅酒擁有特殊香氣和味道。曾榮獲兩項世界頂級獎項的 Clonakilty Single Pot Still Irish Whiskey，經過三次蒸餾，在大西洋海岸的 Clonakilty 成熟陳釀，呈現甜美的香草、太妃蘋果、海鹽焦糖和木香料的風味，結尾有黑朱古力和香橙的餘韻。由日本首位女性烈酒企業家Wakae開發的手工琴酒Wabi Sabi Gin，結合了日本的柑橘香草和來自島根縣玫瑰的13種植物，帶出層次豐富的風味和悠長的餘韻。還有曾在日本全國新酒評鑑會中榮獲22次金獎的橫田酒造株式會社，所釀製的的20年高級陳釀清酒 Ukishiro。南非著名品牌 Vinette 創新的罐裝葡萄酒，在鋁罐中注入葡萄酒而受到全球注目，曾在 Gilbert& Gaillard國際葡萄酒挑戰賽中贏得金獎。
侍酒師精選推介
美酒展期間將有多場精彩活動，包括由世界級葡萄酒大師、侍酒師或業界專業人士主講的「品酒分享會」、試酒會。大會將舉辦首屆「侍酒師精選推介」，由三位著名侍酒師 Arnaud Bardary MS、Carlito Chiu 以及榮獲國際侍酒師協會「世界最佳侍酒師大賽 2023」季軍的侍酒師 Reeze Choi，在美酒展中挑選個人推介酒品名單，提供選酒指南。
優惠價門票：
由10月23日開始至11月8日，以$99特惠價，在CTG中旅巴士、HKTVMall、KKDay、KLOOK、Trip.com等購買公眾日入場券，可免費獲得Lucaris瑰麗水晶酒杯一隻，以及香港航空機票折扣優惠，數量有限，送完即止。
第16屆香港國際美酒展
地點：香港會議展覽中心展覽廳 3C-E
日期：11月7至11月8日(星期四至五) 10am-7pm ，11月9日(星期六) 10:30am-6pm
門票：$200（現場發售）年滿18歲或以上公眾人士持票入
場參觀。
備註:只供18歲或以上業內人士免費入場參觀，免費入場參觀買家須預先登記，即場登記買家每位需付$100。
展覽網頁：http://hkwinefair.hktdc.com