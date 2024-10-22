香港國際美酒展11月7日開鑼 20個國家地區逾600參展商 首屆「侍酒師精選推介」

香港國際美酒展2024｜第16屆香港國際美酒展將於11月7至9日（星期四至六）在灣仔會展舉行，今屆搜羅了來自20個國家和地區、超過 600 家參展商，各地烈酒的參展商數目比去年明顯多。隨著上周特首於施政報告提出下調烈酒稅，料帶動高級烈酒貿易，今屆國際美酒展除了來自香港及內地，亦有雲集歐洲的白俄羅斯、捷克、丹麥、法國、德國、愛爾蘭、意大利；新參展的波蘭、英國；美洲的阿根廷、加拿大、智利、墨西哥、美國；亞太地區的澳洲、日本、菲律賓；以及首次參展的南非展商。而中國參展規模較去年上升六成。

香港國際美酒展2024｜注目得獎美酒



香港國際美酒展酒品多元化，焦點有首次於美酒展亮相的意大利熔岩酒莊 760 紅酒，由香港首位在意大利Etna火山建立酒莊和葡萄園的釀酒師Stef Yim釀製，火山泥的養份和高海拔環境使紅酒擁有特殊香氣和味道。曾榮獲兩項世界頂級獎項的 Clonakilty Single Pot Still Irish Whiskey，經過三次蒸餾，在大西洋海岸的 Clonakilty 成熟陳釀，呈現甜美的香草、太妃蘋果、海鹽焦糖和木香料的風味，結尾有黑朱古力和香橙的餘韻。由日本首位女性烈酒企業家Wakae開發的手工琴酒Wabi Sabi Gin，結合了日本的柑橘香草和來自島根縣玫瑰的13種植物，帶出層次豐富的風味和悠長的餘韻。還有曾在日本全國新酒評鑑會中榮獲22次金獎的橫田酒造株式會社，所釀製的的20年高級陳釀清酒 Ukishiro。南非著名品牌 Vinette 創新的罐裝葡萄酒，在鋁罐中注入葡萄酒而受到全球注目，曾在 Gilbert& Gaillard國際葡萄酒挑戰賽中贏得金獎。