香港美酒佳餚巡禮2024 鹹魚蜂蜜酒/開心果葡撻/陳皮普洱雞蛋仔

由旅發局主辦的「香港美酒佳餚巡禮」，由10月23日至10月27日在中環海濱活動空間舉行。今屆活動首次延長至五天，並開放時間至晚上11時。今年的規模擴大至超過300個攤位，帶來全球35個國家及地區、過千款酒品美食。會場更特設升級版「品味學堂」，提供19個主題工作坊及活動，又有音樂表演，即睇必掃推介！
今屆環球美酒除了來自法國、意大利、德國、西班牙，新登場國家展區有英國、澳洲、智利及泰國，並設有全新威士忌及氈酒區，精選來自七大地區、涵蓋 24 個頂級品牌的威士忌及氈酒。流行酒品雲集英國汽泡酒、零添加自然酒、由得獎酒吧調配的創意雞尾酒。最出位首推鹹魚蜂蜜手工啤酒、「燒賣伴侶」海鹽金橘啤酒；港式番薯糖水清酒、紅豆樂清酒也比較特別。
大會邀請了兩位知名酒評人推介好酒：著有多本酒書的香港酒評人協會主席劉偉民推薦罕見的酒品，今年有新興氣泡酒產區英國的出品，受到全球暖化的影響，英國南部地區愈來愈熱，適合種植葡萄釀酒，Rathfinny Rosé Brut氣泡酒就用上傳統釀造法醇成。他亦推介自然酒Teo Maceración Blanco，經較長時間浸皮過程，單寧夠不需加防腐劑。
品酒電視節目酒評人黃詩詩支持本土出品及性價比好選擇，如Lanius-Knab Riesling VDP Gutswein 2014，嘗到10年陳釀的德國白酒魅力；N.I.P 無名氏香片茶氈湯力是香港出產的氈酒，以N.I.P 無名氏珍稀氈酒做基底加入香片茶，回甘清爽。
會場新設「名饌薈」專區，供應米芝蓮星級及名廚推介美食，包括米芝蓮三星粵菜食府富臨飯店的南非吉品鮑、首次參展的唐述創新20年陳皮普洱雞蛋仔、榮獲「亞洲 50 最佳酒吧」第 10 位 The Aubrey 的罐裝招牌雞尾酒 Torii。場內又有多款酒店及名店美饌，包括萬豪酒店集團的開心果冬甩與香烤開心果蓉葡撻、帝苑酒店的巴馬火腿芝士蝴蝶酥；CULINART 1862的日本桃太郎番茄。多國風味美食別錯過阿根廷冠軍熱狗、蝦頭油炒魚米粒粒蝦片、煙燻鴨髀等。
名廚Jacky Yu教電飯煲燜鮑魚
「品味學堂」（Tasting Theatre）提供19個主題工作坊和精彩活動，邀請了星級大廚即場示範烹飪，又找來資深侍酒師帶領品酒環節。當中焦點有帝苑酒店獎行政糕餅總廚 Don Ng 將會示範並分享製作蝴蝶酥的秘訣，參加者可品嘗到會場限定的巴馬火腿口味蝴蝶酥外，更可參加蝴蝶酥裝飾課程。還有名廚Jacky Yu主持的「零失敗電飯煲燜鮑魚」工作坊。
會場的主舞台會舉行「黃昏美酒薈」和「夜幕音樂表演」，場內更新增多個「小舞台」，由人聲樂團 SENZA A Cappella、香港女高音Hedy 海兒及日菲混血唱作人KASA等歌手現場表演出。被網民封為「小IU」、來自韓國的 17 歲新生代創作歌手 Gyubin （朴珪斌），也會首次在會場上獻唱。一邊聽歌一邊品酒夠晒chill！
主舞台亦會有免費學堂讓大家增長飲食知識，包括有威士忌品牌大使傳授鑑賞蘇格蘭兩大派系威士忌的獨門秘訣，又有綽號「魔廚」、米芝蓮星級名廚梁經倫即席示範分子料理小籠包，節目精彩。
「 香港美酒佳餚巡禮 2024」活動詳情
日期及時間：
10月23日（星期三）晚上7:30pm 至11pm
10月24日至25日（星期四至五4pm至11pm
10月26日至27日（星期六至日）中午12nn至晚上11pm
地點：
香港島中環海濱活動空間（使用10號碼頭旁的中環方向入口或添馬公園旁的金鐘方向入口進入會場）
門票：
$40位；65歲或以上長者、3至12歲兒童、全日制學生及殘疾人士可
享半價優惠入場；3歲以下兒童免費入場
＊現場購票品味通行證（需另行購買$40入場券）
＊$200品味通行證：包8張品味券（價值$200）
＊$400品味通行證：包14張品味券（價值$350）及1隻Lucaris紀念玻璃酒杯 （價值$210）