香港美酒佳餚巡禮2024 鹹魚蜂蜜酒/開心果葡撻/陳皮普洱雞蛋仔

由旅發局主辦的「香港美酒佳餚巡禮」，由10月23日至10月27日在中環海濱活動空間舉行。今屆活動首次延長至五天，並開放時間至晚上11時。今年的規模擴大至超過300個攤位，帶來全球35個國家及地區、過千款酒品美食。會場更特設升級版「品味學堂」，提供19個主題工作坊及活動，又有音樂表演，即睇必掃推介！

今屆環球美酒除了來自法國、意大利、德國、西班牙，新登場國家展區有英國、澳洲、智利及泰國，並設有全新威士忌及氈酒區，精選來自七大地區、涵蓋 24 個頂級品牌的威士忌及氈酒。流行酒品雲集英國汽泡酒、零添加自然酒、由得獎酒吧調配的創意雞尾酒。最出位首推鹹魚蜂蜜手工啤酒、「燒賣伴侶」海鹽金橘啤酒；港式番薯糖水清酒、紅豆樂清酒也比較特別。

大會邀請了兩位知名酒評人推介好酒：著有多本酒書的香港酒評人協會主席劉偉民推薦罕見的酒品，今年有新興氣泡酒產區英國的出品，受到全球暖化的影響，英國南部地區愈來愈熱，適合種植葡萄釀酒，Rathfinny Rosé Brut氣泡酒就用上傳統釀造法醇成。他亦推介自然酒Teo Maceración Blanco，經較長時間浸皮過程，單寧夠不需加防腐劑。

品酒電視節目酒評人黃詩詩支持本土出品及性價比好選擇，如Lanius-Knab Riesling VDP Gutswein 2014，嘗到10年陳釀的德國白酒魅力；N.I.P 無名氏香片茶氈湯力是香港出產的氈酒，以N.I.P 無名氏珍稀氈酒做基底加入香片茶，回甘清爽。