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飲食
2024-01-05 17:45:07

香港醬油蟹｜港九韓式醬油蟹餐廳推介 韓國人主理/生醃醬油海鮮/韓燒

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香港食醬油蟹｜港九韓式醬油蟹餐廳推介 韓國人主理/生醃醬油海鮮/韓燒

香港食醬油蟹｜港九韓式醬油蟹餐廳推介 韓國人主理/生醃醬油海鮮/韓燒

韓國醬油蟹鹹鮮惹味，不少人一試就愛上！如果想品嚐正宗醬油蟹，也不一定要到韓國才可以吃得到，香港有不少韓國料理餐廳亦會有供應，今次為大家精選多間香港醬油蟹餐廳，都是由韓國人主理，味道正宗，有的更能一邊食韓燒，一邊歎醬油蟹，雙倍滋味！

香港醬油蟹餐廳｜炮台山Antidote 歎豪華生醃醬油海鮮拼盤

位於炮台山的Antidote在去年10月新開業，主打食韓國特式釜飯以及生醃醬油海鮮，裝修型格又舒適，吸引不少食客跨區捧場。餐牌上有多款生醃醬油海鮮，包括最受歡迎的醬油蟹和醬油蝦，另外亦有包羅多款海鮮的生醃醬油海鮮拼盤，裡面有齊醬油蟹、醬油蝦、鮑魚、三文魚和海螺，賣相非常豐富，味道亦不錯，醬汁鹹香開胃，醬油蟹肉質嫩滑，鮮味十足！另外亦可以試埋店舖的招牌釜飯，如鰻魚釜飯、鯛魚帶子釜飯和明太子釜飯等等，上菜時香氣四溢，飯粒煙韌彈牙，價錢亦相宜。

Antidote
地址：北角炮台山福蔭道1號海峰園南峰閣地下4A號舖

香港醬油蟹餐廳｜銅鑼灣Bingo & Cook

銅鑼灣Bingo & Cook由韓國人主理，餐牌上供應大量韓式料理，招牌貨有甜辣炸雞、韓式炸年糕、花蟹魷魚海鮮鍋等等。醬油蟹( $270/隻)，上菜時餐廳已經將蟹蓋和蟹腳分開，吃用時更方便，蟹肉肥美飽滿，值得一試，點餐時附送麻油紫菜飯，大家可以蟹膏拌飯，充滿韓國風味。餐廳亦有多款口味的韓國炸雞，推介蜂蜜黃油炸雞，即點即炸，外層金黃酥脆，雞肉肉嫩多汁，配上表面的香甜調味粉，層次更豐富。

Bingo & Cook
地址：銅鑼灣駱克道487-489號駱克駅2樓

香港醬油蟹餐廳｜田浦食肉Jeonpo meat shop 醬油蟹＋韓燒

人氣韓式燒肉餐廳田浦食肉Jeonpo meat shop在港九設有四間分店，餐廳店員大部分都是韓國人，加上正宗的韓燒美食，尤如飛到韓國當地一樣。餐廳除了有「oppa」專人烤肉，吃到香噴噴的豬五花腩和牛肋骨外，最近亦開始供應醬油蟹，醬油蟹有近手掌大小，入口滑溜，帶有醬油鹹鮮香氣。

田浦食肉Jeonpo meat shop
地址：灣仔莊士敦道28-34號莊士頓大樓地下E號舖
地址：大角咀角祥街65-67號大同新邨大華樓地下2B&C號舖
地址：中環威靈頓街56-58號威寧大廈地舖
地址：北角和富道6-8號嘉洋大廈地舖

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