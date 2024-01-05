香港醬油蟹｜港九韓式醬油蟹餐廳推介 韓國人主理/生醃醬油海鮮/韓燒

韓國醬油蟹鹹鮮惹味，不少人一試就愛上！如果想品嚐正宗醬油蟹，也不一定要到韓國才可以吃得到，香港有不少韓國料理餐廳亦會有供應，今次為大家精選多間香港醬油蟹餐廳，都是由韓國人主理，味道正宗，有的更能一邊食韓燒，一邊歎醬油蟹，雙倍滋味！

香港醬油蟹餐廳｜炮台山Antidote 歎豪華生醃醬油海鮮拼盤

位於炮台山的Antidote在去年10月新開業，主打食韓國特式釜飯以及生醃醬油海鮮，裝修型格又舒適，吸引不少食客跨區捧場。餐牌上有多款生醃醬油海鮮，包括最受歡迎的醬油蟹和醬油蝦，另外亦有包羅多款海鮮的生醃醬油海鮮拼盤，裡面有齊醬油蟹、醬油蝦、鮑魚、三文魚和海螺，賣相非常豐富，味道亦不錯，醬汁鹹香開胃，醬油蟹肉質嫩滑，鮮味十足！另外亦可以試埋店舖的招牌釜飯，如鰻魚釜飯、鯛魚帶子釜飯和明太子釜飯等等，上菜時香氣四溢，飯粒煙韌彈牙，價錢亦相宜。

Antidote

地址：北角炮台山福蔭道1號海峰園南峰閣地下4A號舖