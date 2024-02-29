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飲食
2024-02-29 13:59:00

馬田撞機「有啖好食」同日發佈文苑飯莊兩極食評 引爆網民狠批餐廳打手氾濫

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馬田撞機「有啖好食」同日發佈文苑飯莊兩極食評 引爆網民狠批餐廳打手氾濫

馬田撞機「有啖好食」同日發佈文苑飯莊兩極食評 引爆網民狠批餐廳打手氾濫

百萬訂閱YouTuber馬田日前攜母親一同光顧一向被網上封為「名人飯堂」的文苑飯莊用膳，豈料體驗極差收費還貴，更被餐廳營運總監禁止拍攝，逐於網上發佈真實食評：好難食、唔抵食。巧合的是，同日另一YouTube頻道「有啖好食 Perfect Continuous Eat」亦於網上發佈了文苑飯莊的用餐影片，大讚餐廳「招呼周到、環境舒服、價錢相宜、食物水準不錯」鮮明對比引爆網民熱議。

百萬訂閱YouTuber馬田日前攜母親一同光顧一向被網上封為「名人飯堂」的文苑飯莊用膳，豈料體驗極差收費還貴，更被餐廳營運總監禁止拍攝，逐於網上發佈真實食評：好難食、唔抵食。

百萬訂閱YouTuber馬田日前攜母親一同光顧一向被網上封為「名人飯堂」的文苑飯莊用膳，豈料體驗極差收費還貴，更被餐廳營運總監禁止拍攝，逐於網上發佈真實食評：好難食、唔抵食。

百萬訂閱YouTuber馬田日前攜母親一同光顧一向被網上封為「名人飯堂」的文苑飯莊用膳，豈料被餐廳營運總監以「我哋都係靠好多Media、Foodie（宣傳），（不過）都要先預約，讓我們清楚如何安排。」阻礙拍攝，不過當時雙方交流尚算有禮，馬田亦接受了餐廳的拍攝停止攝影並改以錄音形式記錄是次經歷。

用膳體驗極差 馬田母親：好難食、唔抵食

然而，是次用膳體驗可謂是極差，馬田與母親一共下單六道菜，除了密汁叉燒獲得馬田母親「ok」的評語外，其他菜式皆被指出有重大缺陷，如「懷疑伊麵不新鮮，斷開一節節。」、「炸鱔球炸皮又厚又硬、汁水流失無鮮味。」以及「焗雞口感與商場買的燒雞沒什麼差別、賣相又差。」

馬田母親最後總結一句「好難食、唔抵食。」，而馬田亦隨之附和一句「唔怪之得唔俾人錄影。」反映出餐廳食物味道實屬下品，唯一令人體驗到「天花板級數」的只有價格——整餐飯盈惠1,458元，與食評相比簡直一個天一個地。

另一位YouTuber同日大讚餐廳引爆熱議

無獨有偶，另一位約有30萬訂閱的YouTube頻道「有啖好食 Perfect Continuous Eat」與馬田同日前後腳推出到文苑飯莊用膳的影片，然而「有啖好食」不僅可以任影全間餐廳，片中對食物的評價更是讚多過彈，大讚餐廳「招呼周到、環境舒服、價錢相宜、食物水準不錯」。如此鮮明的對比馬上引爆網民的激烈討論，當中有不少聲音都在質疑「有啖好食」有收廣告費做餐廳打手之嫌。

有眼利網民發現，「有啖好食」用餐當日共有12人參與，餐廳老闆事後更在社交網站上發佈了與12人的合照，質疑該12人並非單純的「朋友飯局」，而是老闆安排的一場「Foodie/KOL廣告宴」。
 

不僅如此，「有啖好食」在片中對餐廳叉燒留下的一句「甘！香！油！爽！」四字食評更被網民大肆評擊「如果油嘅話，到底啲肉係腍定爽？」、「係咪好似食膠片嗰種爽？」、「學多啲四字成語先做食評啦，亂咁用！」

雖然「有啖好食」事後回應快速，澄清自己確實是自費食評，並非做廣告打手，不過網民更傾向懷疑他只是見事情敗露光速割蓆，紛紛表示不相信。

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雖然「有啖好食」事後回應快速，澄清自己確實是自費食評，並非做廣告打手，不過網民更傾向懷疑他只是見事情敗露光速割蓆，紛紛表示不相信。 雖然「有啖好食」事後回應快速，澄清自己確實是自費食評，並非做廣告打手，不過網民更傾向懷疑他只是見事情敗露光速割蓆，紛紛表示不相信。
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