馬田撞機「有啖好食」同日發佈文苑飯莊兩極食評 引爆網民狠批餐廳打手氾濫

百萬訂閱YouTuber馬田日前攜母親一同光顧一向被網上封為「名人飯堂」的文苑飯莊用膳，豈料體驗極差收費還貴，更被餐廳營運總監禁止拍攝，逐於網上發佈真實食評：好難食、唔抵食。巧合的是，同日另一YouTube頻道「有啖好食 Perfect Continuous Eat」亦於網上發佈了文苑飯莊的用餐影片，大讚餐廳「招呼周到、環境舒服、價錢相宜、食物水準不錯」鮮明對比引爆網民熱議。

百萬訂閱YouTuber馬田日前攜母親一同光顧一向被網上封為「名人飯堂」的文苑飯莊用膳，豈料體驗極差收費還貴，更被餐廳營運總監禁止拍攝，逐於網上發佈真實食評：好難食、唔抵食。

百萬訂閱YouTuber馬田日前攜母親一同光顧一向被網上封為「名人飯堂」的文苑飯莊用膳，豈料被餐廳營運總監以「我哋都係靠好多Media、Foodie（宣傳），（不過）都要先預約，讓我們清楚如何安排。」阻礙拍攝，不過當時雙方交流尚算有禮，馬田亦接受了餐廳的拍攝停止攝影並改以錄音形式記錄是次經歷。

用膳體驗極差 馬田母親：好難食、唔抵食

然而，是次用膳體驗可謂是極差，馬田與母親一共下單六道菜，除了密汁叉燒獲得馬田母親「ok」的評語外，其他菜式皆被指出有重大缺陷，如「懷疑伊麵不新鮮，斷開一節節。」、「炸鱔球炸皮又厚又硬、汁水流失無鮮味。」以及「焗雞口感與商場買的燒雞沒什麼差別、賣相又差。」

馬田母親最後總結一句「好難食、唔抵食。」，而馬田亦隨之附和一句「唔怪之得唔俾人錄影。」反映出餐廳食物味道實屬下品，唯一令人體驗到「天花板級數」的只有價格——整餐飯盈惠1,458元，與食評相比簡直一個天一個地。