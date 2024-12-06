馮允謙亮相GODIVA IFC店化身星級店長 送親筆簽名相+GODIVA聖誕禮盒

人氣歌手馮允謙Jay Fung即將亮相GODIVA IFC專門店，化身聖誕巧克力小鎮一日星級店長，與粉絲互動，更預告會大送聖誕禮盒及親筆簽名相，同大家一齊甜蜜過聖誕！



馮允謙將於12月9日星期一下午5時至6時現身GODIVA IFC專門店。

買三送一聖誕優惠

馮允謙將於12月9日星期一下午5時至6時現身GODIVA IFC專門店，為大家介紹多款GODIVA聖誕限定巧克力系列產品。大家當日來臨購買任何聖誕系列禮盒，即可獲得精選巧克力兩顆。由即日起至12月25日期間，於香港GODIVA門市及網店選購聖誕系列指定禮盒，包括：聖誕小熊型巧克力禮盒7顆裝、聖誕樹型巧克力禮盒10顆裝、聖誕片裝巧克力禮盒15片裝或聖誕巧克力禮盒30顆裝，即可享買三送一優惠。



馮允謙親選社交平台活動得獎者

今次GODIVA聯乘馮允謙送上雙重驚喜！只要於12月6日至18日期間，在香港全線GODIVA門市購買任何聖誕系列產品並保留收據，參與GODIVA Instagram @godivaasia社交平台上的遊戲，在活動帖文標註好友及留言回答問題，馮允謙會親自選出20位得獎幸運兒，獲得限量親筆簽名相及GODIVA聖誕星形禮盒1份。大家mark定日子時間行動啦！



馮允謙Jay Fung一日店長活動：

GODIVA IFC專門店聖誕巧克力小鎮

日期：2024年12月9日（星期一）

時間：下午5時至6時

地點：中環國際金融中心1029-30號店