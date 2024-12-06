熱門搜尋:
中山美穗 破地獄 聖誕2024 DOUBLE COAST 機票優惠 新店關注組 行山路線 自助餐優惠 叱咤2024 二手樓 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥 味美道來
dadblk2 madblk2
返回
飲食
2024-12-06 16:00:00

馮允謙亮相GODIVA IFC店化身星級店長 送親筆簽名相+GODIVA聖誕禮盒

分享：
馮允謙亮相GODIVA IFC店化身星級店長 送親筆簽名相+GODIVA聖誕禮盒

馮允謙亮相GODIVA IFC店化身星級店長 送親筆簽名相+GODIVA聖誕禮盒

adblk5

人氣歌手馮允謙Jay Fung即將亮相GODIVA IFC專門店，化身聖誕巧克力小鎮一日星級店長，與粉絲互動，更預告會大送聖誕禮盒及親筆簽名相，同大家一齊甜蜜過聖誕！
 

馮允謙將於12月9日星期一下午5時至6時現身GODIVA IFC專門店。

馮允謙將於12月9日星期一下午5時至6時現身GODIVA IFC專門店。

買三送一聖誕優惠


馮允謙將於12月9日星期一下午5時至6時現身GODIVA IFC專門店，為大家介紹多款GODIVA聖誕限定巧克力系列產品。大家當日來臨購買任何聖誕系列禮盒，即可獲得精選巧克力兩顆。由即日起至12月25日期間，於香港GODIVA門市及網店選購聖誕系列指定禮盒，包括：聖誕小熊型巧克力禮盒7顆裝、聖誕樹型巧克力禮盒10顆裝、聖誕片裝巧克力禮盒15片裝或聖誕巧克力禮盒30顆裝，即可享買三送一優惠。
 

adblk6
GODIVA聖誕小熊型巧克力禮盒7顆裝$299(買三送一限時優惠) GODIVA聖誕小熊型巧克力禮盒7顆裝$299 (買三送一限時優惠)

馮允謙親選社交平台活動得獎者


今次GODIVA聯乘馮允謙送上雙重驚喜！只要於12月6日至18日期間，在香港全線GODIVA門市購買任何聖誕系列產品並保留收據，參與GODIVA Instagram @godivaasia社交平台上的遊戲，在活動帖文標註好友及留言回答問題，馮允謙會親自選出20位得獎幸運兒，獲得限量親筆簽名相及GODIVA聖誕星形禮盒1份。大家mark定日子時間行動啦！
 

GODIVA聖誕樹型巧克力禮盒10顆裝$399 (買三送一限時優惠) GODIVA聖誕樹型巧克力禮盒10顆裝$399(買三送一限時優惠)

馮允謙Jay Fung一日店長活動：
GODIVA IFC專門店聖誕巧克力小鎮
日期：2024年12月9日（星期一）
時間：下午5時至6時
地點：中環國際金融中心1029-30號店

立即更新/下載AM730手機APP 體驗升級功能

全新會員積分獎賞計劃 打開App進入會員專區體驗升級功能

 
 