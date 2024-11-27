鬼佬啤酒x公利期間限定店 聯手打造鬼佬涼茶蔗汁銀菊啤

鬼佬啤酒繼續突破界限，首次推出一系列以傳統涼茶為主軸的聯乘企劃，將香港傳統保健涼茶結合西式啤酒，打造真正的「鬼佬涼茶」。企劃頭炮跟本地76年老字號涼茶舖「公利真料竹蔗水」聯乘，將古法製作的優質蔗汁混釀於啤酒中，聯手打造限定創意版中西合璧「蔗汁銀菊啤」，顛覆大家的味蕾。
今次企劃，將公利蔗汁店變身成期間限定店，除了保留上世紀的裝潢擺設、懷舊手繪海報、瓷磚牆壁和巨型銅葫蘆之外，更特別添置新潮玩味的鬼佬涼茶霓虹燈裝飾，令成件事更加有趣味。
鬼佬涼茶下火宴
鬼佬以三重澄釀工序的釀製技術，釀造份外清爽的Lager啤酒，再加入公利精選優質甘蔗，經傳統古法去皮蒸煮壓榨，萃取清甜無比的竹蔗汁，糅合清幽淡雅的金銀花和菊花，結合鬼佬中西混釀技術，釀製出中西合璧、新舊相融的蔗汁銀菊啤。入口清新細膩，散發淡淡銀菊花香與清甜蔗香，感覺舒爽。蔗汁銀菊啤先以330ml罐裝發售，生啤將會陸續於指定餐廳及酒吧供應。
鬼佬啤酒將聯同銅鑼灣樓下火鍋飯店、尖沙咀616牛肉火鍋專門店及荃灣漁樂場，這幾間充滿八十年代懷舊風情、別具本土特色的火鍋店，大搞鬼佬啤酒 x 公利真料竹蔗水「中西合璧鬼佬涼茶下火宴」，帶來精心設計的下火餐單，配上蔗汁銀菊啤，來一場與別不同的饗宴體驗！
鬼佬啤酒x公利真料竹蔗水期間限定店
日期：由即日起至12月9日
地址：中環荷李活道60號公利真料竹蔗水
備註：罐裝蔗汁銀菊啤將於12月上旬在Circle K及指定網上購物平台發售，生啤亦會同步登陸指定餐廳及酒吧。