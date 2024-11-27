鬼佬啤酒x公利期間限定店 聯手打造鬼佬涼茶蔗汁銀菊啤

鬼佬啤酒繼續突破界限，首次推出一系列以傳統涼茶為主軸的聯乘企劃，將香港傳統保健涼茶結合西式啤酒，打造真正的「鬼佬涼茶」。企劃頭炮跟本地76年老字號涼茶舖「公利真料竹蔗水」聯乘，將古法製作的優質蔗汁混釀於啤酒中，聯手打造限定創意版中西合璧「蔗汁銀菊啤」，顛覆大家的味蕾。

今次企劃，將公利蔗汁店變身成期間限定店，除了保留上世紀的裝潢擺設、懷舊手繪海報、瓷磚牆壁和巨型銅葫蘆之外，更特別添置新潮玩味的鬼佬涼茶霓虹燈裝飾，令成件事更加有趣味。