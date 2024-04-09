鵝頸熟食中心｜清真惠記/九記牛什/海記燒臘飯店/根記健康素食各有賣點

灣仔鵝頸熟食中心是香港第一個位於街市裏面的熟食中心，多年內都是區內街坊、學生和上班族的飯堂，晚上更有不少店舖供應大排檔美食，尤其是冬天特別多人來光顧羊腩煲，氣氛一流。接下來推介清真惠記/九記牛什/海記燒臘飯店/根記健康素食四間這裏必食的人龍名店，全部都很有名氣，味道有保證！要留意部分灣仔鵝頸熟食中心食肆星期日休息，出發前留意各店舖的營業時間。

鵝頸熟食中心｜ 馳名清真咖喱羊腩 清真惠記開業超過半世紀，老闆是回教徒，所以店舖並不提供豬肉食品，反而有自家出品的燒鵝和馳名咖喱，公認有水準。來到這裏必食掛爐燒鴨髀飯，鴨皮烘得香脆，富有光澤，非常吸引，肉質香嫩亦有油香。另外咖喱羊腩用秘製香料煮製，風味特別，雖然質感較稀，但吃起來味道濃郁，香而不辣，羊腩軟腍入味而且份量多，難怪最受歡迎！ 清真惠記 地址：灣仔寶靈頓道21號鵝頸街市1樓鵝頸熟食中心5號鋪 清真惠記營業時間︰11︰00-18︰00（資料來源︰Openrice）

鵝頸熟食中心｜ 人龍 牛雜 車仔麵 除了最有名氣的清真惠記外，九記牛什粉麵都很受歡迎，午市必定大排長龍。店家主打牛雜和車仔麵，近二十款配餸可供選擇，最平三餸粉麵＄34就有交易，平絕銅鑼灣！來到必食煎魚餅，以鯪魚肉自家製作，口感彈牙，亦富有魚肉鮮香。另外馳名牛什亦出色，用新鮮牛製作，份量多，而且夠入味，牛腸處理得乾淨，牛肚軟腍，整體水準高！ 九記牛什粉麵 地址：灣仔寶靈頓道21號鵝頸街市1樓鵝頸熟食中心8號鋪 九記牛什粉麵營業時間︰星期一至星期六（07︰00-16︰00，星期日休息）

鵝頸熟食中心｜ 抵食 素菜三餸飯 假若你是素食人士，一定要試試這間CP值很高的素菜，店舖以三餸飯套餐作為招徠，美味齋菜配上白飯例湯不過賣四十多元，對比同區餐廳絕對經濟實惠。菜式方面選擇亦多，有番茄薯仔、翠肉瓜、素魚餅、雜菜炒粉絲等等，都是簡單不花巧的素菜，感覺少油健康，非常養生！另外店舖晚上也有供應素食小炒，是區內少有的素菜選擇。 根記健康素食 地址：灣仔寶靈頓道21號鵝頸街市1樓鵝頸熟食中心6號舖 根記健康素食營業時間︰星期一至星期六（11︰00-14︰30，星期日休息）