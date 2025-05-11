麥當勞App推$1大可樂 抵食早餐優惠 $25深海狹鱈魚堡配飲品 人氣真．D24 榴槤新地半價$9追加榴槤蓉

麥當勞Value Monday 踏入第二十週，為答謝麥當勞App會員支持，特別為大家送上多款震撼優惠！當中包括強勢回歸的$1 大可樂、$25 深海狹鱈魚堡配飲品、全新$39煙肉脆爆雞腿飽套餐及脆爆雞腿飽套餐，早餐時段則有抵食$25深海狹鱈魚堡配飲品，還有「真．D24 榴槤新地減$3」及「半價$9 追加 D24 榴槤蓉」甜品站優惠。

麥當勞Value Monday第二十週

下星期一（5月12日）起麥當勞App將推出一系列優惠，人氣夏日優惠「$1 大可樂」強勢回歸，讓大家在炎熱的天氣下消暑解渴！另外早餐必享全新「$25 深海狹鱈魚堡配飲品」超值優惠，無論是使用麥當勞 App 或親臨餐廳選購均可享受此震撼優惠價，而「指定超值早晨套餐減$3」優惠亦同時登場。還有「$23 魚柳飽、炒雙蛋飽或豬柳蛋漢堡配飲品」、「$20 火腿扒芝士飽配飲品」以及「$18 麥芝蛋飽配飲品」等早餐優惠亦會繼續供應。