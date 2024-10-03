麥記三重芝士安格斯芝味回歸 新作KITKAT®朱古力脆脆草莓麥旋風

$39芝士安格斯超值套餐優惠

芝士控好消息！麥記三重芝士安格斯10月3日又載譽回歸The Signature Collection了！三重「芝」味誘惑有齊三款不同滋味、口感和製法的芝士，有外脆內軟的脆炸芝士條、軟滑的紐西蘭切片芝士和幼滑白芝士醬，芝味香濃，配搭100%軟嫩多汁重磅安格斯牛肉漢堡，特別層次豐富。

由10月3日起，麥記同步推出超值「$39芝士安格斯超值套餐」，無論到餐廳櫃枱或自助點餐機點餐，以及經麥當勞App購買都可以享受此優惠。此外，麥當勞App亦推出多款 The Signature Collection電子優惠券，包括「三重芝士安格斯四道菜套餐減$3」優惠，享用三重芝士安格斯之餘，還可以滋味酥皮朱古力批作結；「三重芝士安格斯或蘑菇安格斯超值套餐減$3」。兩款與雀巢®KITKAT ®聯乘的甜品亦分別推出「$11酥皮朱古力批」及「$17朱古力脆脆草莓麥旋風」優惠。