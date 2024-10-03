熱門搜尋:
居屋2024 銀色債券 天璽．天 機票優惠 尚柏 銀色債券 行山路線 自助餐優惠 大熊貓 二手樓 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥
dadblk2 madblk2
返回
飲食
2024-10-03 18:45:00

麥記三重芝士安格斯芝味回歸 新作KITKAT®朱古力脆脆草莓麥旋風

分享：
麥記三重芝士安格斯10月3日載譽回歸The Signature Collection

麥記三重芝士安格斯10月3日載譽回歸The Signature Collection

adblk5

$39芝士安格斯超值套餐優惠

芝士控好消息！麥記三重芝士安格斯10月3日又載譽回歸The Signature Collection了！三重「芝」味誘惑有齊三款不同滋味、口感和製法的芝士，有外脆內軟的脆炸芝士條、軟滑的紐西蘭切片芝士和幼滑白芝士醬，芝味香濃，配搭100%軟嫩多汁重磅安格斯牛肉漢堡，特別層次豐富。

由10月3日起，麥記同步推出超值「$39芝士安格斯超值套餐」，無論到餐廳櫃枱或自助點餐機點餐，以及經麥當勞App購買都可以享受此優惠。此外，麥當勞App亦推出多款 The Signature Collection電子優惠券，包括「三重芝士安格斯四道菜套餐減$3」優惠，享用三重芝士安格斯之餘，還可以滋味酥皮朱古力批作結；「三重芝士安格斯或蘑菇安格斯超值套餐減$3」。兩款與雀巢®KITKAT ®聯乘的甜品亦分別推出「$11酥皮朱古力批」及「$17朱古力脆脆草莓麥旋風」優惠。

adblk6
麥當勞App優惠券(10月3日起早上11時-晚上12時供應) :三重芝士安格斯四道菜套餐減$3 芝士安格斯超值套餐期間限定優惠價$39 麥當勞App優惠券 (10月3日起早上11時 - 晚上12時供應) 三重芝士安格斯或蘑菇安格斯超值套餐減$3

今期麥記聯乘雀巢®KITKAT ®推出的全新朱古力脆脆草莓麥旋風，以雀巢®KITKAT ®朱古力脆脆搭配軟滑香甜呍呢嗱味新地，並加入甜酸士多啤梨醬增添層次。人氣回歸的酥皮朱古力批以香脆鬆化的酥皮外層，配上雀巢®KITKAT ®朱古力威化抹醬，帶出雙重朱古力享受。新作還有蘋果乳酸味特飲，酸酸甜甜搭配清新雜果，極夾三重芝士安格斯。
 

全新朱古力脆脆草莓麥旋風 酥皮朱古力批 全新蘋果乳酸味特飲