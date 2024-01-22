「不要對我尖叫」尖沙咀新店推4款宇治抹茶飲品 限時優惠！經典車輪餅＄1/個

「不要對我尖叫，日常茶間」在尖沙咀誠品書店開設新分店，帶來4款全新宇治抹茶飲品，精心選用來自日本京都南方古勝製茶廠的抹茶，炮製宇治抹茶紅豆鮮奶、宇治抹茶芋頭鮮奶等特色茶飲。今次新店更獨家引入台灣人氣車輪餅品牌「一分錢 一分貨」Money Cake，必食多款現場即製的美味車輪餅，口味選擇豐富，包括經典招牌紅豆車輪餅、芋頭車輪餅等，另有香港限定香港區限定口味流心粟米忌廉車輪餅及港式鹹牛肉炒蛋車輪餅，加上多個著數限時優惠，大家一於到場品嚐一下來自台灣的美味啦！

「不要對我尖叫，日常茶間」尖沙咀誠品新店開幕！4款宇治抹茶飲品 「不要對我尖叫，日常茶間」近日推出4款宇治抹茶飲品，包括宇治抹茶紅豆鮮奶、宇治抹茶芋頭鮮奶、宇治抹茶Q粿鮮奶等。單是抹茶品質已經相當有誠意，品牌嚴選來自日本京都南方古勝製茶廠的抹茶，全園都採取有機種植，每日仔細視察茶葉的生長狀況，並依據氣候預測的結果行採收，經過蒸青後，再使用石磨慢速輕柔地將茶葉研磨成抹茶粉，確保茶葉的風味和質地得到充分保留。必飲宇治抹茶芋頭鮮奶 (＄46) ，以自家製台中大甲的芋泥作為底層，味道香甜，口感綿密，芋香味道令人一試難忘，而芋泥的上方則是宇治抹茶牛奶，抹茶茶底甘香，混合牛奶，入口順滑，整體層次豐富！另外如果追求口感和嚼勁，不妨試試宇治抹茶Q粿鮮奶（$42），用特別自家製的黑糖Q粿，Q粿是以木薯粉為主而成的點心，吃起來Q彈，味道酸甜清爽，搭配宇治抹茶牛奶，茶香和牛奶的完美結合。

「一分錢 一分貨」Money Cake 首次登陸香港！ 今次尖沙咀新店更特別引入台灣人氣車輪餅品牌「一分錢 一分貨」Money Cake，品牌自2017年起在北投小餐車開始經營，如今已在台灣擁有五家分店，賣點是真材實料，每一個車輪餅都滿滿餡料，每一啖都有爆漿口感，在當地大受歡迎！車輪餅在高達1700度的熱鐵盤上烘烤，新鮮酥香熱騰騰，口感外酥內Q綿，香氣十足！口味方面有多款不同選擇，分別有經典招牌紅豆車輪餅、牛奶車輪餅、芋頭車輪餅、芝士馬鈴薯車輪餅、更有香港區限定口味港式雞蛋鹹牛肉車輪餅及流心粟米忌廉車輪餅，絕對不能錯過！