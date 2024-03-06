「可口可樂® 《食神》嚐聚滋味館」廟街重現幕幕經典＋巨型瀨尿牛丸配可口可樂®流動車

可口可樂® x 人情 x 美食，即成 Foodmarks 美食地標。可口可樂®今年以「Foodmarks 人情滋味 嚐聚在一起」為主題，塑造可口可樂® x 人情 x 美食的滋味時刻，並於在全球五個城市塑造獨有的 Foodmarks 美食地標大型體驗！

香港成亞洲首個大型 Foodmarks 體驗城市 夥拍《食神》重塑「情與義」人情滋味 可口可樂® 一直與飲食、文化密不可分，香港是繼美國紐約市及巴西里約熱內盧後亞洲 首個推出大型可口可樂® Foodmarks 體驗的城市。提到香港文化港產片絕對是代表之一，當中亦有不少加入了可口可樂®的元素，美食電影《食神》就是其中經典的代表，所以可口可樂®特別於3 月 7 日至 10 日在油麻地廟街興記菜館打造期間限定「可口可樂® 《食神》嚐聚滋味館」，重現電影中的「爆漿瀨尿牛丸」鋪，將港式「情與義」滋味帶畀大家！

七大人情滋味「情與義」名物 「好食、新奇、又好玩」 「可口可樂® 《食神》嚐聚滋味館」的場館內外有《食神》七大人情滋味「情與義」名 物打卡位及互動遊戲，完全是「好食、新奇、又好玩」的體驗！當中包括特設「爆漿 瀨尿牛丸 VR 乒乓波挑戰」，只要兩位參加者合作完成 VR 乒乓波挑戰，即有機會贏取 「可口可樂®《食神》嚐聚滋味套餐」一份，包括黯然銷魂煲仔飯一客、爆漿瀨尿牛丸 一客、以及玻璃樽裝無糖可口可樂®兩支。 「可口可樂® 《食神》嚐聚滋味館」 日期： 2024 年 3 月 7 日（周四）至 3 月 10 日（周日） 地點： 油麻地廟街 15 號興記菜館 開放時間： 13:30 至 22:00 （2024 年 3 月 7 日由 18:00 開放予公眾） 入場費用： 全免（送出禮品數量有限，送完即止）