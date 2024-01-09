「台灣銷量第一」築間火鍋品牌—築間酸菜魚登陸銅鑼灣！限時全單半價優惠！6款湯底魚料理$168起

來自台灣的火鍋連鎖品牌「築間酸菜魚」將於1月18日起正式登陸銅鑼灣！來自台灣銷量第一、每月擁有高達 70 萬客流量的火鍋連鎖品牌築間，在當地一直人氣高企。今次在香港開設首間海外分店，佔地2,358平方呎，空間感十足！新店為大家帶來一眾招牌美食，6款湯底魚料理包括「總長酸菜魚」、「純愛番茄魚」、「打破沙鍋魚」等，價錢由$168起。為慶祝築間酸菜魚首間香港海外分店開幕，開幕當日下午５時起更有全單半價優惠，開幕周內亦有全單88折優惠！
台灣過江龍 「築間酸菜魚」銅鑼灣廣場新店1月18日開幕
「築間酸菜魚」創建於2010年，主打「湯比魚更鮮，一碗記三天」，開業以來不斷研發連湯都能喝的酸菜魚，店家特意向上海火鍋老店具備30年酸菜魚經驗的老師傅拜師學藝，糅合台式、中式及日式風味，炮製出多款招牌人氣酸菜魚和小食。最受歡迎的6款湯底魚料理和1款特色湯料理均提供三種份量選擇，食客可按人數和喜好下單，最平$168起！
初次來坊當然必食「總長酸菜魚」（$168(小)／ $258(中)／$388(大)），湯頭所需的酸菜及酸蘿蔔全由築間自家製作，選用新鮮芥菜以古法工藝醃製，自然發酵兩星期，誠意十足。店家再將酸脆勁爽的酸菜再搭配使用柴魚昆布湯、指天椒、泡椒和青花椒熬製招牌湯底，配襯鮮嫩幼滑的烏鱧魚片，入口酸香同時不失鮮甜味。如果不嗜辣，純愛番茄魚（$168(小)／ $258(中)／$388(大)亦值得一試，用上新鮮牛番茄及聖女番茄熬煮成糊狀，再加入自製酸蘿蔔和昆布高湯煮湯，湯頭酸甜，滿滿番茄香。
菜單內還有海派蝦湯魚（HK$198(小)／ HK$288(中)／$418(大)）一樣是人氣之選，築間沿用北海道最地道方式，將蝦殼、蝦頭，連洋蔥、胡椒等炒香，再打爛過濾成為蝦膏，過濾的蝦湯再加入打碎了的蝦肉熬煮三小時，製成最鮮味濃郁的蝦醬，然後再將白蝦炒出蝦油後，混合蝦膏和蝦醬，搭配白蝦頭蝦高湯和烏鱧魚片、蛤蠣、魷魚等海鮮，鮮味滿分！
「築間酸菜魚」開業優惠
優惠一：凡於2024年1月18日開幕當日，由下午５時起惠顧築間酸菜魚的食客，即可享全單半價優惠！*
優惠二：由2024年1月19日至1月25日開幕周內惠顧築間酸菜魚的食客，即可享全單88折優惠！**
*加一服務費後計算折扣。活動當日僅開放現場候位，不開放訂位。每組上限為4人。用餐時間90分鐘，需人數到齊才可入座，若人數未到齊就入座，則依照入座時間計算用餐時間。活動當日僅提供內用，不提供打包、外帶服務。不得與點數兌換及其他優惠合併使用。
**加一服務費後計算折扣；活動當日僅提供內用，不提供打包、外帶服務。不得與點數兌換及其他優惠合併使用。
築間酸菜魚
築間酸菜魚地址：香港銅鑼灣廣場一期2樓202-203號舖
營業時間：上午11時 至 晚上11時
店舖電話：3619 0669
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