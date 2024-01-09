「台灣銷量第一」築間火鍋品牌—築間酸菜魚登陸銅鑼灣！限時全單半價優惠！6款湯底魚料理$168起

台灣過江龍 「築間酸菜魚」銅鑼灣廣場新店1月18日開幕

「築間酸菜魚」創建於2010年，主打「湯比魚更鮮，一碗記三天」，開業以來不斷研發連湯都能喝的酸菜魚，店家特意向上海火鍋老店具備30年酸菜魚經驗的老師傅拜師學藝，糅合台式、中式及日式風味，炮製出多款招牌人氣酸菜魚和小食。最受歡迎的6款湯底魚料理和1款特色湯料理均提供三種份量選擇，食客可按人數和喜好下單，最平$168起！

初次來坊當然必食「總長酸菜魚」（$168(小)／ $258(中)／$388(大)），湯頭所需的酸菜及酸蘿蔔全由築間自家製作，選用新鮮芥菜以古法工藝醃製，自然發酵兩星期，誠意十足。店家再將酸脆勁爽的酸菜再搭配使用柴魚昆布湯、指天椒、泡椒和青花椒熬製招牌湯底，配襯鮮嫩幼滑的烏鱧魚片，入口酸香同時不失鮮甜味。如果不嗜辣，純愛番茄魚（$168(小)／ $258(中)／$388(大)亦值得一試，用上新鮮牛番茄及聖女番茄熬煮成糊狀，再加入自製酸蘿蔔和昆布高湯煮湯，湯頭酸甜，滿滿番茄香。

菜單內還有海派蝦湯魚（HK$198(小)／ HK$288(中)／$418(大)）一樣是人氣之選，築間沿用北海道最地道方式，將蝦殼、蝦頭，連洋蔥、胡椒等炒香，再打爛過濾成為蝦膏，過濾的蝦湯再加入打碎了的蝦肉熬煮三小時，製成最鮮味濃郁的蝦醬，然後再將白蝦炒出蝦油後，混合蝦膏和蝦醬，搭配白蝦頭蝦高湯和烏鱧魚片、蛤蠣、魷魚等海鮮，鮮味滿分！