「雙11」美食優惠合集 安娣瑪萊$1.1燒雞全翼 / Lady Nara下午茶$11/ FEAST盆菜到會額外89折

不少餐廳趁11月11日「雙11」搞美食優惠綽頭，以下3間Drawing Room Concepts (DRC) 的食肆安娣瑪萊、Lady Nara及FEAST一同推出「雙11」勁筍優惠吸客，即睇有咩jetso！

Lady Nara x CANVAS 下午茶第二位只收 $11 摩登泰菜名店Lady Nara將聯乘澳洲奢華香薰品牌CANVAS 推出閃耀玫瑰寶箱 Rosy Jolly Magicbox 下午茶($488 / 2人用) ，由11月11日起每日下午3至5時半供應。 10款精緻的鹹甜美點有泰式柚子蝦沙律、蟹籽蟹肉三文治、脆雞串配紅菜頭蛋黃醬、法式蘋果蛋白撻、草莓椰香果凍、鮮果杏仁奶油蛋糕等，結合泰式精緻與天然有機香薰美學，盛載於禮盒中，靈感源自珍貴的聖誕禮物。 下午茶有3大令女人發放心心眼的禮遇：一)送CANVAS 玫瑰亮肌保濕套裝 (價值$385) 換領券一張，包括：玫瑰水凝面膜10ml、玫瑰滋潤補濕睡眠面膜10ml、玫瑰亮肌去角質奶昔10ml各 一枝。 二) 換領免費禮遇時，購買正價產品享一次性$100 折扣。三) 安神甜睡香薰工作坊換領券兩張。由 11 月 1 日至 11 月 15 日透過 inline 平台預訂11 月 11 日至 2025 年 1 月 10 日期間之閃耀玫瑰寶箱 Rosy Jolly Magicbox 下午茶，並輸入優惠碼【TEA1111】，可享第二位$11優惠 (折後$255兩位)。 每日名額有限，額滿即止。免費註冊成為DRC會員，可以 8折會員價($390.4)享用下午茶。 Lady Nara

地址：尖沙咀廣東道3-27號海港城港威商場3樓3303號店

電話：2153 3730

營業時間：11:30am-10pm



安娣瑪萊＄ 1.1 加購馬萊燒雞全翼 星馬餐廳安娣瑪萊剛推出新菜式馬萊燒雞全翼，秘方以超過20種香料醃製，再逐隻燒香，隻隻飽滿爆汁，原價每隻$20，於11月11日至17日期間下午3時後惠顧堂食任何套餐或主餐牌食品消費滿$100，即可以優惠價$1.1加購一隻馬萊燒雞全翼。二人套餐可換領兩份，如此類推。每位顧客每次惠顧只限換領一隻，此優惠不可與其他優惠同時使用，優惠數量有限，換完即止。 安娣瑪萊 Auntie MALAY

地址：尖沙咀廣東 3-27號海港城海運大廈地下G16號舖

電話：2110 3533



豐食 FEAST 到會套餐早鳥 85 折＋額外 89 折 到會食品品牌豐食FEAST趁節日前夕，烤火雞到會套餐及鮑魚珍饈豐食盆菜雙雙回歸，只要於11月11日當日使用優惠碼 FEAST1111 預訂節日套餐及盆菜，便可享早鳥85折及額外89折的雙重優惠。感恩節及聖誕節限定的烤火雞到會套餐（4-6人份），包括香草烤原隻火雞（釀肉餡）配濃郁火雞肉汁及酸甜紅莓醬、羽衣甘藍凱撒沙律、忌廉牛油薯 蓉及香焗忌廉蘑菇法式麵包。原價$1,750，早鳥價$1,488，（11月1日限時額外89折優惠，折後$1324.3。）節日啱一班朋友分享的鮑魚珍饈豐食盆菜（4-6 人份， 16 款食材）原價$938，早鳥價$798，（11月1日限時額外89折優惠, 折後 $710.2。）兩款套餐都可享免費送貨！ 豐食 FEAST 網址：https://www.feast.com.hk



