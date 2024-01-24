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飲食
2024-01-24 16:35:23

2024情人節餐廳｜情人節大餐人均$350起！牛扒海鮮/維港海景/免費禮物 包訂花服務！

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2024情人節餐廳｜情人節大餐人均$350起！牛扒海鮮/維港海景/免費禮物 包訂花服務！

2024情人節餐廳｜情人節大餐人均$350起！牛扒海鮮/維港海景/免費禮物 包訂花服務！

2月14日就是情人節，雖然今年情人節撞正農曆新年，但相信依然不減各位和情人慶祝的興致。以下為大家精選港九多間高質西餐，部分餐廳供應牛扒海鮮和精緻晚餐，又可欣賞維港海景，更會為客人送上免費禮物以及提供訂花服務，大家揀選餐廳慶祝時不妨考慮一下！

2024情人節餐廳推介｜日系巴西餐廳Uma Nota及中東餐廳BEDU 送護膚體驗套裝

日系巴西餐廳Uma Nota及中東餐廳BEDU推出節日限定美食及套餐，並為客人送上驚喜禮物，凡惠顧情人節晚餐，每2位顧客將獲贈Therapeautic護膚體驗套裝乙份（每份價值HK$175），當中包括水養滋潤保濕面霜、Hydrator滋養精華液及水養滋潤潔面乳，實用之餘有心思。
巴西日本美饌Uma Nota將於2月14日當晚推出情人節7道菜套餐每位$688，菜式包括帶子他他配蘆筍、青瓜、墨西哥辣椒及青檸啫喱；肉質甘甜鮮美炙燒吞拿魚配蛋黃醬、木薯粉、飯素及自家製柚子醬；肉味香濃的香烤牛柳配蘸醬、烤新薯及黑松露等。
另外如果想體驗不一樣的情人節滋味，也可以試試中東異國餐廳BEDU，餐廳結合波斯、土耳其、約旦等多國美食文化及現代味道搭配，為客人帶來豐富多彩情人節7道菜晚餐，每位收費$698。開胃前菜有紅菜頭鷹嘴豆蓉及菠菜乳酪、蜂蜜烤菲逹芝士等，主食方面則有輕灼龍蝦配番紅花，龍蝦肉質彈牙鮮甜，矜貴美味；而烤牛柳配番薯蓉及番石榴醬汁更是情人節晚餐必備之選，鮮美牛柳帶豐厚肉汁，令人回味無窮！最後特色甜品則有美味帶果仁香的開心果雜莓；及香濃朱古力甜點撒上红甜椒粉，豐富層次必定能讓大家一試難忘。

Uma Nota
地址：中環蘇豪卑利街38號地下C號舖
訂座：2889 7576

BEDU
地址：中環歌賦街40號地舖
訂座：WhatsApp訊息至（852）6346 5219

2024情人節餐廳推介｜CulinArt 1862 情人節套餐 包括永生花訂購服務

CulinArt 1862將推出「情人節嚐味套餐」，由主廚Stanley Wong親自操刀，精選多種國際頂級當季海鮮及肉類食材，供應期由2月13日至14日。情人節嚐味套餐」，合共五道菜，每對情侶價錢為$2,588（另設加一服務費），前菜「桃太郎番茄」為這個浪漫節日揭開序幕。香甜的番茄配搭冬季松露、羅勒泡沫、烤米片等，清新且充滿層次；第二道上場的是海鮮頭盤「酸橘汁醃紅蝦」，配墨西哥辣椒、柚子汁、南美虎奶醬汁等，主廚不落俗套的配搭絕對可為另一半帶來驚喜。如果希望慶祝更奢華難忘，不妨追加「法國Kristal魚子醬配法式牛油麵包」（每位$198），配有機雞蛋黃，入口香濃豐腴。另一道海鮮頭盤「紅甘鯛魚」，配綠豌豆、醬燒蘿蔔、法式番紅花白高湯等，開始由淡入濃，漸進佳境。肉食主菜可以從「烤和牛牛柳」及「波士頓龍蝦」中二選其一，前者配搭乳化鵝肝、油封馬鈴薯、自製辣椒等，後者則配法式馬賽魚湯燉肉、手指薯等，各有風采。

除了高質西餐美食，餐廳將為每對情侶送上新鮮紅玫瑰及手工朱古力，並提供一條龍訂花服務，包括多款永生花，方便各位為愛侶送上驚喜。客人只需於2月5日前聯絡餐廳，查詢有關款式、服務及價錢，即可預定安排，非常貼心。

五道菜情人節嚐味晚餐 (二人份)：
2月13、14日供應 $2,588 + 10%（2月13日可享八五折優惠）
四道菜情人節嚐味套午餐 (二人份)：
只限於2月14日 $1,888 + 10%

CulinArt 1862
地址：香港銅鑼灣禮頓道 29 號華懋禮頓廣場地下及1樓
電話：2884 2603
營業時間：星期一至日  12:00pm-4:00pm, 6:00pm-11:00pm 

2024情人節餐廳推介｜大坑瑞士意大利Fusion菜餐廳Nocino

如果情人節想兩口子浪漫慶祝，大坑新開業的瑞士意大利Fusion菜餐廳Nocino實屬是個不錯的選擇。餐廳由經驗豐富的餐飲專家 Matthew Ziemski 所創立，供應一系列出色的創意美食，如麵包蟹黑胡椒芝士意粉、和牛他他等等。必食餐廳招牌貨「Malakoff」炸餡餅（$65／個）打響頭炮，餡餅釀入大量格呂耶爾芝士再油炸，外層香脆可口，切開後滿滿的芝士流出，更有拉絲效果，夠晒惹味！Nocino美味之餘性價比高，晚餐人均三百多元已有交易，加上裝修充滿歐洲小酒館氣氛，適合情人節光顧慶祝。

Nocino
地址：大坑銅鑼灣道 92E 號地舖
營業時間：
星期二至四：中午 12 時至下午 3 時、晚上 6 時至 10 時 30 分
星期五至日：中午 12 時至下午 3 時、晚上 6 時至 11 時
星期一：休息

2024情人節餐廳推介｜LPM Restaurant & Bar情人節限定菜單

LPM Restaurant & Bar為情侶和賓客們呈獻專屬菜單，提供法式地中海美食和獨家甜品橙花水撻配粉紅果仁糖脆皮 (Tarte Tropézienne à la Fleur d’Oranger)。LPM Restaurant & Bar以現代手法，重新演繹法國蔚藍海岸一帶其中一款最深受歡迎的甜品Tarte Tropézienne。
LPM情人節套餐兩位定價港幣1,976元，另加一服務費，菜式賣相精緻，清爽醒胃的前菜包括酸橘汁生鱸魚片、吞拿魚他他、自家製煙燻辣椒醬生蠔配藜麥脆片，以及布袋芝士配車厘茄及羅勒；隨後有濃厚細滑的蟹肉意式燴飯。兩款主菜包括香烤春雞及烤薩格布塔豬，均經過精心烹調，其風味及口感完美結合。食客另可選擇享用餐廳享負盛名的豐盛菜餚，包括鮮嫩多汁的香烤肉眼扒（400克）或海鮮菜餚普羅旺斯香草檸檬烤原條烤鯛魚。主菜另跟橄欖油蒜香四季豆或辣椒生薑西蘭花其中一款配菜，平衡主菜的濃郁風味。甜品方面亦充滿巧思，橙花水撻配粉紅果仁糖脆皮 ——法式甜麵包brioche夾著輕盈的橙花忌廉，頂部則鋪上脆皮泡芙及粉紅色果仁糖。在品嚐這款甜品時，配搭情人節限定的Cognac & Champagne Colada就最好不過

LPM Restaurant & Bar
地址：中環皇后大道中80號H Queen's UG樓1號舖
電話：28871113

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