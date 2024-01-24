2024情人節餐廳｜情人節大餐人均$350起！牛扒海鮮/維港海景/免費禮物 包訂花服務！

2月14日就是情人節，雖然今年情人節撞正農曆新年，但相信依然不減各位和情人慶祝的興致。以下為大家精選港九多間高質西餐，部分餐廳供應牛扒海鮮和精緻晚餐，又可欣賞維港海景，更會為客人送上免費禮物以及提供訂花服務，大家揀選餐廳慶祝時不妨考慮一下！

2024情人節餐廳推介｜日系巴西餐廳Uma Nota及中東餐廳BEDU 送護膚體驗套裝

日系巴西餐廳Uma Nota及中東餐廳BEDU推出節日限定美食及套餐，並為客人送上驚喜禮物，凡惠顧情人節晚餐，每2位顧客將獲贈Therapeautic護膚體驗套裝乙份（每份價值HK$175），當中包括水養滋潤保濕面霜、Hydrator滋養精華液及水養滋潤潔面乳，實用之餘有心思。

巴西日本美饌Uma Nota將於2月14日當晚推出情人節7道菜套餐每位$688，菜式包括帶子他他配蘆筍、青瓜、墨西哥辣椒及青檸啫喱；肉質甘甜鮮美炙燒吞拿魚配蛋黃醬、木薯粉、飯素及自家製柚子醬；肉味香濃的香烤牛柳配蘸醬、烤新薯及黑松露等。

另外如果想體驗不一樣的情人節滋味，也可以試試中東異國餐廳BEDU，餐廳結合波斯、土耳其、約旦等多國美食文化及現代味道搭配，為客人帶來豐富多彩情人節7道菜晚餐，每位收費$698。開胃前菜有紅菜頭鷹嘴豆蓉及菠菜乳酪、蜂蜜烤菲逹芝士等，主食方面則有輕灼龍蝦配番紅花，龍蝦肉質彈牙鮮甜，矜貴美味；而烤牛柳配番薯蓉及番石榴醬汁更是情人節晚餐必備之選，鮮美牛柳帶豐厚肉汁，令人回味無窮！最後特色甜品則有美味帶果仁香的開心果雜莓；及香濃朱古力甜點撒上红甜椒粉，豐富層次必定能讓大家一試難忘。



Uma Nota

地址：中環蘇豪卑利街38號地下C號舖

訂座：2889 7576



BEDU

地址：中環歌賦街40號地舖

訂座：WhatsApp訊息至（852）6346 5219