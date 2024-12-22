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飲食
2024-12-22 08:00:00

Blue Bottle Coffee大自然風東涌新店 聯乘Village Bakery推出限定烘焙糕點

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Blue Bottle Coffee大自然風東涌新店 聯乘Village Bakery推出限定烘焙糕點

Blue Bottle Coffee大自然風東涌新店 聯乘Village Bakery推出限定烘焙糕點

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Blue Bottle Coffee本地第5間分店進軍大嶼山區，首間東涌咖啡店以「Gate Park」為設計概念，結合城市與大自然，並與大嶼山烘焙品牌Village Bakery及大嶼山的片藍造工房合作，帶來別具一格的歎啡體驗。

新店位於東薈城名店倉中庭。 東涌店以 「Gate Park」為設計靈感，連結城市與島嶼山景。

新店設計融入自然景觀


新店位於東薈城名店倉中庭，12月22日正式開幕。場內擁有三層樓高，充滿空間感，透過落地玻璃窗可飽覽大嶼山壯麗的山景，將戶外公園的氛圍融入店中。室內建築採用香港戶外常見的建材水磨石，配襯本地花藝品牌Te Fiti精心佈置的植物，綠意盎然，洋溢自然氣息，歎咖啡氣氛特別輕鬆寫意。

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融入社區與梅窩烘焙店合作


新店融入社區，與來自梅窩的烘焙店Village Bakery合作，提供一系列手作麵包及糕點，搭配精品咖啡。蛋糕有柔軟香甜的香蕉蛋糕和可可味濃的Brownie；麵包有法式牛油軟包配甜蜜紅豆餡及香滑牛油杏仁醬、外層酥脆內裡柔軟富牛油香氣的牛角包，配火腿、高達芝士及蜜糖芥末醬，烘焙餐點甜鹹俱備。

日式紅豆牛油麵包 （節日限定）$42 香蕉蛋糕$35、布朗尼$35 Brunch Plate$108 Village Bakery手作麵包搭配新鮮蔬菜、香脆煙肉及雞蛋。 火腿芝士牛角包$78 配新鮮生菜和車厘茄，灑上黑椒和檸檬汁。 希臘乳酪碗$75 加入香蕉、草莓、藍莓及自家製酥脆穀類，混合燕麥、南瓜籽和杏仁。

特推天然藍染布袋


東涌店推動本地工藝美學，更與香港首間天然藍染布工房片藍造工房合作，帶來兩款繡上品牌藍瓶圖案的藍染布袋。兩大開幕禮遇有：一）首100位顧客，憑任何單次消費可獲贈藍染迷你布袋及Blue Bottle Coffee Logo 別針乙個。二）購買任何兩件商品，包括咖啡豆或其他商品，即可獲贈藍染布袋乙個，限量100個。

此外，東涌店獨家發售由Ball&Chain設計的時尚Blue Bottle迷你袋，刺繡精緻，色彩鮮豔，展現獨特個性，環保設計適合日常使用或作環保禮物。
 

首100位顧客憑任何單次消費可獲贈藍染迷你布袋（圖右）及別針乙個。購買任何2件商品包括咖啡豆或其他商品，即可獲贈藍染布袋乙個。（圖左：限量100個） 東涌店與大嶼山的片藍造工房合作，製造繡上品牌藍瓶圖案的藍染布袋。 東涌店獨家發售Ball&Chain刺繡環保迷你袋($280)

Blue Bottle Coffee東涌店
地址：大嶼山東薈城名店倉243號舖
營業時間：8am-9pm
 

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