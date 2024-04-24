Brownie食譜丨抹茶南瓜、黑芝麻燕麥等4款教學 無糖無油無麵粉！

Brownie食譜丨茄子焦糖朱古力Brownie 近期流行的Lotus焦糖餅乾甜品看起來特別吸引，但卡路里亦相對較高。而這款Brownie外表與平時一樣，但實際是利用茄子製作，完全不需要用到牛油和麵粉，吃起來茄子味亦不濃烈。平日茄子炒來吃的話會太吸油，而做成這款Brownie則可吸取營養的同時，也不用擔心長胖。整個甜品最高卡路里的地方便是表面的焦糖餅乾，因此若想再減少Brownie的卡路里，可以將焦糖餅乾的份量減少。 茄子焦糖朱古力Brownie食材：茄子 500g／全麥粉 140g／可可粉 20g

雞蛋 3隻／梳打粉 5g／代糖 15g

焦糖餅乾 8塊／堅果 少量 茄子焦糖朱古力Brownie做法 1.將茄子去皮切條，然後蒸20分鐘左右至全熟。

2.用攪拌機把茄子攪成泥狀。

3.在茄子泥中加入雞蛋、全麥粉、可可粉、梳打粉和代糖，再把所有材料攪拌均勻。

4.加入喜歡的堅果，然後稍微攪拌。

5.倒入模具中（建議使用方型模具），在上方擺上焦糖餅乾。

6.焗爐無需預熱，直接以180度焗25分鐘即可。

Brownie食譜丨抹茶南瓜Brownie 抹茶一直是不少人喜愛的味道，而以抹茶製成的Brownie同樣美味。食材全部都屬低卡，利用南瓜的天然糖分帶出Brownie的甜味，再配以抹茶的獨有香氣，在加入堅果後，口感不遜於一般的Brownie。如果想下午茶的時候用甜點獎勵一下自己，不妨製作這款Brownie吧！ 抹茶南瓜Brownie食材：全麥粉45g ／脫脂奶粉20g／南瓜 100g

抹茶粉 5g／梳打粉3g ／蛋 1隻

水 100g ／堅果 適量 抹茶南瓜Brownie做法 1.南瓜去皮切好後，加小量水放入微波爐叮5分鐘。

2.南瓜加100g水在攪拌機打成泥狀，加入全麥粉、梳打粉、奶粉、雞蛋和抹茶粉攪拌均勻。

3.將攪拌好的食材倒入鋪好牛油紙的模具中，輕輕震走表面氣泡，再在表面撒上堅果。

4.焗爐無需預熱，直接以180度焗35分鐘即可。

Brownie食譜丨山藥OREO Brownie 不少人都會以OREO製作Brownie，但若是一般的Brownie配分，無論是卡路里或糖分都難免過高。而這款Brownie則利用山藥取代麵粉，低卡又低脂。同時加入少量核桃碎和黑朱古力豆，能夠增加整體的口感。最後再在表面放上OREO，使其外表與一般OREO Brownie無異。不過與焦糖Brownie同樣，整個甜點最高卡路里的食材便是表面的OREO，如果想減少卡路里，便需減少OREO的份量。 山藥OREO Brownie食材：

山藥150g／雞蛋2隻／奶粉20g

可可粉12g／泡打粉3g／代糖10g

OREO餅乾(去芯) 適量／核桃碎 少量

黑朱古力豆 少量 山藥OREO Brownie做法： 1.山藥去皮切條蒸熟，加入雞蛋在攪拌機打成泥狀。

2,山藥泥中加入可可粉、奶粉、梳打粉和代糖攪拌勻。

3.加入核桃碎和黑朱古力豆攪拌均勻。

4 .將攪拌好的食材倒入鋪好牛油紙的模具中，輕輕震走表面氣泡，再放上餅乾。

5. 焗爐預熱後，以180度焗20分鐘即可。