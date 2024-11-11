Cinnamoroll主題黑木亭居酒屋 勁多打卡位!10多款限定料理+超萌精品

Sanrio人氣角色Cinnamoroll踩入和食界!今次與黑木亭居酒屋聯乘，由11月17日起至2025年2月16日來個期間限定Cinnamoroll主題居酒屋，由門口到場內每一幅牆身角落都貼滿Cinnamoroll超萌圖畫，主題菜單大推十多款限定創意料理及特飲，仲有限定精品同場發售，啱晒粉絲來瘋狂打卡！

Cinnamoroll頭像豆腐+玉子+多士



今次聯乘，Cinnamoroll飾演海鮮買手，從日本豐洲市場搜羅時令海鮮，將最新鮮的海產直送居酒屋。主題菜單有大玩Cinnamoroll頭像飯糰的「忌廉咖哩汁蝦飯糰配炸洋葱圈」、以豐洲市場竹籃盛載Cinnamoroll尾巴造型玉子、章魚小丸子、燒汁阿波尾雞扒的「主題市場三竹籃配日本珍珠米飯糰」；又有印上Cinnamoroll肖像玉子的「吉列炸蝦忌廉汁炒飯」、「特色壽司卷便當」及「玉子吉列豬扒三文治配南蠻醬 」；更有Cinnamoroll頭像造型麵包製作的「蟹膏甲羅多士」；連「主題市場壽喜燒」的豆腐都化身成Cinnamoroll尾巴造型，food styling頗有心思，並非求其加支小竹簽就算數。記者好奇食物藍色的來源，店方回覆不是人造色素，而是加入藍橘汁製作。而Cinnamoroll的眼睛和嘴巴是用可食用的透明米紙製成。

除了鹹食之外，當然少不了一系列賞心悅目的和洋風甜品及梳打特飲，隨飲品附上可愛Cinnamoroll杯墊。店內更陳列Cinnamoroll限定造型精品，有浴巾、不同尺寸棉質T恤、多用途尼龍購物袋、瓷碟、吉祥物鑰匙扣及橡筋圈等，讓粉絲選購。

