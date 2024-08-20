COVAx法國王室御用GUERLAIN 蜂蜜檸檬戚風蛋糕＋夏日蜜悅下午茶

各位愛美下午茶打卡控是時候出動！意大利逾200年歷史COVA再度與法國王室御用護膚品牌嬌蘭GUERLAIN 聯乘，推出期間限定的蜂蜜檸檬戚風蛋糕及夏日蜜悅下午茶，以蜂蜜及檸檬兩大美肌主角炮製，惠顧原個蜂蜜檸檬戚風蛋糕或下午茶更送上嬌蘭美肌香氛禮品，又食又拎又可以護膚！

期間限定的夏日蜜悅下午茶，特別選用從意大利米蘭進口的餐具器皿，並繫上COVA藍色絲帶，頗有氣派。下午茶提供四款特色甜點，當中意式奶凍杯伴蜜糖茶啫喱為今次的主題特別而設，上層蜜糖茶啫喱滑嘟嘟，散發清新淡雅的甜蜜氣息；底層意式奶凍入口迅即融化。而皇牌迷你扇子酥選用100% 法國AOP牛油製成，每日本地新鮮製造，每層鬆脆酥皮由烘焙師傅親手摺疊成小扇子造型，相當精緻。甜點還有迷你COVA意式芝士蛋糕撻及迷你鮮果撻。鹹點就有龍蝦沙律撻、香煎帶子脆法包、 煙三文魚伴紅菜頭慕絲、燒安格斯牛肉三文治等。（夏日蜜悅下午茶 $538／兩位用）

送總值$464美肌香氛贈品

COVA今次跟法國嬌蘭GUERLAIN聯乘推出的蜂蜜檸檬戚風蛋糕，與COVA名物Mango Dome芒果忌廉蛋糕外貌有異曲同工之秒，表面撒滿蜂蜜檸檬戚風蛋糕碎，搭配焗焦糖檸檬片，再以金箔作點綴，瀰漫著陣陣蜂蜜甜香。內層的蜂蜜檸檬戚風蛋糕與蜂蜜吉士忌廉及檸檬忌廉層層交疊，加上細膩幼滑的淡忌廉圍邊，嘗出豐富層次，酸甜度平衡，質感柔順。蜂蜜檸檬戚風蛋糕設有半磅及切件裝兩種選擇。（蜂蜜檸檬戚風蛋糕$308／半磅，$98／1件）

現在惠顧一個半磅裝蜂蜜檸檬戚風蛋糕，就可獲贈法國嬌蘭美肌香氛禮品一份，包括服務體驗邀請卡，總值$464；惠顧夏日蜜悅下午茶則可獲贈兩份。 美肌香氛禮品包括殿堂級蜂皇精華爽膚水15ml、殿堂級蜂皇升級版水凝黑蜂活肌蜜0.5ml、殿堂級蜂皇升級版再生修護雙效精華0.6ml、花草水語燦爛花綻淡香精1ml。服務體驗邀請卡包括預約尊享殿堂級蜂皇蜜潤手部護理服務一次，完成後，可獲贈美肌體驗禮品一份。首次購物並登記成為法國嬌蘭會員，可獲贈殿堂級蜂皇淨澈潔顏泡沫40ml一份。循例提一提，數量有限，先到先得，送完即止。