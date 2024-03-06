IKEA餐廳｜內地IKEA推自助餐 ¥99任食34款美食 肉丸/煙三文魚/西冷牛扒

IKEA宜家家居內的「IKEA餐廳」一向是平民美食天堂，不論是學生哥又或一家人都喜歡到IKEA開餐。雖然香港IKEA經常有新菜式推廣，但原來內地的「IKEA餐廳」食物更吸引！多個內地城市的「IKEA餐廳」都有提供限定主題自助餐，只收 ¥99就已經可以任食34款歐陸美食，如招牌肉丸、人氣煙三文魚等無限量供應，更有西冷牛扒、芝士香草鱈魚扒、海鮮小炒皇等等，唔知香港幾時先有？

內地IKEA推自助餐 菜式超吸引！

據內地網民所介紹，內地廣州、大蓮、遼寧等多間「IKEA餐廳」都分別推出過主題自助餐，按城市和菜式數量而定。以遼寧現正舉行的「女神節自助風味自助餐」為例，餐牌上共有34款美食，收費¥99，款式非常吸引，有BBQ烤腸拼盤、意式肉醬意粉、瑞典式肉丸、香烤西冷牛扒等，甜品亦有供應朱古力蛋糕、Tiramisu、肉桂卷等。而廣州番禺店亦有推出「三文魚主題自助餐」，會員價¥88/位，主食只能三選一，分別有香煎牛扒配意粉、香烤三文魚配意粉、瑞典肉丸配白飯，並會附上香草三文魚沙津一份。任食的菜式連飲品則有18款，如芝士香草三文魚餅、三文魚烤腸、香酥三文魚批等等，自助餐日期定於2024年3月8日至3月9日，有興趣試食的話需透過大眾點評預約。

