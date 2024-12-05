McCafé 咖啡豆奪「咖啡界奧斯卡」金獎 麥當勞App用戶專享$100八杯即磨咖啡套票優惠

McCafé咖啡忠粉有好消息！McCafé自家混合咖啡豆配方早前榮獲「2023 IIAC 國際咖啡品鑑大獎」金獎，從全球750個參賽咖啡豆中脫穎而出奪得世界級殊榮，成為本地首家摘金的大型連鎖咖啡品牌。為了慶賀獲獎，大推McCafé咖啡套票優惠益粉絲，大家只需$100起便可盡享足8杯香濃「金獎咖啡」！平均每杯低至$12.5，真心覺得好抵！

咖啡豆結合三大頂級產地



「IIAC 國際咖啡品鑑大獎」是國際咖啡大賽中最具權威性與影響力的品鑑競賽之一，被譽為「咖啡界奧斯卡」。於2023年全球共有14個國家和地區多達750款咖啡豆參賽，專業評審從咖啡的品質、口感、香氣等評分，嚴選出得獎咖啡豆。而McCafé採用100%「雨林聯盟認證」自家混合咖啡豆Cocoa Tazza，配方經過百次調配測試才鑽研出來，混合3大頂級產地、高海拔產區種植的精品級別100% Arabica咖啡豆，包括水洗Strictly High Grown頂級墨西哥咖啡豆，這款生長於高海拔1,700公尺以上的咖啡豆散發甘甜香氣，帶有朱古力和杏仁的風味；還有產自中南美洲的水洗Grade 1頂級秘魯咖啡豆，於高海拔1,200-2,000公尺高處種植，滲透獨特的草本風味；以及來自埃塞俄比亞利姆產區（Limu）的精品咖排豆，具有清新花香、柑橘香氣，啡感溫潤柔和，微酸回甘。

此三款咖啡豆以黃金比例調配而成，進行深度烘焙後，保存濃郁豐厚的咖啡香氣，又帶有朱古力及小麥風味層次，各方面剛好平衡，喝罷口腔更留下咖啡餘韻。