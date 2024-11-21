Mr. CHEESECAKE 聖誕限定開心果芝士蛋糕 11月29日太古廣場開期間限定店

開心果結合法式果仁糖

開心果蛋糕大流行，連Mr. CHEESECAKE品牌日籍主廚CEO田村浩二都創作開心果口味芝士蛋糕，他挑選優質的開心果醬製作，開心果香氣濃郁，再加上以胡桃及焦糖慢烤製成的法式果仁糖，加上胡桃碎的鬆脆口感，令堅果味道鮮明突出，更富層次。另外再用了少許抹茶增添清新香氣，墨綠色包裝禮盒完全襯托出聖誕樹的節日氣氛。



另一聖誕新品SNOWBALL Vanilla Tonka，以品牌的經典口味為靈感，用大量烤製的杏仁粉和小麥粉製作口感鬆化的雪球形狀，外層裹上雪白糖粉，入口隨著溫度溶化，散發呍呢嗱和零陵香豆的香甜氣味。品牌的經典產品Mr. CHEESECAKE Classic / Box亦會於節日期間換上香港限定的限量包裝，送禮夠大體。