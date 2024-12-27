Mr.CHEESECAKE全新四式立體裝禮盒 八女抹茶/焦糖伯爵茶/紅桑子青檸新口味

東京人氣芝士蛋糕品牌 Mr.CHEESECAKE特別多搞作！繼早前進駐太古廣場開設期間限定店，今次輪到推出新品四式雜錦立體裝芝士蛋糕禮盒，一次過可食勻四款不同口味芝士蛋糕，滿足芝士蛋糕控多心的慾望。
一次試勻四款口味
將於2025年1月1日推出的新產品「Mr. CHEESECAKE assorted 4-Cube Standard」，除了經典的雲呢拿、檸檬和零陵香豆口味芝士蛋糕之外，更有三款新口味：Raspberry Lime(混合紅桑子、泰國青檸葉和青檸的清新酸味)、Caramel Earl Grey(結合焦糖香氣、伯爵茶和橙香)及Fine Green Tea(八女抹茶具深度茶韻，味道柔和）。四方立體形狀的蛋糕體積小巧，方便跟親朋好友一同分享。
匠心精神用料講究
主廚田村浩二闡釋材料的特色：「Caramel Earl Grey靈感來自法國甜點鮮橙班戟。蛋糕以具焦糖香氣的紅糖，以及帶雲呢拿及伯爵茶香氣的鮮忌廉為核心，再加入忌廉芝士、mascarpone芝士及橙汁製成。伯爵茶清新的香檸香氣，使本來帶厚重感的焦糖變得富深度有層次，呈現出會讓人想一啖接一啖的輕盈香甜味。」他也分享挑選了來自福岡縣星野製茶園的八女抹茶，須經過遮光種植、手摘、石磨等繁複工序，花時間和心機製作。茶味甘甜醇厚，沒苦澀味。做芝士蛋糕時加上少量雲呢拿和特級初榨橄欖油，帶出抹茶甘香。每款芝士蛋糕背後都埋藏了田村浩二的匠心精神。
隨著農曆新年就快來臨，經典芝士蛋糕產品會換上香港限定應節包裝，印上象徵團圓的燈籠，還有喻意平安吉祥的平安結和吉祥雲，襯上高雅熨金字體，送禮夠大體。
Mr.CHEESECAKE太古廣場期間限定店
地址：香港金鐘道88號太古廣場1樓Area 1E
營業期：即日起至2025年2月28日（星期五）
營業時間：每日11am至8pm
官方網店：https://mr-cheesecake.com/zh/pages/hk
農曆新年限時預訂服務詳情
預訂期：12月27日至2025年1月10日
送貨日期：2025年1月14日至1月17日期間，或 2025年1月21日至1月24日期間
取貨點：全港過百個指定順豐自取點
適用產品：Mr. CHEESECAKE 農曆新年限量包裝、奶茶芝士蛋糕及四式芝士蛋糕
谷日百貨獨家預訂專頁：https://bit.ly/mrc25newyearorder