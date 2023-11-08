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飲食
2023-11-08 12:10:00

Pancake食譜｜熱香餅、荷蘭班戟、法式車厘子班戟等5款簡單甜品做法

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Pancake食譜｜熱香餅、荷蘭班戟、法式車厘子班戟等5款簡單甜品做法（am730製圖）

Pancake食譜｜熱香餅、荷蘭班戟、法式車厘子班戟等5款簡單甜品做法（am730製圖）

Pancake（中文︰班戟）屬港人愛吃的甜品之一，但其實班戟並不只一種，而且大部份班戟的製作成本都十分便宜，可以大量製作與家人分享。以下就教大家製作5款特色班戟，有些更是難以在香港吃得到，有時間的話不妨在家嘗試吧！

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Pancake食譜｜美式熱香餅

最常見的班戟便是美式熱香餅，而除了可以在快餐店吃到外，自己製作亦十分簡單，食材亦非常便宜，可以配上鹹或甜的食材一起食用，用來作為早餐一流。

美式熱香餅材料：低筋麵粉 110g／梳打粉 4g／雞蛋 1隻／牛奶 150g／牛油 15g／糖 10g楓糖漿 適量／水果 適量
1.將低筋麵粉和梳打粉過篩後混合。 
2.在麵粉中間挖洞，加入雞蛋、牛奶和融化後的牛油。  
3.用打蛋器將材料攪拌至無粉順滑狀，若太乾可再加點牛奶。
4.將麵糊靜置10分鐘。 
5.使用易潔鑊，熱鑊後不用加油，倒一勺麵糊進鑊中以小火煎，當表面出現大氣孔時翻面。
6.翻面後煎30秒即可上碟，然後重複動作至用完麵糊。
7.煎好的熱香餅配上楓糖漿和水果一起食用即可。

Pancake食譜｜美式熱香餅可以配上楓糖漿和水果一起食用。 Pancake食譜｜美式熱香餅也可以與煎蛋、煙肉等鹹食一起食用。

Pancake食譜｜荷蘭班戟

荷蘭班戟較難在香港吃到，但其實製作方法並不困難，只需要與時間競賽即可。其成功的關鍵在於將麵糊倒入預熱好的模具時動作一定要快，並且要立刻關上焗爐的門，以保持焗爐內的溫度。如果想嘗試外脆內軟的荷蘭班戟，不妨在家中挑戰一下吧！

荷蘭班戟材料：低筋麵粉10g／全麥麵粉30g／砂糖5g／雞蛋 2隻／牛奶 60g／牛油 5g
1.焗爐放入模具，以200度預熱10分鐘，最後2分鐘將牛油放入模具，一起預熱順便融化。 
2.預熱焗爐的同時準備麵糊，低筋麵粉、全麥麵粉、砂糖、雞蛋和牛奶倒在碗中攪拌均勻，攪拌至麵糊四周帶點小氣泡即可。
3.將麵糊倒入預熱後的模具中焗20分鐘，中途不要打開焗爐。
4. 班戟會在焗爐中膨脹，焗完後立刻取出，放涼後加入蜜糖和水果即可。

Pancake食譜｜荷蘭班戟適宜用全鐵鑊製作。 Pancake食譜｜荷蘭班戟屬鹹甜皆可的班戟。

Pancake食譜｜法式車厘子班戟

法國一直被譽為甜品之都，而其中一款特別有名的便是Clafoutis，又被叫作克拉芙緹，表面鋪滿水果，口感就像班戟般軟糯。除了使用傳統的配搭車厘子外，表面的水果其實任君選擇，因此若果不喜歡車厘子的話，可以用其他水果替代，例如無花果、藍莓等同樣不俗。

法式車厘子班戟材料：低筋麵粉20g／雞蛋 2隻／砂糖 5g／鹽 少量／牛油 少量／牛奶 70g／車厘子 適量／糖粉 適量
1.在模具中塗上牛油，放入切半去核的車厘子
2.將模具放入焗爐，以180度預熱5分鐘。 
3.剩餘的食材放進碗中混合均勻。
4.預熱後快速打開焗爐門倒入麵糊，焗35分鐘即可取出撒上糖粉。

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車厘子屬最經典的口味。

車厘子屬最經典的口味。

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Pancake食譜｜香蕉燕麥班戟

班戟屬甜品的一種，不少人都會擔心它的卡路里，因此不敢在減肥期間食用。但其實除了用麵粉製作班戟外，用燕麥糠和燕麥奶亦可製作出同樣美味的班戟，再配上乳酪和香蕉，立刻變成減肥必備的甜品！

香蕉燕麥班戟材料：燕麥糠 50g／燕麥奶 70mL／雞蛋 1隻／雲呢拿香精 2滴／香蕉 1條／乳酪 適量
1.將香蕉、燕麥奶和雲呢拿香精放入攪拌機中攪拌成糊狀倒出。
2.加入雞蛋混合均勻。  
3.加入燕麥糠攪拌至完全混合均勻後，靜置10分鐘左右，待燕麥糠吸收水分。 
4. 使用易潔鑊，熱鑊後不用加油，倒一勺麵糊進鑊中以小火煎，當表面出現大氣孔時翻面。
5.翻面後煎30秒即可上碟，然後重複動作至用完麵糊。
6.煎好的班戟配上乳酪和香蕉一起食用即可。

Pancake食譜｜香蕉燕麥班戟可以用同樣的麵糊製成迷你班戟。 Pancake食譜｜香蕉燕麥班戟以燕麥製較為健康。

Pancake食譜｜梳乎厘班戟

若要數港人愛吃的甜品，便不得不提梳乎厘班戟，雖然其食材便宜，但大部份甜品店販賣的價格都較昂貴，因此不妨在家嘗試製作吧！製作方法十分簡單，不過建議最好家中有電子打蛋器才製作，不然絕對會花費「手力」！

梳乎厘班戟材料：低筋麵粉 45g／雞蛋 2隻／糖 15g／鹽 適量／梳打粉 2g
1.將雞蛋分成蛋黃和蛋白，將蛋黃與低筋麵粉、梳打粉和鹽放在碗中攪拌成順滑狀麵糊備用。 
2.取出另一個潔淨的容器，加入蛋白打發，打發是分批次加入糖，用打蛋器打發自至企身狀態。
3.使用易潔鑊，以最小火預熱，熱鑊後不用加油。
4.打發好的蛋白倒入一半到麵糊中拌勻後，再倒入剩下的蛋白拌勻，即可倒一勺麵糊進鑊中。
5.在旁邊加少量水，蓋上鑊蓋2分鐘後翻面，再在旁邊加少量水，蓋上鑊蓋1分鐘左右便可盛起。
6. 梳乎厘班戟盛起後配上忌廉或乳酪，再加上喜歡的水果即可。

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梳乎厘班戟口感特別鬆軟。

梳乎厘班戟口感特別鬆軟。

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