TEA WG 全球首創茶香泰迪登陸香港 8款熊仔糖可作小食\沖泡果茶

新加坡著名茶葉品牌Tea WG今次顛覆傳統，將全球首創小熊軟糖造型的Tea Teddies®茶香泰迪帶來香港，將於10月10日全線Tea WG分店發售。8款果茶口味的Tea Teddies®蘊含珍稀白茶精華，既可直接當糖果進食，也可加熱水泡成果茶，前所未有的茗茶體驗相當玩味有創意，充滿童趣。早前在新加坡率先推出，發售一星期即售罄，甚至全球熱賣。

珍稀花香白茶作基調

Tea WG Tea Teddies®茶香泰迪8款口味有草莓、藍莓、芒果橙、西柚橙、檸檬薑、香橙肉桂、蘋果葡萄、紅桑子呍呢嗱。每款均以Tea WG珍貴白茶為基調。白茶屬於珍稀茶品之一，全球備受推崇，鮮葉採摘後立即晾曬，不經任何加工工序，完整保留最純粹的花香與淡雅風味，跟天然莓果、柑橘和香料和諧融合。泡茶方法簡單，茶杯內放入2顆Tea Teddies®，再倒入200ml熱水，然後攪拌至溶化成茶，便可享用。至於凍茶飲法，將4顆Tea Teddies®沖200ml熱水，攪勻後加入冰粒，便成了冰涼果茶。



編輯部實試推介香橙肉桂味

記者試勻8款，每款即食水果味與甜味較突出。沖泡成果茶，水果味道天然清香，肉桂、薑這些香料味相對柔和，白茶茶韻清雅。至於編輯部一眾女記者編輯看見實物甚為起哄，表示小熊軟糖造型cutie趣緻，其中香橙肉桂味頗驚喜，橙味果香清新，沖茶果味天然不甜膩。



各大Tea WG沙龍及精品店 備註：Tea Teddies®茶香泰迪將於10月10日開售。